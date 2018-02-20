Где Путин?

Обратим внимание - с утра лично Путин, если верить Яндексу, не сделал ничего. И вчера ничего. О Путине, конечно, много, а вот самого - нет.
Это уже не в первый раз президент России пропадает на некоторое время. Но впервые это происходит в разгар избирательной кампании, за 26 дней до выборов того самого Путина на четвертый президентский срок.
Вопросы, конечно, возникают.
Ну, допустим, верна официальная версия - Путин заболел, температура, нос красный и сопли. Некрасиво.
Но государство-то продолжает функционировать, должен его президент проявлять себя хоть как-то. Ну там поговорить с кем-нибудь важным по телефону, не с Песковым, а с кем-то извне - ну там с Меркель или хоть с Порошенко.
Провести какие-то селекторное совещания с регионами.
Сделать заявление, в конце концов.
Но Путин пропал. Исчез с радаров.
Уже начинаем думать, что, может, правы сетевые шутники, пишущие, что голову Путина пришивают к телу очередного бомжа.
А.Б.
Владимир П написал 20.02.2018 13:40
Правый сектор это что написал 20.02.2018 13:35
коварная усмешка написал 20.02.2018 13:29
Владимир П написал 20.02.2018 13:27
Боцман написал 20.02.2018 13:20
Владимир П написал 20.02.2018 13:14
стоик1121 написал 20.02.2018 13:04
.
Даже с выборов соскочить ему не позволили, повесят все преступления на него?
Veritas. написал 20.02.2018 12:55
Зачем же подыгрывать? Или заказ пришел?
Где статьи с требованиями ответов за результат своего никчемного правления? - вот что надо обсуждать.
За Родину! написал 20.02.2018 12:47
Где-где? написал 20.02.2018 12:22
госпереворот написал 20.02.2018 12:18
Путлер был убит.
Сейчас его "коллеги" решают что делать и как оформлять власть.
что не ясного?? написал 20.02.2018 12:10
Вся страна ждет хороших новостей написал 20.02.2018 11:35
Будет весело и страшно///// написал 20.02.2018 11:24
КАКОЙАСИММЕТРИЧНЫЙ СЮРПРАЙЗ АМЕРИКА ГОТОВИТ РОССИИ написал 20.02.2018 11:13
о том какой АСИММЕТРИЧНЫЙ СЮРПРАЙЗ АМЕРИКА ГОТОВИТ РОССИИ.
.
Есть ПРОРОЧЕСТВО о том что КИТАЙ ЗАЙМЕТ РОССИЮ ДО УРАЛА.
ВВП уже получил от своих ТАЙНЫХ ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ что АМЕРИКА ГОТОВИТ
для РОССИИ БОЛЬШОЙ СЮРПАРАЙЗ. Так я думАю.
.
А потому что В ОТЛИЧИЕ ОТ ТЬФУ...ТУРОЛОГА КУЧЕРЕНКО ИЗУЧАЛ ПРОРОЧЕСТВА, а не ГАДАЛ НА ТЬФУ...ТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ.
.
Ну когда то же должно было случиться что НЕДАЛЬНОВИДНЫХ и ПРИМИТИВНЫХ ЛОХОВ ОСНОВАТЕЛЬНО ПРОУЧАТ?
.
Вот он час Х наступает.
.
КИТАЙ ЗАЙМЕТ РОССИЮ ДО УРАЛА в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ с МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ АМЕРИКИ.
.
И ВСЕ ТЬФУ...ТУРОЛОГИ БУДУТ ОСНОВАТЕЛЬНО ПОСРАМЛЕНЫ.
.
УГЯ! УГЯ! УГЯ!
.
22t написал 20.02.2018 10:57
Радар написал 20.02.2018 10:53
Солнце исчезло на 0,5 секунды из космоса.
Была темнота и вместо солнца были звезды.
Читайте
-http://esoreiter.ru/index.php?id=0218/20-02-2018-081503.html&dat=news&list=02.2018
...
Если Солнце исчезает, что говорить о Путине.
Хреновод написал 20.02.2018 10:45
Видеозапись потом покажут.
нового написал 20.02.2018 10:16
Игорь Рыклин написал 20.02.2018 10:13
Но вчера по ТВ через каждые 15 минут путин,путин,путин.