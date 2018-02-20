Константин Сёмин: Сидеть на диване ещё шесть лет нам никто не даст - мир вот-вот взорвётся

Дарья Митина разговаривает с журналистом, автором и ведущим культовой телепрограммы «Агитация и пропаганда» Константином Сёминым.
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жид русскому не товарищ написал 20.02.2018 12:38
жоржик написал 20.02.2018 11:39
2. уважаемый господин Семин, однофамилец нашего любителя французских замков Семина, ну и по совместительству лица что то там имеющего или не имеющего к "Адмиралу", э сгоревшему в э свое время. У кого то, может и у Вас есть время сидеть на диване, ну или лежать э с ..нет не подружкой, а с секретаршей, обсуждая перепитии организации производства в какой то банковской, ну или не банковской, а то подумают на Сбербанк, который видимо скоро заменит собой все, организации по прокручиванию денег, в то время, когда у нее, секретарши разумеется, голова забита, картинами Пикассо там, или Сурикова, так скажем, и, главное, что ж то дальше будет то...заберут ее на яхту, чтоб она и дальше оформляла, так скажем, блистательно - угрюмые измышления шефа али как?
3. у нас же проще, мысли о том, что делать (как выживать) когда плата за отопление составляет, как минимум две трети квартплаты, а ходить надо по проезжей части, так как разучились убирать снег, так как начальство зимой видимо живет от майам до таиландов и хайнянев;
4.так что если Вы намекаете на потрясения разных там кремлевско - некремлевских списков или еще чегой то там, то это не к нам..
5. можно конечно сморозить глупость (если просто не знать что ж происходит с государством, а тем более не понимать, но это уж слишшком) и предложить эксперимент начать платить публике, которая размещена в зданиях госдумы ну и прочих три РЕАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТЫ ДВОРНИКОВ и посмотреть, что ж будет дальше...
6. а дальше будет все просто будет очередное переселение народов из Азии (уточнять не будем), так скажем и придется нам принимать казахов, к которым переселяться будут в первую очередь, как в свое время к уйгурам так, или еще кому (уточнять не будем –места нет), которые придя к нам будут тут вводить латиницу ...
7.вот только у меня один вопрос после всех энтих пунктов о том, о сем, а именно - есть передачи ВВС о природе, о погоде, о Дрених Риме и Египте, каких то музеях. А почему Вам этим бы не заняться, скажем, есть ли в Иркутске музей деревянного домостроения, а в Архангельске деревянное судостроение? Ну или Татарстан в 2017 году выдал рекордный урожай сахарной свеклы, а как с ценами на сахарный песок? Ну или с семенами (посадочным материалом) в обеспечение урожая нынешнего года? Ну или с провалом производства молока в Татарстане выраженном в том, что при производстве в 2017 году 1 млн 800 тыс тонн молока и занятии ПЕРВОГО МЕСТА по МОЛОКУ по РФ, Татарстан обеспечил себя только на 60%!!! Что ж тогда у других один молочный порошок э .. белорусский? или из-за океана?
8. стараюсь работать по ленински - он в свое время сказал:»Один дурак (это я) задаст столько вопросов, что СТО УМНЫХ НЕ ОТВЕТИТ!!