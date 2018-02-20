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Московский листок

У Ротенберга нашли яхту за $60 млн

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 0

У Ротенберга нашли яхту за $60 млн

Друг и соратник российского президента миллиардер Аркадий Ротенберг владеет яхтой Rahil стоимостью $60 млн, утверждает сайт Superyachtfan, отслеживающий приобретение самых дорогих яхт в мире.

Как сообщает РБК, яхта была построена в 2011 году для британского миллиардера Грэма де Зилля и изначально называлась Amnesia. Однако незадолго до спуска на воду она была перепродана и получила название Nataly. Спустя еще несколько лет яхту приобрел Ротенберг и переименовал в Rahil. В Российском морском реестре эта яхта значится в собственности Григория Баевского. Однако, источники Superyachtfan, уверяют, что реальным владельцем 65-метровой яхты является именно Ротенберг.

При этом сайт отмечает, что у Ротенберга есть еще как минимум две яхты, которые построены в 2005 и 2012 годах и тоже называются Rahil.

Представитель Ротенберга заявил, что яхта Rahil не принадлежит Аркадию

 



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