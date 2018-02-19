Массовая трудовая миграция наносит ущерб экономике Украины

По данным Bloomberg, в течение 2015-2017 года в Польшу с Украины уехало 507 тысяч трудовых мигрантов, в Россию — 343 тысячи, в Чехию — 127 тысяч, а в Белоруссию — 22 тысячи. Только в шесть самых популярных для украинских эмигрантов стран уехало более миллиона человек трудоспособного возраста.

На данный момент средняя зарплата на Украине составляет около 250 долларов, а в соседней Польше она превышает 1000 долларов. В России по итогам 2017 года средняя зарплата составила около 670 долларов.

Как отмечает агентство, сейчас многие компании на Украине имеют большое количество незаполненных вакансий. Нехватка рабочей силы стала одной из причин замедления экономического роста в 2017 году на протяжении четырех кварталов подряд.