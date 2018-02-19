Русскую мафию судят, но не в Путинской России, а в Испании...

Национальная судебная коллегия Испании приступила к рассмотрению громкого дела "русской мафии", расследование которого продолжалось 9,5 лет. На скамье подсудимых 18 человек, большинство из которых - граждане РФ, пишет испанская газета El Mundo.

Фигурантов дела обвиняют в связях с "одной из крупнейших российских мафиозных организаций в мире - Тамбовско-Малышевской ОПГ". По данным прокуратуры, данная группировка действовала в Испании с 1996 года. Выходцы из России, "близкие к окружению [президента РФ Владимира] Путина", отмывали на территории королевства крупные суммы денег, полученные преступным путем.

В 2008 году правоохранительные органы Испании провели операцию "Тройка", в ходе которой преступная группировка была ликвидирована. Ее главари Геннадий Петров и Александр Малышев были арестованы, но затем освобождены из-под стражи и теперь находятся в бегах, говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

По версии правоохранителей, Петров имеет "крепкие связи с политической, судебной и полицейской властью России". Так, один из подозреваемых - депутат Госдумы Владислав Резник - якобы использовался Петровым для назначения на "решающие посты" в российской администрации определенных лиц.

Помимо Резника, в числе подозреваемых его супруга Диана Гиндин. Также на скамье подсудимых Юрий Саликов, Светлана Васильева, Юлия Ермоленко и ее муж Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Жанна Гавриленкова и Вадим Романюк.

Кроме того, в числе обвиняемых шестеро испанцев.

Подсудимым "вменяются в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег". Прокуратура требует приговорить их к срокам от пяти до 8,5 лет лишения свободы, а также штрафам. Конкретно Резника ведомство просит приговорить к 5,5 года заключения, уточняет "Коммерсант". Напомним, Владислав Резник является депутатом Госдумы от "Единой России".

Резник все обвинения в свой адрес неоднократно отрицал. В понедельник, 19 февраля, он заверил, что приехал в Испанию, чтобы доказать свою невиновность. "Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию", - приводит слова депутата РИА "Новости". Ранее защита Резника называла предъявленные ему обвинения нелепыми, отмечает ТАСС.

Как ожидается, слушания продлятся около двух недель. Испанская газета ABC называет начавшийся судебный процесс "историческим".

От редакции: Меня всегда в этих процессах поражает вот что: как в случае сенатора Керимова, так и в случае этих "испанских узников" - речь идёт ведь не о средствах, которые были добыты за границами РФ. За границами РФ эти средства "отмывались", а добывались они как раз в России, в Путинской России - если говорить о конкретном временном периоде и политическом режиме. Так почему же российское правосудие никакого внимания не проявляет к этим гражданам (или бывшим гражданам) РФ? Что - ворованного не жалко? Более того, все российские "випы" киадются на защиту этих воров - Сенаторша Матвиенко, например. Член Политсовета Левого Фронта Максим Шевченко... Да надо требовать экстрадиции и судить показательно воров здесь, с онлайн-трансляцией! Но нет - мафиозное государство предпочитает помалкивать и тешить себя тем, что "на этот раз не нас", пересчитывая "нажитое непосильным трудом" в офшорах...

Д.Ч.

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