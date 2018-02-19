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Московский листок

Реальные доходы дорогих россиян продолжают сокращаться

Опубликовано 19.02.2018 в разделе комментариев 0

кризис сырьевая империя классоваяненависть
Реальные доходы дорогих россиян продолжают сокращаться

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года упали на 49,7 процента в сравнении с аналогичным показателем декабря 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. 

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года», —говорится в сообщении статистического ведомства. Росстат отмечает, что не брал в расчет единовременные денежные выплаты пенсионерам в январе 2017 года. 

За 2017 год реальные доходы россиян упали на 1,7 процента, против падения на 5,8 процента по итогам 2016 года. При этом реальные зарплаты россиян в январе продемонстрировали рост, поднявшись на 6,2 процента. За 2017 год реальные зарплаты выросли на 3,5 процента. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5 процента.

Тем временем по итогам прошлого года суммарная задолженность россиян приближается к 5 трлн рублей, говорится в проекте годового отчета Федеральной службы судебных приставов, которые занимаются взысканием долгов по вступившим в силу судебным решениям. На документ обратил внимание "Дождь". 

Согласно данным приставов, в 2016 году долги россиян составляли 4,76 трлн рублей. Это на 118,5 миллиарда рублей меньше, чем в 2017 году - 4,87 трлн. 

ФССП констатирует, что взыскать удалось лишь 14% из того, что россияне должны выплатить по решениям суда, - лишь 633 млрд рублей. Это на 72,8 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Большую часть этих денег взыскали в пользу граждан и юридических лиц. 

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