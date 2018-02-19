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Московский листок

С.Бабурин разоблачает основы нынешней властной вертикали

Опубликовано 19.02.2018 в разделе комментариев 15

Неожиданно откровенное выступление кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Человек с огромным политическим опытом и авторитетом разоблачает основы нынешней властной вертикали. Центробанк и Министерство финансов, прикормленные политики и олигархи, Минспорт и лично Мутко, безродные космополиты во власти и СМИ - все получают на орехи. Грудинин на этом фоне выглядит бледной тенью. Ну и самое главное: впервые с 1991 года в президентских выборах участвует человек, открыто призывающий к пересмотру итогов приватизации! Это настоящая сенсация!



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Всего комментариев к статье: 15
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Святой Пигидий написал 20
UO написал 20.02.2018 00:54
Мальцев,был такой скоморошник,получил бабло,и рвал гудок по ящику,разоблачатель,путина,по договору с путиным.Теперь в Париже бухло тридцатилетнеей выдержки смакует,и усцыкается над фраерами ушастыми.
Оне то бедолаги думали- наш в доску...Норотный,правдуматку-закидатель...Хе-р вам в жо-пу. Чьи деньги,тот и хозяин песни.
Очередь-бабурина,увешанного почетными грамотками кремля на пинджаке,трамплин в Париж.
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Откуда у Бабурина столько планок от орденов и медалей. Он что герой Шипки:????
tyuo написал 20.02.2018 00:44
Читай вики. Сплошь "православныя" энд,почетные с кремля.
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(без названия)
GFDS написал 20.02.2018 00:42
Прав.Бабурин-это Мальцев,номер два. На этапе.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 20.02.2018 00:16
Не смотрел, но что-то мне подсказывает, что Бабурин, раздавая всем "на орехи", не знает, кто у этих "всех" РАБОТОДАТЕЛЬ, а потому имя РАБОТОДАТЕЛЯ не называет. Если я прав, то грош цена всем этим бла-бла-бла а ля папаша Зю, который на "раздаче орехов" прожил вполне сытную жизнь. Или я не прав?
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Re: У Озера
правофланговый написал 19.02.2018 22:37
Откуда у Бабурина столько планок от орденов и медалей.
Он что герой Шипки:????
Служил в составе ограниченного контингента Советских войск в Демократической республике Афганистан, выполняя свой интернациональный долг
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(без названия)
правофланговый написал 19.02.2018 22:31
Бабурин был кстати один из кандидатов на пост Председателя Верховного совета РСФСР после избрания Ельцина президентом РСФСР.
Председателем был избран проельцинский на тот момент Хасбулатов. Бабурин уже в 1991-м был против Ельцина. Все дни блокады 28 сентября -3 октября 193 года провел в Белом доме. После вывода из Белого Дома 4 октября 1993 года был жестоко избит ельцинскими омоновцами, чуть не был застрелен во дворе соседнего дома. Но в тоже время считался темной лошадкой. недавно умер собиравший огрмные антильцинские митинги Виктор Анпилов. Сергей Бабурин был против драк с милицией тем не менее. С Гайдаром вежливо всегда говорил. Со сторой полвины 90-х стал менее заметным. На ТВ появляется по случаям "юбилейных годовщин" расстрела Белого Дома...
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(без названия)
Алексей Казаков написал 19.02.2018 21:37
твердо...рожать...
---------------------
...да, приятно слушать. Это - не пустышка идеологическая... Но (!) ...без необходимого организационно-политико-финансового ресурса. Как обычно! ...по-хорошему, так и Грудинину и Сурайкину СЛЕДУЕТ, раскрутив своих сторонников, призвать их ГОЛОСОВАТЬ за Бубурина...
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Re: Это дескриминация вообще тол
А че меня опять забанили.... написал 19.02.2018 20:28
Только пост хотел забабахать а тут раз и забанили....Это беспредел какойто чес слово....И за чое?...Вон хохлы здесь годами пасутся...будто им здесь салом намазано...А тут словыа не скажи и в бан сразу....Я между прочим хотел пост написать какой этот баурин Герой..не ждал 20 лет и вся правду матку выложил всего лиш через 15. лет....Медаль теперь ему дадут сто пудов
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(без названия)
REWU написал 19.02.2018 19:49
И кукол снимут с ниток длинных,и засыпав нафталином,в виде тряпок сложат в сундуках...
..........
Обратный процесс...Достали с сундука Бабурина.
Все средства хороши.Один уже обличал... ужос как грозно. Лошарня дро-чила на него по ящику.В Маскве обещал,через газпромящик. В Париже обещал,через ю-тубящик.
Щас бабурин.Ухх!
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Re: У Адвокат
Афиноген написал 19.02.2018 19:48
Бабурин на минуточку служил в Афгане
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Re: администрация президента(почти)
Михаил Владимирович написал 19.02.2018 19:39
Мечтать не вредно ? Зюганов тоже давал сенсации 20 лет назад.
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перестал
смотреть написал 19.02.2018 19:36
это..м-м-м ..интервью на "первостепенности православия, ну, и, конечно, Русский народ", и ни слова(!) о Советской Власти! Кончился борец за ширнарсчясьтье, был, да весь вышел...
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администрация президента(почти)
Это настоящая сенсация! написал 19.02.2018 19:35
После такого интервью итоги выборов ясны!Бабурин победит с огромным отрывов в первом туре!70% ему обеспечены!Вы главное на участок придите и обеспечьте явку в 70% процентов.А то мы тут в администрации и уж не знаем что еще придумать для этой чертовой явки.И школьные референдумы организуем,и бюджетников заставляем.и лотереи разыгрываем,и концерты устраиваем,и кандидатам позволяем нести такое,за что в другое время уже бы давно посадили,и троллей в четыре смены работать заставляем,а о телевизоре вообще молчим.И все не хочет народ идти на эти выборы.Говорит-это не выборы,выборы без выбор,не выборы.Вот такой "поганенький у нас народ".А тут такая сенсация!Ну теперь точно все 70% придут.Вы главное приходите,а то как-то 70% за Сильного Президента,да при пустых участках,будет смотреться неловко.На своих насрать,и не такое сожрут,а вот что Запад скажет?Могут ведь и не признать,как же тогда быть Всенародноизбранному?!
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Опять цитата
Михаил Владимирович написал 19.02.2018 19:25
из статьи "Тень Путина" главного редактора уважаемого сайта-
"Самое смешное, что реальными кандидатами, способными исполнять президентские обязанности, являются два аутсайдера - Бабурин и Титов. От левых патриотов и либералов соответственно. И тот и другой обладают соотвествующим опытом, могут сформировать команду, адекватную поставленной задаче и что-то позитивное произвести."
Раз так, но без учета что Путин уже победил, то лучше Титов чем гражданская война. Бабурин как Зюганов.
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У Озера
Адвокат написал 19.02.2018 19:01
Откуда у Бабурина столько планок от орденов и медалей.
Он что герой Шипки:????
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Сейчас надо снова подниматься на борьбу
Сейчас надо снова подниматься на борьбу
19.02.2018
С.Бабурин разоблачает основы нынешней властной вертикали
С.Бабурин разоблачает основы нынешней властной вер...
19.02.2018
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