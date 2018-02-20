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Московский листок

Средневековая монархия готовится стать ядерной державой

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 1

ядерное оружие саудовская аравия монархия
Средневековая монархия готовится стать ядерной державой

Саудовская Аравия в ближайшие 20-25 лет планирует создать 16 ядерных реакторов и вложить на эти цели в общей сложности 80 миллиардов долларов. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Замечательно, вот только Саудовская Аравия - это ваххабитское государство, где до сих пор нет не только разговоров о правах человека в современном их понимании, но существует абсолютная монархия, средневековые казни и полное бесправие женщин. Правовая и политическая системы в Саудовской Аравии совершенно средневековые, и по сути мы рискуем в ближайшем будущем увидеть абсолютную монархию с ядерными технологиями.

Что помешает аравийской монархии потом перейти от мирных ядерных технологий к военным? Денег у них более, чем достаточно, они могут купить любых специалистов и любые технологии.

Казалось бы, зачем им, при переизбытке нефти и газа, нужны дополнительные источники энергии, если никакой особой промышленности у них нет?

Вывод только один - вооружаются...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Скажу больше написал 20.02.2018 00:53
Тут одна огромная ядерная держава ,бодро деградировав из предбанника коммунизма , минуя капитализм и феодализм, уже ведет себя как орда.
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