Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин подлизывается к аграриям накануне выборов

Опубликовано 20.02.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

путин выборы
Путин подлизывается к аграриям накануне выборов

Ошибка рассылки, видать, произошла, когда автор этих строк получил на емелю следующее письмо с сопроводительными документами (пояснительная записка, программа, резолюция, все честь по чести):

Уважаемые коллеги! Соратники!

Общественное движение «Федеральный сельсовет» приглашает Вас на Всероссийский Съезд делегатов от деревень, сел и малых городов России, который состоится 2 марта 2018 года в колонном зале «Дома Союзов» (г. Москва) с участием делегаций от регионов России, а также представителей Администрации Президента РФ, Правительства РФ, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

На Съезде будет представлена программа пространственного развития России на ближайшие 5 лет, основанная на становлении локальной, местной экономики «ПЯТИЛЕТКА УКОРЕНЕНИЕ НАРОДА НА ЗЕМЛЕ», основные принципы которой вошли в программу Центра Стратегических Разработок по продовольственной безопасности России и одобрены экспертными группами при Президенте РФ. Раскрытие ресурсного потенциала территорий, создание на них малых и средних производств на основе кооперации решит проблему безработицы и бедности населения. Полноценная работа локальной экономики создаст возможность территориям самостоятельно формировать свои бюджеты, а заказ от низового производственного звена на продукцию промышленности даст импульс масштабной индустриализации страны и позволит достигнуть роста валового национального продукта на 7-10% ежегодно.

Данная программа – результат нашей с Вами совместной трехлетней плодотворной работы по возрождению малых территорий и усилению роли местного самоуправления. Мы хотим, чтобы реализация «ПЯТИЛЕТКИ УКОРЕНЕНИЯ НАРОДА НА ЗЕМЛЕ» стала нашим национальным проектом и способствовала улучшению жизни российского населения. Для этого приглашаем Вас на Съезд, чтобы утвердить поэтапные задачи и механизмы реализации пятилетнего плана и дать поручения федеральной исполнительной власти.

Основными докладчиками Съезда заявлены: А. Л. Кудрин, председатель ЦСР; К. А. Бабкин, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России; С. А. Серебряков, директор ЗАО «Петербургский тракторный завод»; В. Л. Темнянский, президент ООО НПО «ТВЛ»; А. О. Темирбулатов, академик Академии естественных наук Республики Казахстан; Г. В. Тюрин, руководитель Института общественных и гуманитарных инициатив; Л. Г. Алтухов, президент компании "Интерпроком", Ю. В. Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития и др. Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке. Программа Съезда и проект Резолюции во вложении. Регистрация на Съезд здесь

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLJkLmQRgwHKnDfytT6pLvUip81MmNfcgdKgo1iwUkiGTShw/viewform#responses

С уважением, оргкомитет ОД "Федеральный сельсовет" 8(495) 773-08-68 www.fed-selsovet.ru -

 

Итого, автор не представляет даже в кошмарном сне, как бы сотрудничал в силу своих коммунистических убеждений с Кудриным, Бабкиным или прочими «экспертами» администрации Путина. Хотя, надо заметить, выступления председателя ОД «Федеральный сельсовет» Мельниченко встречал на «трубе», и вроде бы нормальный мужик. Но не более того. Но затем мысль пришла волей-неволей – что стоило бы сказать, если повезло бы действительно выступить в Колонном зале. И читатель может не сомневаться, что выступление было бы следующим.

Граждане трудящиеся, коль таковые еще имеются в зале!

Не занимайтесь самообманом. Нынешнее мероприятие без пропаганды Советской власти хотя бы в муниципалитетах является предвыборной погремушкой и ничем иным. Путинская администрация подлизывается к аграриям очередной раз для завоевания голосов, но после переизбрания трава не расти. Не надо наступать на грабли - поэтому только Советская власть с еще более развитой демократией, производственной в первую очередь, даст надежду местному самоуправлению.

К примеру, уже очевидно ребенку, что без реальной конкуренции между муниципальной собственностью и частной в строительной, торговой, коммунальной сфере – и уж тем более в агропромышленной, где на ловца и зверь бежит – хоть местечковый, а уж «сетевой» монополизм обеспечен! Но тогда не будет ни нормальных цен, ни торговых помещений, ни качества продукции; ни соответствующих налогов, инвестиций и рабочих мест.

И только структура Советской власти может выдержать напор федеральных монополистов типа крупных производителей, ритейлеров или аффилированных с ними структур. Общеизвестно, что большинство советских депутатов не отрывается от народа, продолжает работать на производстве вне сессий, и будет карающим мечом по отношению даже к гипотетически возможному коррумпированному постоянному меньшинству. Но более того – если и советская местная собственность (трудовые коллективы) будет формироваться также на полных принципах советского строительства в пределах своей компетенции, то власть народа встанет надежной стеной на пути монополизма всяческих мастей. И если частная собственность действительно эффективна, как о ней рассказывают сказки – пусть докажет это в равной борьбе на самом деле, а не путем купленных мэров и депутатов. И только тогда и будут нормальные цены, и качество продукта, и удобные торговые площади; растущие налоги, инвестиции и рабочие места.

Кстати, нынешний бюрократизм мэрий да дум превысил с лихвой прежние недостатки, что также ложится заметным бременем на бюджет. Где раньше сидел один чиновник – сейчас двое и трое; и одна банда в думе, а другая и не меньшая еще и в мэрии. Да плюс к этому у всех немаленькие оклады. При Советской власти это невозможно в принципе, так как никакого идиотского «разделения властей» не существует. Но также Совет в силу своей вышеизложенной демократической структуры будет стоять гораздо тверже в налоговых и земельных спорах с предприятиями ФПГ, расположенными на их земле; тем более с поддержкой демократически образованных муниципальных трудовых коллективов, тесно связанных уже со всем населением. Поэтому развитое местное самоуправление без Советов – невозможно.

Так что, гражданин Мельниченко, уж позвольте обратиться к вам на чистоту – не пудрите людям мозги. Если вы считаете вашу организацию действительно ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ, а не предвыборной поделкой кремлевской администрации – без Советской власти результата не будет. Никакого «укоренения народа на земле» не будет ни в пятилетку, ни в десятилетку, и никогда вообще. Без Советской власти будет лишь одно – олигархия и монополизм всегда и везде с купленными насквозь чиновниками хоть федерального, хоть местного уровня.

- Ну, примерно так. Возможно, и до конца договорить не дали бы, но душу отвел бы. Хотя, о чем это я. Размечтался. Тут, понимаешь, выборы на носу. Благость должна быть во всем и приличие; мощь власти в колонном зале и прочие священные скрепы – а тут такое не комильфо. Нехорошо-с, молодой человек. Вольнодумство.

Ну, так и не дразните какими-то странными глюками. Вроде бы отправлено какому-то economist-journal@ya.ru – а пришло мне. Скорее всего, все же банальный глюк, так как в уме не приложу, когда имел дело с этим журналом. Но одно ясно уже точно – хоть так, хоть этак, Путин начал плясать и вокруг аграриев. А то с какой стати посиделки да в Кремле устраивать. А, впрочем, кто в столицах обитает – попробуйте по ссылке. А вдруг. Может быть, у них там что-то сломалось. Потом расскажите – что за бодяга такая. Может быть, Крупнов вроде вменяемый, что-то и дельное скажет. Хотя…

А скорее всего, уже очередь тяжелой кавалерии вступить в выборную баталию. Потом будет колонный зал для рабочих, потом для интеллигенции, потом для бизнеса – ну как же, надо все социальные слои охватить. Выборы по Бернштейну. Движенье все – результат ничто.

От редакции: Так вот же "аграрный" пунт из программы Грудиина.

5. Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации, когда значительная часть продовольствия ввозится из-за рубежа. Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.

Разве это похоже на лаконичное ленинское "Землю - крестьянам!"?

Все абсолютно либеральные фишки" "программа устойчивого развития", "крупное сельхозпроизводство"... Крупное - это хорошо, а чье оно? Как в "ЗАО "Совхоз имени Ленина" - 44 процента у директора, еще 20% в офшоре в Белизе?

Ну а 10 процентов бюджетных средств - это сумасшедшие деньги, все латифундисты в очередь выстроятся у избирательных урн. Это больше, чем на национальную оборону. Какие еще там Советы? Это ж не крестьянам деньги, а крупным хозяевам, настоящим, крепким. 

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сейчас надо снова подниматься на борьбу
Сейчас надо снова подниматься на борьбу
19.02.2018
С.Бабурин разоблачает основы нынешней властной вертикали
С.Бабурин разоблачает основы нынешней властной вер...
19.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин подлизывается к аграриям накануне выборов (0)
Средневековая монархия готовится стать ядерной державой (1)
Массовая трудовая миграция наносит ущерб экономике Украины (4)
С.Бабурин разоблачает основы нынешней властной вертикали (15)
Реальные доходы дорогих россиян продолжают сокращаться (0)
Капиталисты могут рассчитывать и далее на путинскую амнистию (1)
Русскую мафию судят, но не в Путинской России, а в Испании... (3)
Сергей Лавров делит наёмников в Сирии на приглашённых и незваных (12)
Государство-Труба наносит очередной удар по здравоохранению: секвестр аптек (11)
США прекращают финансировать МКС, а Индия запустит уже вторую астробсерваторию (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: ColonelCassad на прoвoде
Дарья Митина Дарья Митина: Налетай - тoрoпись
Дарья Митина Дарья Митина: Мoсквичи, вы чo??
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Не из всякого материала получается годное человекоорудие
Максим Калашников Максим Калашников: Как Морсвязьавтоматика Западу нос утерла
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss