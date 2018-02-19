Государство-Труба наносит очередной удар по здравоохранению: секвестр аптек

Из-за закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств, половине аптек грозит уход с рынка. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По словам гендиректора сети «Ригла» Александра Филиппова, 743 торговых точки компании находятся в непосредственной близости от продуктового ретейла и их судьба будет зависеть от того, какую долю в продажах они потеряют при принятии законопроекта. В первую очередь пострадают 250 объектов в малых городах, добавил он.

«В небольших городах у нас 143 аптеки, которые точно закроются, если закон будет принят», — уверен гендиректор сети «Неофарм» Евгений Нифантьев. Аптеки могут закрыться в первую очередь в экономически небольших депрессивных городах, подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Небольшие региональные фармацевтические ритейлеры вовсе могут уйти с рынка, добавил он.

Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года, отмечает издание. Соответствующий законопроект в 2017 году разработал Минпромторг. Реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, подтолкнет развитие конкуренции и приведет к снижению цен, полагают авторы проекта. Публичное обсуждение законопроекта завершилось в январе, против него проголосовало 99,5 процента экспертов.

Проблемы доступности лекарств населению нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение, считают в Минздраве. Продажа медикаментов в магазинах будет способствовать снижению цен на отдельные препараты, уверены в Федеральной антимонопольной службе.

Отметим, что усугубляющиеся проблемы здравоохранения дорогих россиян на уровне аптечного обеспечения - это не частный случай, это системное последствие реформ, уничтожающих бесплатную и доступную в любом регионе Советскую медицину.

Почти в 40 регионах России не хватает больниц или их корпусов, на что потребуется не менее 80 миллиардов рублей, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко анонсировала отдаленный горизонт решения проблем с детскими стационарами.

"Только в строительстве республиканских краевых и областных детских больниц и отдельных их корпусов нуждается 37 субъектов Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" слова Вероники Скворцовой, произнесенные на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 7 февраля.

"По данным регионов, региональные бюджеты не позволяют сегодня решить эту проблему самостоятельно, что, безусловно, обосновывает необходимость федерального участия", - добавила министр.

По ее словам, даже в таких крупных регионах, как Санкт-Петербург, Мурманская область, Тюменская и Самарская области, Хакасия, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), отсутствуют детские многопрофильные больницы регионального уровня. Их нет и в меньших по размерам регионах - Севастополе, Чукотке, Ненецком автономном округе. "Всего детские региональные больницы отсутствуют в 17 регионах", - посетовала министр.

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