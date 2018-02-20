Путин подлизывается к аграриям накануне выборов

Ошибка рассылки, видать, произошла, когда автор этих строк получил на емелю следующее письмо с сопроводительными документами (пояснительная записка, программа, резолюция, все честь по чести):

Уважаемые коллеги! Соратники!

Общественное движение «Федеральный сельсовет» приглашает Вас на Всероссийский Съезд делегатов от деревень, сел и малых городов России, который состоится 2 марта 2018 года в колонном зале «Дома Союзов» (г. Москва) с участием делегаций от регионов России, а также представителей Администрации Президента РФ, Правительства РФ, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

На Съезде будет представлена программа пространственного развития России на ближайшие 5 лет, основанная на становлении локальной, местной экономики «ПЯТИЛЕТКА УКОРЕНЕНИЕ НАРОДА НА ЗЕМЛЕ», основные принципы которой вошли в программу Центра Стратегических Разработок по продовольственной безопасности России и одобрены экспертными группами при Президенте РФ. Раскрытие ресурсного потенциала территорий, создание на них малых и средних производств на основе кооперации решит проблему безработицы и бедности населения. Полноценная работа локальной экономики создаст возможность территориям самостоятельно формировать свои бюджеты, а заказ от низового производственного звена на продукцию промышленности даст импульс масштабной индустриализации страны и позволит достигнуть роста валового национального продукта на 7-10% ежегодно.

Данная программа – результат нашей с Вами совместной трехлетней плодотворной работы по возрождению малых территорий и усилению роли местного самоуправления. Мы хотим, чтобы реализация «ПЯТИЛЕТКИ УКОРЕНЕНИЯ НАРОДА НА ЗЕМЛЕ» стала нашим национальным проектом и способствовала улучшению жизни российского населения. Для этого приглашаем Вас на Съезд, чтобы утвердить поэтапные задачи и механизмы реализации пятилетнего плана и дать поручения федеральной исполнительной власти.

Основными докладчиками Съезда заявлены: А. Л. Кудрин, председатель ЦСР; К. А. Бабкин, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России; С. А. Серебряков, директор ЗАО «Петербургский тракторный завод»; В. Л. Темнянский, президент ООО НПО «ТВЛ»; А. О. Темирбулатов, академик Академии естественных наук Республики Казахстан; Г. В. Тюрин, руководитель Института общественных и гуманитарных инициатив; Л. Г. Алтухов, президент компании "Интерпроком", Ю. В. Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития и др. Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке. Программа Съезда и проект Резолюции во вложении. Регистрация на Съезд здесь

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLJkLmQRgwHKnDfytT6pLvUip81MmNfcgdKgo1iwUkiGTShw/viewform#responses

С уважением, оргкомитет ОД "Федеральный сельсовет" 8(495) 773-08-68 www.fed-selsovet.ru -

Итого, автор не представляет даже в кошмарном сне, как бы сотрудничал в силу своих коммунистических убеждений с Кудриным, Бабкиным или прочими «экспертами» администрации Путина. Хотя, надо заметить, выступления председателя ОД «Федеральный сельсовет» Мельниченко встречал на «трубе», и вроде бы нормальный мужик. Но не более того. Но затем мысль пришла волей-неволей – что стоило бы сказать, если повезло бы действительно выступить в Колонном зале. И читатель может не сомневаться, что выступление было бы следующим.

Граждане трудящиеся, коль таковые еще имеются в зале!

Не занимайтесь самообманом. Нынешнее мероприятие без пропаганды Советской власти хотя бы в муниципалитетах является предвыборной погремушкой и ничем иным. Путинская администрация подлизывается к аграриям очередной раз для завоевания голосов, но после переизбрания трава не расти. Не надо наступать на грабли - поэтому только Советская власть с еще более развитой демократией, производственной в первую очередь, даст надежду местному самоуправлению.

К примеру, уже очевидно ребенку, что без реальной конкуренции между муниципальной собственностью и частной в строительной, торговой, коммунальной сфере – и уж тем более в агропромышленной, где на ловца и зверь бежит – хоть местечковый, а уж «сетевой» монополизм обеспечен! Но тогда не будет ни нормальных цен, ни торговых помещений, ни качества продукции; ни соответствующих налогов, инвестиций и рабочих мест.

И только структура Советской власти может выдержать напор федеральных монополистов типа крупных производителей, ритейлеров или аффилированных с ними структур. Общеизвестно, что большинство советских депутатов не отрывается от народа, продолжает работать на производстве вне сессий, и будет карающим мечом по отношению даже к гипотетически возможному коррумпированному постоянному меньшинству. Но более того – если и советская местная собственность (трудовые коллективы) будет формироваться также на полных принципах советского строительства в пределах своей компетенции, то власть народа встанет надежной стеной на пути монополизма всяческих мастей. И если частная собственность действительно эффективна, как о ней рассказывают сказки – пусть докажет это в равной борьбе на самом деле, а не путем купленных мэров и депутатов. И только тогда и будут нормальные цены, и качество продукта, и удобные торговые площади; растущие налоги, инвестиции и рабочие места.

Кстати, нынешний бюрократизм мэрий да дум превысил с лихвой прежние недостатки, что также ложится заметным бременем на бюджет. Где раньше сидел один чиновник – сейчас двое и трое; и одна банда в думе, а другая и не меньшая еще и в мэрии. Да плюс к этому у всех немаленькие оклады. При Советской власти это невозможно в принципе, так как никакого идиотского «разделения властей» не существует. Но также Совет в силу своей вышеизложенной демократической структуры будет стоять гораздо тверже в налоговых и земельных спорах с предприятиями ФПГ, расположенными на их земле; тем более с поддержкой демократически образованных муниципальных трудовых коллективов, тесно связанных уже со всем населением. Поэтому развитое местное самоуправление без Советов – невозможно.

Так что, гражданин Мельниченко, уж позвольте обратиться к вам на чистоту – не пудрите людям мозги. Если вы считаете вашу организацию действительно ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ, а не предвыборной поделкой кремлевской администрации – без Советской власти результата не будет. Никакого «укоренения народа на земле» не будет ни в пятилетку, ни в десятилетку, и никогда вообще. Без Советской власти будет лишь одно – олигархия и монополизм всегда и везде с купленными насквозь чиновниками хоть федерального, хоть местного уровня.

- Ну, примерно так. Возможно, и до конца договорить не дали бы, но душу отвел бы. Хотя, о чем это я. Размечтался. Тут, понимаешь, выборы на носу. Благость должна быть во всем и приличие; мощь власти в колонном зале и прочие священные скрепы – а тут такое не комильфо. Нехорошо-с, молодой человек. Вольнодумство.

Ну, так и не дразните какими-то странными глюками. Вроде бы отправлено какому-то economist-journal@ya.ru – а пришло мне. Скорее всего, все же банальный глюк, так как в уме не приложу, когда имел дело с этим журналом. Но одно ясно уже точно – хоть так, хоть этак, Путин начал плясать и вокруг аграриев. А то с какой стати посиделки да в Кремле устраивать. А, впрочем, кто в столицах обитает – попробуйте по ссылке. А вдруг. Может быть, у них там что-то сломалось. Потом расскажите – что за бодяга такая. Может быть, Крупнов вроде вменяемый, что-то и дельное скажет. Хотя…

А скорее всего, уже очередь тяжелой кавалерии вступить в выборную баталию. Потом будет колонный зал для рабочих, потом для интеллигенции, потом для бизнеса – ну как же, надо все социальные слои охватить. Выборы по Бернштейну. Движенье все – результат ничто.

От редакции: Так вот же "аграрный" пунт из программы Грудиина.

5. Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации, когда значительная часть продовольствия ввозится из-за рубежа. Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.

Разве это похоже на лаконичное ленинское "Землю - крестьянам!"?

Все абсолютно либеральные фишки" "программа устойчивого развития", "крупное сельхозпроизводство"... Крупное - это хорошо, а чье оно? Как в "ЗАО "Совхоз имени Ленина" - 44 процента у директора, еще 20% в офшоре в Белизе?

Ну а 10 процентов бюджетных средств - это сумасшедшие деньги, все латифундисты в очередь выстроятся у избирательных урн. Это больше, чем на национальную оборону. Какие еще там Советы? Это ж не крестьянам деньги, а крупным хозяевам, настоящим, крепким.

А.Б.