США прекращают финансировать МКС, а Индия запустит уже вторую астробсерваторию

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует разработать и отправить на орбиту Земли новую астрономическую обсерваторию AstroSat-2. Первая - AstroSat-1 - была выведена в космос два года назад.

Целью новой миссии станет продолжение исследований, которые проводит AstroSat-1. 3 февраля ISRO обратилась ко всем профильным индийским учреждениям с предложением принять участие в создании приборов и оборудования для будущей станции, сообщает газета Times of India.

Газета поясняет, что "преимуществом наличия такой обсерватории в космическом пространстве является ее способность наблюдать отдаленные планеты, галактики и другие астрономические объекты в условиях гораздо большей четкости, нежели с Земли". "Космические телескопы позволяют избежать проблем, сопутствующих использованию наземных обсерваторий, таких как световое загрязнение и искажение электромагнитных полей", - говорится в статье.

Сроки отправки в космос станции AstroSat-2 пока не сообщаются, но предполагается, что это может произойти к 2020 году, поскольку срок службы аппарата AstroSat-1 оценивается в пять лет.

AstroSat-1 была отправлена на орбиту в сентябре 2015 года. Она стала первой индийской автоматической обсерваторией в космосе и способна одновременно проводить многоволновые исследования различных астрономических объектов. На реализацию проекта ушло 11 лет с момента одобрения правительством.

AstroSat-1 - мультиволновая обсерватория весом более полутора тонн. Она способна наблюдать за разнообразными космическими объектами в ультрафиолетовом и рентгеновском излучении. Помимо прочего, AstroSat-1 предназначена для изучения районов зарождения звезд и черных дыр.

А вот у второй космической державы нынче иной взгляд на космос - там вскоре планируется тоже приватизация... Администрация президента США Дональда Трампа планирует прекратить государственное финансирование Международной космической станции по линии NASA после 2024 года, превратив ее в некое частное предприятие на коммерческой основе. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на внутреннюю проектную документацию NASA.

"Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что станция будет снята с орбиты, - возможно, представители отрасли смогут управлять определенными элементами или функциями МКС в рамках будущей коммерческой платформы", - говорится в документе.

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