Константин Сёмин: Сидеть на диване ещё шесть лет нам никто не даст - мир вот-вот взорвётся Дарья Митина разговаривает с журналистом, автором и ведущим культовой телепрограммы «Агитация и пропаганда» Константином Сёминым.



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