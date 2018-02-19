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Московский листок

Массовая трудовая миграция наносит ущерб экономике Украины

Опубликовано 19.02.2018 в разделе комментариев 4

Массовая трудовая миграция наносит ущерб экономике Украины

По данным Bloomberg, в течение 2015-2017 года в Польшу с Украины уехало 507 тысяч трудовых мигрантов, в Россию — 343 тысячи, в Чехию — 127 тысяч, а в Белоруссию — 22 тысячи. Только в шесть самых популярных для украинских эмигрантов стран уехало более миллиона человек трудоспособного возраста. 

На данный момент средняя зарплата на Украине составляет около 250 долларов, а в соседней Польше она превышает 1000 долларов. В России по итогам 2017 года средняя зарплата составила около 670 долларов.

Как отмечает агентство, сейчас многие компании на Украине имеют большое количество незаполненных вакансий. Нехватка рабочей силы стала одной из причин замедления экономического роста в 2017 году на протяжении четырех кварталов подряд.



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Всего комментариев к статье: 4
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теперь
значит написал 20.02.2018 01:21
В Украине резко поднимут зарплаты,что бы было кому работать.Будем из ягельно-снежной Воркуты ездить на заработки в какие нибудь Черкасы на сборку помидоров,винограда.
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Потаскуха она и в Африке потаскуха. Еще и туда доберутся...
Что это?+ написал 19.02.2018 20:54
Со временем.
Вместо того, чтобы развивать собственные производства .
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(без названия)
Не поможет написал 19.02.2018 20:40
России от того не легче. Даже при самом черном сценарии в 2050 году их будет 36 миллионов.
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(без названия)
Бедные хохлы написал 19.02.2018 20:26
Как их жалко(
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