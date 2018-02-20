Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Роскачество: бормотуха под видом коньяка продается в РФ на законных основаниях

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 3

Роскачество: бормотуха под видом коньяка продается в РФ на законных основаниях

Продающийся на полках российских магазинов коньяк не весь соответствует ГОСТу, однако его продажа не противоречит закону и сделать пока с этим ничего нельзя, заявил глава Роскачества Максим Протасов на Российском инвестиционном форуме.

"По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет, однако, данный ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала", - цитирует РИА Новости Протасова.

По его словам, в России методики определения состава коньяка не аттестованы и не имеют юридической силы.

"То есть это либо пшеница, либо крахмалы картофельного происхождения, это не коньяк. При этом, производитель может писать на этикетке что угодно, и доказать, что это нарушение законодательства до аттестации методики никто не сможет", — пояснил глава Роскачества.

"По сути — это ГОСТ, который никто не обязан выполнять, так как на данный момент нет поддерживающей методики, которая могла бы наиболее точно определять фальсификат и главное — юридически его доказывать, поэтому мы сейчас инициировали процесс ее создания и аттестации", — сказал Протасов.

Он отметил, что Роскачество намерено доработать методику и предложить ее правительству, чтобы устранить этот правовой недочет. "Как отрасль будет называть "неконьяк" — это уже вопрос маркетологов, тех кто будет выпускать, и будут ли это люди покупать", - отметил Протасов.

По его словам, сейчас как минимум 20% коньячной продукции, представленной в российских магазинах, не является коньяком по составу, а большая часть уже из этих 20% стоят от 370 до 450 рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
коньяк
Пенсионер написал 20.02.2018 12:04
Самый наилучший коньяк, получается из пшеничной браги, Кто пробовал самогон двойной очистки из пшеницы? Себестоимость напитка 50руб. литр, безпохмельный.
Ответить
(без названия)
Чигиль написал 20.02.2018 11:06
20% ?? Все 90 % коньяков Рфии- фальсификат.Настоящий коньяк,не выгоден к производству.Затраты на производство диктуют жесткие условия-цена на выходе.Для обнищавшего потребителя России-космическая.Склады поставщика были бы переполнены,хранить негде.За рубежом-наш "коньяк",в лучшем случае- имеет ограниченный спрос,категория экзотики/даже по Госту. НЕ брэнд.В лучшем случае-виноматериал,годного качества-для производства коньяка, идет на экспорт.Венгрия,Польша.
Чехия.Откуда приходит в наши магазины упакованный по всем правилам фальшак,за 8-30тыр,бутылка,"французский" коньяк.
Не пробовали чешский "абсент"-? Польский виски,текила,липа-брэнд сплошь.
3 года хранения?
С дуба рухнули.Советские директора вместе с гостами почили в бозе.
Поляки за три года выдержки коньячного спирта в бочках- будут платить как за год. К чему владельцу производства,держать продукт до кондиции,если завтра он потенциально сменит ремесло? Например будет строить вертолеты России.Или заседать в Запсибзолото.Строить дорогу на Красную Поляну. Не один ли х-ер.
.............
Оно канешна,даже такой "коньячок",вкуснее водки.Если шары залить.
Вкусовые добавки научились делать-высший уровень.Очень достойно. Да вот неувязка...Как назвать сей продукт? Как корабль назови- так корабль поплывет.
Коньяк- это информация.Употребляя-представляешь. Каждый свое.Брэнд.
Ответить
(без названия)
Researcher написал 20.02.2018 10:14
Ну а какого еще качества вы ожидали от славян? lol
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Степан Маленцов: Рабочая партия на буржуазных выборах
Степан Маленцов: Рабочая партия на буржуазных выбо...
20.02.2018
Константин Сёмин: Сидеть на диване ещё шесть лет нам никто не даст - мир вот-вот взорвётся
Константин Сёмин: Сидеть на диване ещё шесть лет н...
20.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зачем ударные корабли США у границ РФ? (0)
Google отказался блокировать видео о Рыбке, Дерипаске и Приходьковидео до решения суда (0)
Верховный суд пообещал подумать о смягчении наказания за лайки и репосты (1)
Мелкая месть Нурсултана Назарбаева (1)
Степан Маленцов: Рабочая партия на буржуазных выборах (1)
Савл Грудинин, послание к неверным (7)
У Ротенберга нашли яхту за $60 млн (0)
ЦБ лишил лицензии банк "Мастер-Капитал" (0)
Где Путин? (22)
Реальные доходы россиян в январе сократились вдвое (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Грудинин обнаружил, что кроме КПРФ существуют какие-то другие коммунисты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Шопоголизм - это дикость и варварство
Дарья Митина Дарья Митина: Первые рoлики бгггггг
Дарья Митина Дарья Митина: ColonelCassad на прoвoде
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss