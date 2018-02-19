Сергей Лавров делит наёмников в Сирии на приглашённых и незваных

Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег от попыток спекулировать на теме о погибших в Сирии россиян. "На этот счет уже было сделано заявление. Я считаю, что этого вполне достаточно", - сказал глава МИД РФ журналистам в понедельник в Москве.

Лавров подчеркнул, что сообщения о якобы сотнях и тысячах погибших "это попытки неугодными средствами спекулировать на войне, которая, к сожалению, продолжается в Сирии".

"Такие попытки я считаю не очень корректными", - добавил министр.

Он подчеркнул, что сообщения СМИ "происходят путем накручивания "жареных" новостей без предъявления конкретных фактов и не ожидая итогов расследования, которое продолжается".

"Откуда там граждане Франции, граждане Великобритании, там наемники воюют со всего мира, там спецназ, который никуда не был приглашен никем, просто сам по себе", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, откуда в Сирии граждане РФ.

От редакции: А вот это уже интересное признание. То есть для лаврова наёмники делятся на приглашённых и неприглашённых - в этом и вся разница? То есть "вагнеровцы" это приглашённые наёмники? Тогда требуются уточнения - кем приглашённые, по какому документу, на какой срок? Впрочем, не смотря на это мнимое отличие, Лавров признал главное: что за нефть друзей Асада в Сирии воюют россйиские граждане, воюют за хорошие деньги, и эта "пристрелка" вскоре, в случае революционных событий на родине, этим мальчикам пригодится для войны уже с собственным восставшим народом в составе всё той же ЧВК Вагнера. Честнейшая душа - Лавров, даже "защищая" наёмничество в Сирии, он служит правящему классу со свей истовостью патриота... Кстати, а какие это данные - неверные. Те, что привёл Алкснис - где более 300 или прежние - более 200? Вот в Химкинском госпитале Минобороны их, говорят, не менее пятидесяти - "боевых трёхсотых"...

Д.Ч.

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