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Московский листок

Сергей Лавров делит наёмников в Сирии на приглашённых и незваных

Опубликовано 19.02.2018 в разделе комментариев 12

силовигархия сирия чвк вагнера
Сергей Лавров делит наёмников в Сирии на приглашённых и незваных

Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег от попыток спекулировать на теме о погибших в Сирии россиян. "На этот счет уже было сделано заявление. Я считаю, что этого вполне достаточно", - сказал глава МИД РФ журналистам в понедельник в Москве. 

Лавров подчеркнул, что сообщения о якобы сотнях и тысячах погибших "это попытки неугодными средствами спекулировать на войне, которая, к сожалению, продолжается в Сирии". 

"Такие попытки я считаю не очень корректными", - добавил министр. 

Он подчеркнул, что сообщения СМИ "происходят путем накручивания "жареных" новостей без предъявления конкретных фактов и не ожидая итогов расследования, которое продолжается". 

"Откуда там граждане Франции, граждане Великобритании, там наемники воюют со всего мира, там спецназ, который никуда не был приглашен никем, просто сам по себе", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, откуда в Сирии граждане РФ.

От редакции: А вот это уже интересное признание. То есть для лаврова наёмники делятся на приглашённых и неприглашённых - в этом и вся разница? То есть "вагнеровцы" это приглашённые наёмники? Тогда требуются уточнения - кем приглашённые, по какому документу, на какой срок? Впрочем, не смотря на это мнимое отличие, Лавров признал главное: что за нефть друзей Асада в Сирии воюют россйиские граждане, воюют за хорошие деньги, и эта "пристрелка" вскоре, в случае революционных событий на родине, этим мальчикам пригодится для войны уже с собственным восставшим народом в составе всё той же ЧВК Вагнера. Честнейшая душа - Лавров, даже "защищая" наёмничество в Сирии, он служит правящему классу со свей истовостью патриота... Кстати, а какие это данные - неверные. Те, что привёл Алкснис - где более 300 или прежние - более 200? Вот в Химкинском госпитале Минобороны их, говорят, не менее пятидесяти - "боевых трёхсотых"...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
UBRT написал 20.02.2018 01:03
Сильные мира сего- признали,косвенно-фактически- никакой идеи.Чистый бизнес. Найм боевиков Газпромом- в Сирии- тот же самый что и в Донбассе.Никакой идеи.
А ты до сих пор вертушку крутишь,старую. Ушел,поезд.
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(без названия)
NBVT написал 20.02.2018 00:59
Баранов,опасаешься,что публика прочитает,банишь. Сам прочитал,и О ужос!.Низзя. Крамола. В точку попал?
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(без названия)
UYTP написал 20.02.2018 00:57
А произошло,ребята закономерное.То есть все наружу вылезло.
Щас,забанят. Обещаю.
Посконно-домотканная правда,глаголет на уровне лаптей,следующее. И никуда от этого не деться.Не взирая на лепет Лаврова, успешного американского гражданина..
Банальный отжим нефтезавода,рейдерский захват-нарвался на собственника,не желающего поделится.
Забашляли больше со стороны-другого желающего владеть инфраструктурной курицей,несущей золотые яйца.Кап-Кап...Яичко.Кап-Кап...Опять яичко. завода.Неизмеримо больше.Лаве не пожалели,на авиацию,и артиллерию.
.......
Ну как водится- тут же и политические интересы.Которые- концентрация-экономических.
Да и х-уй бы с ним. Но вот что вылезло наружу-изо всех щелей. И повергло в ступор-фраера ушастого,российского ящико-зрителя.
А ведь-хохляцкие тролли,при всей своей припадочности,вублюдочности,и тупости- оказались правы!
Сирийские наемники-есть продолжение Донбасских.
Это одно и то же веерообразование. Исключая разумеется сумасшедших,идейных,которых менее процента в общей массе.Куда ж без них. Нормальный прОцент,в любой компании.Их еще Ёпнутыми назвают,в бригадах.Борцы за идею,которую сами сформулировать внятно не могут.
И вот спор закончился. Лавров и Песков-(не два пальца обос-цать-крутые американцы,с пропиской) невразумительно блея,подтвердили-найм Газпрома.В Сирии.
Откуда возникают стойкие уже,убеждения- Донбасс- из той же обоймы.
И ху-ле теперь делать?
Хохлы правы? А гордость не позволяет.Эти прописавшиеся чмо на сайте,с барского плеча,слюной исходили, и лаврушка с песком-косвенно указали-так и есть.Вот в Сирии- за лавендос,а в Донбассе- Ба! те же лица! За идею.! Ну вот же ж Ёппаный нас-рать,что с этим делать? И там и тут,одни клешни-с кремля.Который сам себе и есть Газпром и Роснефть,в одном рыле.
Лимонов разоряется,догоняя ушедший поезд. Ихтамнету! Там борцы! Спасители!
Читай быстра.Бан еще быстрее.
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Re: Re: DFGR Видимо им нужны политические дивиденды.
REhg написал 19.02.2018 20:14
Кого ты дополнять то собрался,убогонький?
Тебе ж про Фому,а ты про Ерему.
Наемников не видишь? А они есть.
Насчет политических дивидендов.Ты их видишь? А их нет. Налицо и на ж-опу- финансовые интересы,меркантильные. И все.
Какие политические? Это клоуны.Для тебя стараются. Видишь- ты уже- глотнул. Куда мир без лохов?Никуда,и никогда. Вот ты и выплыл.Всплыл.В проруби.
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Re: DFGR Видимо им нужны политические дивиденды.
FRANCISKO... написал 19.02.2018 20:01
Дополню:Путина им все равно не пробить.Ни Явлинскому ни Собчак.Вот примерно так.
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FRANCISKO.
DFGR написал 19.02.2018 19:36
"И если бы они существовали реально",
............
Кролика видишь?Нет? А он есть.
......
Видимо им нужны политические дивиденды.Вот примерно так.
............
Акции Газпрома упали в котировке,для миноритариев. Вот это- дивиденды,так дивиденды.
А то что ты наху-евертил,тут -это не дивиденды.Это гов-но."Вот примерно так."
Одновременно не пробовал,быть акцыонэром Газпрома,и патриЁтом РФии?
Или того хуже- патриЁтом,да еще и членом совета директоров Газпрома,мажоритарным держателем акцый? Шизофренией попахивает.Целеполагание,ладно. Средства достижения-ни в какую не совместимы.
А ты попробуй гипотетически.Представь в воспаленном сне. Хлебни водки,для полета.
Что- никак не получается? Еще бы. Еще труднее одновременно епаться,арбуз жрать,и плясать. И наепешься и напляшешься.
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А ребят жалко......
bn написал 19.02.2018 19:21
Ма-аСКВА КАК В 90 снова занимается предательством,по инету ходят снимки откровенной расправы практически ничем и никем незащищенными наших ребят,вот это союзнички блин...., война есть война ,и важным моментом является не то что они погибли при захвате нефтяного завода,а откровенное ПРЕДАТЕЛЬСТВО, причем ишательно подготовленное.
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Re: использует то что может..
Он тупо пиариться... написал 19.02.2018 18:33
Есть повод для пиара..то пиариться...нет случае не пиариться...а если чтото происходит херовое вроде уничтожения целого подразделения в сирии или падения самилета и гибнет 70 граждан...то тупо пропадает из информационного пространство чтоб его имя не моячили рядом с негативом...действует правильно...по учебнику....А войны были и будут...такова природа правления теневого правительства...пока ничего нового не придумано ими...
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(без названия)
стоик1121 написал 19.02.2018 18:19
сортирный Карлик объявил об окончании преступной авантюры в Сирии совсем недавно?
Он врет или преступник?
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Re: франциско жопотер!
Не изменяеш себе написал 19.02.2018 17:30
Какой сладенький ты на язычок...мистер франциско...Ласково все обьяснил...сходи получи денежку...
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(без названия)
FRANCISKO... написал 19.02.2018 17:11
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"А-а-а-а-а ", раздался громкий плач,
СтарпЁр написал 19.02.2018 16:09
то рыдала 13-я статья Конституции.359 статья УК.
*
"У-у-а-а-а-а, ", - вторила ей 359 статья УК.
*
"У-а-ы-а-а-а", - жалобно всхлипывала третьим голосов статья 208 УК.
*
Интересно, а по ком они плачут?
?
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