Роскачество: бормотуха под видом коньяка продается в РФ на законных основаниях

Продающийся на полках российских магазинов коньяк не весь соответствует ГОСТу, однако его продажа не противоречит закону и сделать пока с этим ничего нельзя, заявил глава Роскачества Максим Протасов на Российском инвестиционном форуме.

"По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет, однако, данный ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала", - цитирует РИА Новости Протасова.

По его словам, в России методики определения состава коньяка не аттестованы и не имеют юридической силы.

"То есть это либо пшеница, либо крахмалы картофельного происхождения, это не коньяк. При этом, производитель может писать на этикетке что угодно, и доказать, что это нарушение законодательства до аттестации методики никто не сможет", — пояснил глава Роскачества.

"По сути — это ГОСТ, который никто не обязан выполнять, так как на данный момент нет поддерживающей методики, которая могла бы наиболее точно определять фальсификат и главное — юридически его доказывать, поэтому мы сейчас инициировали процесс ее создания и аттестации", — сказал Протасов.

Он отметил, что Роскачество намерено доработать методику и предложить ее правительству, чтобы устранить этот правовой недочет. "Как отрасль будет называть "неконьяк" — это уже вопрос маркетологов, тех кто будет выпускать, и будут ли это люди покупать", - отметил Протасов.

По его словам, сейчас как минимум 20% коньячной продукции, представленной в российских магазинах, не является коньяком по составу, а большая часть уже из этих 20% стоят от 370 до 450 рублей.