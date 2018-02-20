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Московский листок

ЦБ лишил лицензии банк "Мастер-Капитал"

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 0

ЦБ лишил лицензии банк "Мастер-Капитал"

Банк России с 20 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Мастер-капитал", говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. "Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - сообщает егулятор.

Отмечается, что руководство и собственники банка не приняли мер по нормализации его деятельности, в связи с чем ЦБ принял решение об отзыве лицензии. Решение, в частности, связано с неисполнением «Мастер-капиталом» законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 6 марта 2018 года, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для приема заявлений граждан и выплат им компенсаций по вкладам АСВ не позднее 27 февраля отберет на конкурсной основе банки-агенты.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

По данным Банка России на 1 февраля 2018 года "Мастер-Капитал" занимал 302-е место в банковской системе РФ.

 



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