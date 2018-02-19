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Московский листок

Капиталисты могут рассчитывать и далее на путинскую амнистию

Опубликовано 19.02.2018 в разделе комментариев 1

силовигархия классоваяненависть
Капиталисты могут рассчитывать и далее на путинскую амнистию

Президент РФ подписал пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года второго этапа налоговой амнистии. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Три законопроекта о продлении налоговой амнистии капиталов были внесены в Госдуму в конце января депутатами Андреем Макаровым ("Единая Россия"), Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия"), Павлом Крашенинниковым ("Единая Россия") и Алексеем Диденко (ЛДПР). Законы были приняты Госдумой 9 февраля и одобрены Советом Федерации 14 февраля.

Согласно подписанному основному закону предлагается в полном объеме сохранить объем гарантий для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года). Декларантам также предлагается подвести под амнистию счета в зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации, при условии, что такие закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года. Граждане, представившие декларацию в ходе первого этапа амнистии капитала, могут повторно представить декларацию в ходе второго этапа. Специальная декларация может быть представлена в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России по выбору декларанта.

Одновременно с этим вносятся поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций.

Согласно действующему законодательству, принятому в 2014 году, предусматривался переходный период, в рамках которого в случае ликвидации КИК в срок до 31 декабря 2017 года ее собственник в России освобождался от обложения налогом на доходы физических лиц по ставке 13% в отношении имущества, получаемого от ликвидируемой контролируемой иностранной компании. При этом такое освобождение касалось любых получаемых при ликвидации активов контролируемой иностранной компании в виде имущества и имущественных прав, за исключением денежных средств.

Также в случае выкупа активов контролирующим лицом у своей контролируемой иностранной компании и ее последующей ликвидации доходы от ликвидации такой контролируемой компании не подлежали обложению в России налогом на прибыль КИК. Помимо этого, ликвидируемые до конца 2017 года контролируемые иностранные компании не признавались налоговыми резидентами даже при наличии признаков фактического управления такими компаниями из России.

Согласно подписанному президентом РФ закону, предельные сроки ликвидации КИК продлеваются на период до 1 марта 2019 года. Также освобождаются любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает физическое лицо при ликвидации контролируемой иностранной компании, если ее закрыли до 1 марта 2019 года. Ранее под амнистию подпадало только имущество, но не денежные средства.

Третий подписанный президентом РФ закон предполагает внесение корреспондирующих поправок в Уголовный кодекс РФ.

Законы вступают в силу со дня их официального опубликования.

- Эх, не повезло пацанам, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ну, тем которых в Испании-то судят во главе с депутатом-единороссом Резником... не успели они под амнистию силовигарха номер один, а ведь как было бы хорошо-то, и Тамбовские, и Питерские уже не враждовали бы, не выдавали бы друг друга иностранным фемидам, а слились бы в экстазе всепрощения...

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Всего комментариев к статье: 1
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Украл, вывел - под амнистию! Украл, вывел - под амнистию!
Романтика! написал 19.02.2018 19:03
А, может, ну ее, эту романтику? Пусть будет проза жизни: украл, вывел - в тюрьму! Или к стенке, что еще лучше. С конфискацией. Вот тогда и начнет Россия вставать с колен. А пока - ползет раком и задом вперед - в обратном направлении.
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