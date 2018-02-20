Роскачество: бормотуха под видом коньяка продается в РФ на законных основаниях

Продающийся на полках российских магазинов коньяк не весь соответствует ГОСТу, однако его продажа не противоречит закону и сделать пока с этим ничего нельзя, заявил глава Роскачества Максим Протасов на Российском инвестиционном форуме.
"По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет, однако, данный ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала", - цитирует РИА Новости Протасова.
По его словам, в России методики определения состава коньяка не аттестованы и не имеют юридической силы.
"То есть это либо пшеница, либо крахмалы картофельного происхождения, это не коньяк. При этом, производитель может писать на этикетке что угодно, и доказать, что это нарушение законодательства до аттестации методики никто не сможет", — пояснил глава Роскачества.
"По сути — это ГОСТ, который никто не обязан выполнять, так как на данный момент нет поддерживающей методики, которая могла бы наиболее точно определять фальсификат и главное — юридически его доказывать, поэтому мы сейчас инициировали процесс ее создания и аттестации", — сказал Протасов.
Он отметил, что Роскачество намерено доработать методику и предложить ее правительству, чтобы устранить этот правовой недочет. "Как отрасль будет называть "неконьяк" — это уже вопрос маркетологов, тех кто будет выпускать, и будут ли это люди покупать", - отметил Протасов.
По его словам, сейчас как минимум 20% коньячной продукции, представленной в российских магазинах, не является коньяком по составу, а большая часть уже из этих 20% стоят от 370 до 450 рублей.
Пенсионер написал 20.02.2018 12:04
Чигиль написал 20.02.2018 11:06
Чехия.Откуда приходит в наши магазины упакованный по всем правилам фальшак,за 8-30тыр,бутылка,"французский" коньяк.
Не пробовали чешский "абсент"-? Польский виски,текила,липа-брэнд сплошь.
3 года хранения?
С дуба рухнули.Советские директора вместе с гостами почили в бозе.
Поляки за три года выдержки коньячного спирта в бочках- будут платить как за год. К чему владельцу производства,держать продукт до кондиции,если завтра он потенциально сменит ремесло? Например будет строить вертолеты России.Или заседать в Запсибзолото.Строить дорогу на Красную Поляну. Не один ли х-ер.
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Оно канешна,даже такой "коньячок",вкуснее водки.Если шары залить.
Вкусовые добавки научились делать-высший уровень.Очень достойно. Да вот неувязка...Как назвать сей продукт? Как корабль назови- так корабль поплывет.
Коньяк- это информация.Употребляя-представляешь. Каждый свое.Брэнд.
Researcher написал 20.02.2018 10:14