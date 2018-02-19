Русскую мафию судят, но не в Путинской России, а в Испании...

Национальная судебная коллегия Испании приступила к рассмотрению громкого дела "русской мафии", расследование которого продолжалось 9,5 лет. На скамье подсудимых 18 человек, большинство из которых - граждане РФ, пишет испанская газета El Mundo.
Фигурантов дела обвиняют в связях с "одной из крупнейших российских мафиозных организаций в мире - Тамбовско-Малышевской ОПГ". По данным прокуратуры, данная группировка действовала в Испании с 1996 года. Выходцы из России, "близкие к окружению [президента РФ Владимира] Путина", отмывали на территории королевства крупные суммы денег, полученные преступным путем.
В 2008 году правоохранительные органы Испании провели операцию "Тройка", в ходе которой преступная группировка была ликвидирована. Ее главари Геннадий Петров и Александр Малышев были арестованы, но затем освобождены из-под стражи и теперь находятся в бегах, говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.
По версии правоохранителей, Петров имеет "крепкие связи с политической, судебной и полицейской властью России". Так, один из подозреваемых - депутат Госдумы Владислав Резник - якобы использовался Петровым для назначения на "решающие посты" в российской администрации определенных лиц.
Помимо Резника, в числе подозреваемых его супруга Диана Гиндин. Также на скамье подсудимых Юрий Саликов, Светлана Васильева, Юлия Ермоленко и ее муж Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Жанна Гавриленкова и Вадим Романюк.
Кроме того, в числе обвиняемых шестеро испанцев.
Подсудимым "вменяются в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег". Прокуратура требует приговорить их к срокам от пяти до 8,5 лет лишения свободы, а также штрафам. Конкретно Резника ведомство просит приговорить к 5,5 года заключения, уточняет "Коммерсант". Напомним, Владислав Резник является депутатом Госдумы от "Единой России".
Резник все обвинения в свой адрес неоднократно отрицал. В понедельник, 19 февраля, он заверил, что приехал в Испанию, чтобы доказать свою невиновность. "Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию", - приводит слова депутата РИА "Новости". Ранее защита Резника называла предъявленные ему обвинения нелепыми, отмечает ТАСС.
Как ожидается, слушания продлятся около двух недель. Испанская газета ABC называет начавшийся судебный процесс "историческим".
От редакции: Меня всегда в этих процессах поражает вот что: как в случае сенатора Керимова, так и в случае этих "испанских узников" - речь идёт ведь не о средствах, которые были добыты за границами РФ. За границами РФ эти средства "отмывались", а добывались они как раз в России, в Путинской России - если говорить о конкретном временном периоде и политическом режиме. Так почему же российское правосудие никакого внимания не проявляет к этим гражданам (или бывшим гражданам) РФ? Что - ворованного не жалко? Более того, все российские "випы" киадются на защиту этих воров - Сенаторша Матвиенко, например. Член Политсовета Левого Фронта Максим Шевченко... Да надо требовать экстрадиции и судить показательно воров здесь, с онлайн-трансляцией! Но нет - мафиозное государство предпочитает помалкивать и тешить себя тем, что "на этот раз не нас", пересчитывая "нажитое непосильным трудом" в офшорах...
Д.Ч.
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Ченко написал 19.02.2018 19:15
Известны нам суды такого рода."- отметим: исключительную меру в Европе гуманные шакалы отменили, заметим-по суду!, а без суда -вволю...
Н-да, следствие длилось 9,5лет - в связи с этим вопрос сколько каждый обвиняемый конкретно провел по следствием, если есть такие, что более 4-лет, то в данном случае ордер на арест называется ""лэтр дэ каше", -такая она европейская тюремная каша: дали - долго есть придется; "...а шта!, права человека,-паньмашь!.."...
неграмотный азер написал 19.02.2018 17:27
Как мне кажеццо, дэло у следующем.
До 2008 года, когда гишпанский строительный комплекс попал в ступор - Гишпания являлась главной территорией по отмыванию баблоса в Эуропе. (Кстати, сей нюанс подмечен в итальянском сериале "Гоморра").
Таперича, значиццо, обращаем внимание на следующий факт. Далее цитата:
"В ноябре 2003 Госнаркоконтроль (теперь ФСКН) начал репрессии против ветврачей, объявив вне закона кетамин - препарат для наркоза животных, не имеющий аналогов в России.
Десяткам ветврачей, пойманных в результате провокаций, грозило лишение свободы от 7 до 15 лет по ст. 228 УК РФ за оказание помощи больным животным. Обыски проводились прямо во время операций.... Испуганные коллеги схваченных ветврачей стали отказывать в приеме больным животным или делать операции без наркоза, что привело к мучительной гибели тысяч животных по всей России".
http://www.vita.org.ru/ketamin.htm
Таперича вспоминаем начало "медицинских" реформ Путена, пиком которых стал запрет на продажу ЛЮБЫХ антибиотиков без рецепта, следом за которыми шел валидол, а может и аскорбинка, но ввиду перехода происходящего в явный абсурд - был дан тормоз. В сухом же остатке осталось соображение, что если кремлевским пидриотам глубоко наССрать на население и главная их проблема - как отделаться от населюков - то репрессии против ветеринаров были продиктованы причинами, не имеющими никакого "медицинского" смысла.
Таперича вспоминаем, что во время путенского прязидэнтства Рашаговния очень ускоренно превращалась в главного потребителя героина во всем мире; вполне возможно, что сей процесс, подчеркивающий глубокую заботу Кремля об усянародном щастье - как раз и стартовал в 2003-м году сразу после того, как Путен провозгласил себя самого гарантом эуропэйской пизопасности.
Наш неподкупный Следком тут же начал мочить ветеринаров; по-видимому, для обеспечения прикрытия для Путена и К.; шоб их невозможно было как-то связать с началом героиновой эпидемии. (Разумеется, не понимать, что от происходящего воняет дерьмом - Следком никак не мог, так что исполнял команду). Сама же компания носила настолько шокирующий характер (посадить человека за укол собаке), что пройти мимо внимания двуногих все это не могло никак.
Параллельно в этом же времени начинается строительный бум в Рашаговнии, не прекращающийся даже тогда, когда желающих приобрести площади - уже нет. Цены падают, а строительство продолжается. Спрашивается - ент согласно какой "экономике"?
Связав усе факты воедино - можно сделать вывод, что после 20008-го го в Гишпании сворачивался механизм отмыва наркоденег, который перемещался в Рашаговнию, к этому времени явно превращавшейся в крупнейший мировой наркопритон.
По-моему, далее все должно быть ясно.
А судить руССчаков в Гишпании начали еще задолго до процесса "тамбовских"; некоторые орехово-медведковские успели отсидеть восьмерики, затем быть экстрадированными в Рашку, где давно уже отбывают весьма длинные сроки (вплоть до пожизненного).
Такие во делы.
ру-р написал 19.02.2018 17:25
а автор - русофоб!(((