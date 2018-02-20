Реальные доходы россиян в январе сократились вдвое

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года упали на 49,7 процента в сравнении с аналогичным показателем декабря 2017 года. Об этом говорится в материалах Росстата. Отмечается, что в январе реальные доходы падают традиционно, так как на декабрь приходится пик выплат премий сотрудникам.

При этом, в годовом выражении этот показатель остался неизменным. Однако при подсчете Росстат слукавил и не стал учитывать единовременную денежную выплату пенсионерам в январе 2018 года.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. руб., произведенной в соответствии с федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ)», - говорится в отчете Росстата.

По данным ведомства, реальные зарплаты россиян в январе выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 38,4 тысячи рублей.