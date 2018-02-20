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Московский листок

Реальные доходы россиян в январе сократились вдвое

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 1

Реальные доходы россиян в январе сократились вдвое

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года упали на 49,7 процента в сравнении с аналогичным показателем декабря 2017 года. Об этом говорится в материалах Росстата. Отмечается, что в январе реальные доходы падают традиционно, так как на декабрь приходится пик выплат премий сотрудникам.

При этом, в годовом выражении этот показатель остался неизменным. Однако при подсчете Росстат слукавил и не стал учитывать единовременную денежную выплату пенсионерам в январе 2018 года.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. руб., произведенной в соответствии с федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ)», - говорится в отчете Росстата.

По данным ведомства, реальные зарплаты россиян в январе выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 38,4 тысячи рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Правильно ли оцениваю?
Старый перец написал 20.02.2018 12:23
Вот о ситуации https://www.youtube.com/watch?v=zSMkaYOVYmk и ... Это уже не наглость, это не хамство, это объявление компрадоров, а именно финансово-сырьвого олигархата и коррумпированного чиновничества, что де мы остаемся и тогда будущее предсказуемо и для них, и для нас, большинства народа и страны. По сути, как лично я оцениваю, произошла поляризация двух сторон, из которых одна, это власть комрадоров финансово-сырьевого олигархата и коррумпированного чиновничества (считай государства или государственной машины), структуированной, вооруженной и четко осознающей свои интересы и цели, готовой ради их удовлетворения и достижения уничтожать другую сторону гораздо быстрее чем сейчас, а это остальное большинство народа и страна в нынешних ее размерах, при этом, народ не вооружен, не структуирован, не обеспечен, часть народа этой стороны вообще деморализована, деградирует, не понимает всей опасности положения, имеет в своем составе часть потенциальных предателей и так далее. Становится понятным следующее https://www.youtube.com/watch?v=FUEJJJ-i4Aw еще https://www.youtube.com/watch?v=GqxAQhzwV8A над следующем стоит поразмышлять https://www.youtube.com/watch?v=P6TZgjhoL-Q Как лично я понимаю, стране и большинству народа поставлен ультиматум, де молчите, не сопротивляйтесь и мы, компрадоры, убьем вас медленно, нет, попробуете сопротивляться, значит быстро. Правда если сопротивляться и бороться за жизнь, бывает и выпадает шанс выжить. Вот такое мое личное оценочное мнение. Может я не прав?
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