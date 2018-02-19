С.Бабурин разоблачает основы нынешней властной вертикали Неожиданно откровенное выступление кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Человек с огромным политическим опытом и авторитетом разоблачает основы нынешней властной вертикали. Центробанк и Министерство финансов, прикормленные политики и олигархи, Минспорт и лично Мутко, безродные космополиты во власти и СМИ - все получают на орехи. Грудинин на этом фоне выглядит бледной тенью. Ну и самое главное: впервые с 1991 года в президентских выборах участвует человек, открыто призывающий к пересмотру итогов приватизации! Это настоящая сенсация!



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