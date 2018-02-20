Где Путин?

Обратим внимание - с утра лично Путин, если верить Яндексу, не сделал ничего. И вчера ничего. О Путине, конечно, много, а вот самого - нет.

Это уже не в первый раз президент России пропадает на некоторое время. Но впервые это происходит в разгар избирательной кампании, за 26 дней до выборов того самого Путина на четвертый президентский срок.

Вопросы, конечно, возникают.

"Тень Путина"

Ну, допустим, верна официальная версия - Путин заболел, температура, нос красный и сопли. Некрасиво.

Но государство-то продолжает функционировать, должен его президент проявлять себя хоть как-то. Ну там поговорить с кем-нибудь важным по телефону, не с Песковым, а с кем-то извне - ну там с Меркель или хоть с Порошенко.

Провести какие-то селекторное совещания с регионами.

Сделать заявление, в конце концов.

Но Путин пропал. Исчез с радаров.

Уже начинаем думать, что, может, правы сетевые шутники, пишущие, что голову Путина пришивают к телу очередного бомжа.

А.Б.