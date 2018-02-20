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Московский листок

Где Путин?

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 22

путин выборы
Где Путин?

Обратим внимание - с утра лично Путин, если верить Яндексу, не сделал ничего. И вчера ничего. О Путине, конечно, много, а вот самого - нет.

Это уже не в первый раз президент России пропадает на некоторое время. Но впервые это происходит в разгар избирательной кампании, за 26 дней до выборов того самого Путина на четвертый президентский срок.

Вопросы, конечно, возникают.

"Тень Путина"

Ну, допустим, верна официальная версия - Путин заболел, температура, нос красный и сопли. Некрасиво.

Но государство-то продолжает функционировать, должен его президент проявлять себя хоть как-то. Ну там поговорить с кем-нибудь важным по телефону, не с Песковым, а с кем-то извне - ну там с Меркель или хоть с Порошенко.

Провести какие-то селекторное совещания с регионами. 

Сделать заявление, в конце концов.

Но Путин пропал. Исчез с радаров.

Уже начинаем думать, что, может, правы сетевые шутники, пишущие, что голову Путина пришивают к телу очередного  бомжа.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 22
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Re: Re: Re: Недавно три наших шишки из силовиков зачем-то все вместе побывали в США.
Владимир П написал 20.02.2018 13:40
Нетрудно догадаться, что "правый сектор" - это обобщение. Сейчас на Украине сотни тысяч лбов, прошедщих АТО, вкусивших власти над людьми и крови, не желающих работать. Только в полицию оккупационную и годятся, и даже очень будут к месту.
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Re: Re: Недавно три наших шишки из силовиков зачем-то все вместе побывали в США.
Правый сектор это что написал 20.02.2018 13:35
Правый сектор это батальон 300 человек с визитками . Бренд раскрученный по ОРТ.
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у Мамоны на устах
коварная усмешка написал 20.02.2018 13:29
Надысь мелькнул на экране. Рожа как сковорода в пирогом. Видать опять накачку сделали.
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Re: Недавно три наших шишки из силовиков зачем-то все вместе побывали в США.
Владимир П написал 20.02.2018 13:27
Собственно, для нас, простых, разницы особой и не будет. Без Путина "правый сектор" придет через неделю свой порядок наводить. При Путине еще год-два пошумим про патриотизм, а потом такой же финал, если Путин продолжит ту же линию. Не знаю как-кто, но мне почему-то все же хочется еще годик-два пожить. В связи с чем желаю ВВП выздоровления (ежели еще жив).
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Все пропало (л).
Боцман написал 20.02.2018 13:20
Караул, Путин пропал, народ переживает, но давайте вспомнил про Брежнева, например. Неделями не слышали, месяцами не видели и ничего. Путин на экране, плохо, Путина нет на экране, тоже плохо! "И куда бедному крестьянину податься?". Правильно, в интернет!
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Недавно три наших шишки из силовиков зачем-то все вместе побывали в США.
Владимир П написал 20.02.2018 13:14
Объяснение было невразумительное. Может, договорились спасти свои вклады за предательство? Если Путина уже нет, то скоро двойник покажется, марионетка госдепа, и займется утилизацией России. Демократические приличия надо соблюсти. Потом с двойником что-то случится и его торжественно похоронят с президентскими почестями, и элита поставит своего, может Кудрина, может Чубайса - на кого госдеп укажет. А мы вскоре станем гражданами десяти или двадцати "независимых" республик (без работы, без образования, без медицины и без пенсий). Полицию всю заменят на украинцев из "правого сектора". Для развлечения они буду перепиливать граждан пилой, иногда деток по деревьям развешивать - для смеху.
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(без названия)
стоик1121 написал 20.02.2018 13:04
Пропал и пропал...разве от сортирного Карлика что-то зависит?
.
Даже с выборов соскочить ему не позволили, повесят все преступления на него?
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(без названия)
Veritas. написал 20.02.2018 12:55
Это что, смена повестки дня? С провалов пуйла, как результата его правления, вместо обсуждения этих результатов - хотя бы 650 убитых наемников, теперь все бросились обсуждать куда свалил турист-пуйло? :)))
Зачем же подыгрывать? Или заказ пришел?
Где статьи с требованиями ответов за результат своего никчемного правления? - вот что надо обсуждать.
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За Путина!
За Родину! написал 20.02.2018 12:47
Просто заболел! Путин тоже человек как и все мы! Он тоже болеет!
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(без названия)
Где-где? написал 20.02.2018 12:22
В кизде. Там же где и вся страна.
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Два дня назад Пу был свергнут убит
госпереворот написал 20.02.2018 12:18
Сообщали же, что в Кремле состоялся переворот.
Путлер был убит.
Сейчас его "коллеги" решают что делать и как оформлять власть.
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(без названия)
что не ясного?? написал 20.02.2018 12:10
рожу ему новую делают, перед выборами
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(без названия)
Вся страна ждет хороших новостей написал 20.02.2018 11:35
А вдруг помер? )
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 20.02.2018 11:24
Ну и чего переживать?Даже если он исчезнет из окружающей действительности насовсем(прихватив с собой все правительство и друзей детства) мы это как-нибудь перебедуем(Придворные очколизы не в счет).
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Есть ПРОРОЧЕСТВО о том что КИТАЙ ЗАЙМЕТ РОССИЮ ДО УРАЛА
КАКОЙАСИММЕТРИЧНЫЙ СЮРПРАЙЗ АМЕРИКА ГОТОВИТ РОССИИ написал 20.02.2018 11:13
ЧИТАЙТЕ ВНИЗУ СТАТЬИ ....Действительно ли в США могут рассчитывать на то, что Кремль сам разрушит страну?....
о том какой АСИММЕТРИЧНЫЙ СЮРПРАЙЗ АМЕРИКА ГОТОВИТ РОССИИ.
.
Есть ПРОРОЧЕСТВО о том что КИТАЙ ЗАЙМЕТ РОССИЮ ДО УРАЛА.
ВВП уже получил от своих ТАЙНЫХ ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ что АМЕРИКА ГОТОВИТ
для РОССИИ БОЛЬШОЙ СЮРПАРАЙЗ. Так я думАю.
.
А потому что В ОТЛИЧИЕ ОТ ТЬФУ...ТУРОЛОГА КУЧЕРЕНКО ИЗУЧАЛ ПРОРОЧЕСТВА, а не ГАДАЛ НА ТЬФУ...ТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ.
.
Ну когда то же должно было случиться что НЕДАЛЬНОВИДНЫХ и ПРИМИТИВНЫХ ЛОХОВ ОСНОВАТЕЛЬНО ПРОУЧАТ?
.
Вот он час Х наступает.
.
КИТАЙ ЗАЙМЕТ РОССИЮ ДО УРАЛА в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ с МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ АМЕРИКИ.
.
И ВСЕ ТЬФУ...ТУРОЛОГИ БУДУТ ОСНОВАТЕЛЬНО ПОСРАМЛЕНЫ.
.
УГЯ! УГЯ! УГЯ!
.
Ответить
(без названия)
22t написал 20.02.2018 10:57
Спина постоянных ударов не выдержала...
Ответить
Скучно, девочки
Радар написал 20.02.2018 10:53
Сенсация.
Солнце исчезло на 0,5 секунды из космоса.
Была темнота и вместо солнца были звезды.
Читайте
-http://esoreiter.ru/index.php?id=0218/20-02-2018-081503.html&dat=news&list=02.2018
...
Если Солнце исчезает, что говорить о Путине.
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Может быть он, как принято в прилчном обществе, на время выборов сложил с себя полномочия. И сейчас
Хреновод написал 20.02.2018 10:45
где-нибудь ныряет. Или летает...
Видеозапись потом покажут.
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Re: а может
нового написал 20.02.2018 10:16
вырезают? Дебатоспособного? Или хоть дебатопригодного?
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Дай Трамп,конечно,но...
Игорь Рыклин написал 20.02.2018 10:13
146% из 86% сторонников жаждут подтверждения слухов.
Но вчера по ТВ через каждые 15 минут путин,путин,путин.
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