С.Бабурин разоблачает основы нынешней властной вертикали

Неожиданно откровенное выступление кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Человек с огромным политическим опытом и авторитетом разоблачает основы нынешней властной вертикали. Центробанк и Министерство финансов, прикормленные политики и олигархи, Минспорт и лично Мутко, безродные космополиты во власти и СМИ - все получают на орехи. Грудинин на этом фоне выглядит бледной тенью. Ну и самое главное: впервые с 1991 года в президентских выборах участвует человек, открыто призывающий к пересмотру итогов приватизации! Это настоящая сенсация!
UO написал 20.02.2018 00:54
Оне то бедолаги думали- наш в доску...Норотный,правдуматку-закидатель...Хе-р вам в жо-пу. Чьи деньги,тот и хозяин песни.
Очередь-бабурина,увешанного почетными грамотками кремля на пинджаке,трамплин в Париж.
tyuo написал 20.02.2018 00:44
GFDS написал 20.02.2018 00:42
Святой Пигидий написал 20.02.2018 00:16
правофланговый написал 19.02.2018 22:37
Он что герой Шипки:????
Служил в составе ограниченного контингента Советских войск в Демократической республике Афганистан, выполняя свой интернациональный долг
правофланговый написал 19.02.2018 22:31
Председателем был избран проельцинский на тот момент Хасбулатов. Бабурин уже в 1991-м был против Ельцина. Все дни блокады 28 сентября -3 октября 193 года провел в Белом доме. После вывода из Белого Дома 4 октября 1993 года был жестоко избит ельцинскими омоновцами, чуть не был застрелен во дворе соседнего дома. Но в тоже время считался темной лошадкой. недавно умер собиравший огрмные антильцинские митинги Виктор Анпилов. Сергей Бабурин был против драк с милицией тем не менее. С Гайдаром вежливо всегда говорил. Со сторой полвины 90-х стал менее заметным. На ТВ появляется по случаям "юбилейных годовщин" расстрела Белого Дома...
Алексей Казаков написал 19.02.2018 21:37
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...да, приятно слушать. Это - не пустышка идеологическая... Но (!) ...без необходимого организационно-политико-финансового ресурса. Как обычно! ...по-хорошему, так и Грудинину и Сурайкину СЛЕДУЕТ, раскрутив своих сторонников, призвать их ГОЛОСОВАТЬ за Бубурина...
А че меня опять забанили.... написал 19.02.2018 20:28
REWU написал 19.02.2018 19:49
..........
Обратный процесс...Достали с сундука Бабурина.
Все средства хороши.Один уже обличал... ужос как грозно. Лошарня дро-чила на него по ящику.В Маскве обещал,через газпромящик. В Париже обещал,через ю-тубящик.
Щас бабурин.Ухх!
Афиноген написал 19.02.2018 19:48
Михаил Владимирович написал 19.02.2018 19:39
смотреть написал 19.02.2018 19:36
Это настоящая сенсация! написал 19.02.2018 19:35
Михаил Владимирович написал 19.02.2018 19:25
"Самое смешное, что реальными кандидатами, способными исполнять президентские обязанности, являются два аутсайдера - Бабурин и Титов. От левых патриотов и либералов соответственно. И тот и другой обладают соотвествующим опытом, могут сформировать команду, адекватную поставленной задаче и что-то позитивное произвести."
Раз так, но без учета что Путин уже победил, то лучше Титов чем гражданская война. Бабурин как Зюганов.
Адвокат написал 19.02.2018 19:01
Он что герой Шипки:????