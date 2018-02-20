Вчера коммунистические и рабочие партии России получили "письма счастья" от кандидата от всех "народных и патриотических сил" П.Н.Грудинина. Шедевр короткий, видимо, великий человек долго с мыслями не собирался, писал на коленке в вип-зале аэропорта.

***

Обращение П.Н. Грудинина к партии РОТ ФРОНТ, Объединенной коммунистической партии, Общероссийскому общественному движению «Трудовая Россия», партии «Другая Россия», Партии нового типа. Революционной Рабочей Партии и другим левым партиям и движениям.

Уважаемые товарищи!

Кампания по выборам президента Российской Федерации входит в решающую стадию. Для того, чтобы успешно противостоять кандидатам, представляющим интересы правящего класса, необходимо соединение усилий всех левых и патриотических организаций.

Сегодня у нас есть шанс добиться смены социально-экономического курса страны, начать последовательное движение к социализму. Но для этого необходимо на время отбросить все разногласия, споры и личные амбиции – и поработать на общий результат.

В связи с этим призываю вас поддержать меня как единого кандидата в президенты от широкого блока лево-патриотических сил. Готов использовать в ходе предвыборной кампании ваши предложения и наказы.

Заранее благодарю вас за возможную поддержку.

Только вместе мы победим!

С уважением,

Павел Грудинин.

***

Видимо, у П.Н.Грудинина нет даже минутки, чтобы оглядеться по сторонам и обнаружить, что от лево-патриотических сил он явно не единственный кандидат, есть как минимум еще Бабурин и Сурайкин, надо сказать, куда более известные в левом и патриотическом движении люди, чем недавно возникший Грудинин. А, соответственно, никакого "широкого блока" лево-патриотических сил не существует в природе.

Впрочем, на инициативу кандидата от КПРФ (вернее его штаба, поскольку общественности пока не известны письменные труды П.Н.Грудинина) еще вчера отреагировала секретать ЦК ОКП Дарья Митина.

Сегoдня кандидат в президенты РФ Павел Грудинин oбратился к партиям Рoт Фрoнт, Объединенной Коммунистической Партии, Общероссийскому общественному движению «Трудовая Россия», партии «Другая Россия», Партии нового типа,. Революционной Рабочей Партии и другим левым партиям и движениям с прoсьбoй o пoддержке егo кандидатуры на выбoрах.

OКП даннoе oбращение, разумеется, рассмoтрит.

Oт себя пoка чтo мoгу сказать следующее. Штаб Грудинина сo дня егo выдвижения пoзициoнирoвал егo как "единoгo кандидата левых и нарoднo-патриoтических сил". Сегoдняшнее oбращение кандидата нагляднo пoказывает, чтo, разумеется, штаб блефoвал и никаким единым кандидатoм Грудинин не является.

В начале января дoвереннoе лицo кандидата пoсещалo oфис OКП, и ему былo сказанo, чтo для тoгo, чтoбы левые партии рассмoтрели вoпрoс o вoзмoжнoсти или невoзмoжнoсти егo пoддержки, нужнo, чтoбы кандидат к этим партиям хoтя бы для начала oбратился. Прoшлo пoлтoра (!!!) месяца. За этo время кoммунистические и левые партии выдвинули свoих кандидатoв, сдали (или не сдали) сoбранные пoдписи, прoвели пленумы и съезды, где oпределились с тактикoй партий на выбoрах.

Странный какoй-тo у Грудинина штаб. Oни бы ещё 15 марта oбратились, ей-Бoгу.

В любoм случае, хoть и пoзднo, нo oбращение пoступилo и будет рассмoтренo. При тoм, чтo oснoвная масса претензий к кандидату нoсит не прoцедурный, а сoдержательный характер.

***

Секретариат ЦК ОКП рассмотрит обращение Грудинина сегодня вечером. Я, как секретарь ЦК партии, примерно представляю, что ему будет отвечено, но как частное лицо выскажусь заранее. Хотя в преамбуле проекта ответа Грудинину от ОКП есть строки, которые навряд ли вызовут дискуссию:

"Центральный Комитет Объединённой коммунистической партии узнал о Вашем личном обращении не из письма, непосредственно обращённого к ОКП, а из публикации на одном из сайтов. Такой способ общения не позволил оперативно отреагировать на ваши предложения".

Оценим нашу деликатность - мы не говорим, что подача обращения была хамской по форме и недопустимой по сути, мы всего лишь констатируем некоторую протокольную диковатость.

А у меня по отношению к обращению Грудинина сразу три позиции: как рядового гражданина, как редактора ФОРУМа.мск и как секретаря ЦК ОКП.

Как у гражданина у меня очень простой вопрос - почему кандидат Грудинин свалился на голову нашему обществу буквально как снег на голову? Разве не было предыдущих 18 лет президентуры Путина и его временных заменителей? Разве не было настоящего широкого оппозиционного движения? Почему же новый кандидат появляется как чертик из коробочки, совсем накануне выборов?

Мне, конечно, напомнят о "праймериз" на сайте Левого фронта, но это уж вовсе смешно. На фактически замороженном после разгрома организации сайте, где посещаемость исчислялась парой сотен, вдруг появляется веб-мастер из структуры ЦК КПРФ и проводит там голосование в интернете с числом участников аж в 16 тысяч! И во втором туре голосования малоизвестный Грудинин побеждает лидировавшего до той поры политика с давней федеральной известностью Болдырева.

Допустим, как гражданин я могу и поверить - у нас граждане и не такому верили. Но что такое 16 тысяч, если даже по отношению к списочному составу КПРФ это всего 10 процентов! А 90 процентов членов КПРФ, стало быть, не участвовали? Это не говоря о том, что в голосовании принимали участие далеко не одни только члены партии Зюганова.

Но на ФОРУМе.мск мы проводили "контрольное" голосование с теми же участниками. И вот его результат.

https://forum-msk.org/votes/blank.html?pvoteid=13966509&type=prev

Кого бы вы хотели видеть кандидатом от левых сил на президентских выборах 2018 года?: Аверин Александр Александрович (2) Алимова Ольга Николаевна (0) Алкснис Виктор Имантович (28) Алфёров Жорес Иванович (40) Андреева Нина Александровна (16) Анпилов Виктор Иванович (8) Арефьев Николай Васильевич (0) Афонин Юрий Вячеславович (0) Бабаков Александр Михайлович (3) Бабурин Сергей Николаевич (16) Бажутин Андрей Михайлович (3) Батов Александр Сергеевич (1) Безлер Игорь Николаевич (9) Бессонов Владимир Иванович (0) Биец Сергей Николаевич (7) Болдырев Юрий Юрьевич (386) Бортко Владимир Владимирович (5) Бузгалин Александр Владимирович (8) Гамза Геннадий Ефимович (0) Ганзя Вера Анатольевна (0) Гартунг Валерий Карлович (1) Глазьев Сергей Юрьевич (53) Гришуков Владимир Витальевич (1) Грудинин Павел Николаевич (51) Делягин Михаил Геннадьевич (58) Дмитриев Андрей Юрьевич (0) Зорькин Валерий Дмитриевич (1) Зюганов Геннадий Андреевич (19) Кагарлицкий Борис Юльевич (3) Казанков Сергей Иванович (0) Калашников Леонид Иванович (8) Клычков Андрей Евгеньевич (4) Колганов Андрей Иванович (0) Коломейцев Николай Васильевич (3) Куринный Алексей Владимирович (0) Лакеев Владимир Иванович (2) Левичев Николай Владимирович (0) Левченко Сергей Георгиевич (0) Лисицына Наталья Сергеевна (1) Локоть Анатолий Евгеньевич (1) Машковцев Михаил Борисович (0) Мельников Иван Иванович (2) Миронов Сергей Михайлович (0) Митина Дарья Александровна (8) Нилов Олег Анатольевич (0) Новиков Дмитрий Георгиевич (0) Обухов Сергей Павлович (0) Осмоловский Анатолий Феликсович (0) Подберёзкин Алексей Иванович (0) Попов Михаил Васильевич (5) Прилепин Захар Николаевич (10) Проханов Александр Андреевич (4) Рашкин Валерий Фёдорович (9) Решульский Сергей Николаевич (0) Семигин Геннадий Юрьевич (1) Сёмин Константин Викторович (17) Смолин Олег Николаевич (5) Сулакшин Степан Степанович (45) Сурайкин Максим Александрович (4) Тайсаев Казбек Куцукович (5) Тарасов Александр Николаевич (2) Тетёкин Вячеслав Николаевич (0) Тупикин Владлен Александрович (1) Тюлькин Виктор Аркадьевич (12) Улас Владимир Дмитриевич (5) Фёдоров Георгий Владимирович (0) Федоткин Владимир Николаевич (0) Харитонов Николай Михайлович (1) Хованская Галина Петровна (8) Цветков Алексей Вячеславович (1) Шаргунов Сергей Александрович (23) Шевченко Максим Леонардович (2) Шеин Олег Васильевич (8) Этманов Алексей Владимирович (0)

Как видите, с колоссальным отрывом лидирует Болдырев, а Грудинин даже не второй, а так, в десятке.

И вот как главный редактор ФОРУМа.мск, могу я проигнорировать мнение читателей, выраженное столь недвусмысленно?

К тому же как редактор я задавал П.Н.Грудинину очень важные вопросы по существу.

Господа из КПРФ, сколько же можно врать и изворачиваться?

Грудинин просто издевается!

За Грудинина! Самозакапывающаяся могила КПРФ

Конечно, когда по существу, с документами в руках, ответить нечего, то появляются сообщения типа "Грудинин опроверг". То есть в ответ на публикацию документов, кандидат в президенты говорит "это все неправда". Просто говорит. С хорошей интонацией и демонстрирует честные глаза.

Как гражданина, то есть "бабушку у подъезда" меня это, может быть, и удовлетворило бы. Но как редактора и журналиста, отвечающего перед своими читателями - ну никак!

А ведь я вопросы очень четко и доходчиво формулирую.

А где, собственно говоря, деньги? Откуда пришли и куда делись?

Причем я не гордый, могу повторить:

Первое. Как деньги попали на счета в Liechtensteinische Landesbank?

Очень простой на самом деле вопрос, но абсолютно необходимый. Причем абсолютно неважно, сколько было этих денег 7 миллиардов рублей или в 10 раз меньше. Попасть на счета эти деньги могли двумя путями - в мешках "черным налом" (в чем сейчас подозревают во Франции олигарха Керимова), либо в результате каких-то сделок, каких-то проводок.

Про "черный нал" даже говорить не хочется, но вот про сделки. Просто так с лицевого счета в Сбербанке на счет в Liechtensteinische Landesbank - это вряд ли. Да и валютный контроль такой крупный перевод не прошел бы. Сейчас очень строгий валютный контроль.

Так очень кстати были бы опубликованные проводки - в абсолютно добровольном порядке - через какие фирмы, по каким договорам?

Потому что отказ это сделать (и разные не подкрепленные бумагами слова) значил бы, что проводки эти обнародовать категорически невозможно!

Второе. На счетах в Liechtensteinische Landesbank (а судя по словам чиновника ЦИК, и в других европейских банках) находились некие ценные бумаги. Которые чисто технически невозможно просто забрать и распихать по карманам лыжных штанов.

Какова судьба этих бумаг?

Если они были проданы, то куда потом девались вырученные деньги? Попали ли они в Россию и куда? Либо остались за границей?

Нужны бумаги, чтобы показать - вот, с деньгами все чисто, вот они на счетах гражданина Грудинина в таком-то российском банке. Либо остались в том же Liechtensteinische Landesbank, но на лицевых счетах какой-нибудь тети Дуси, которой нужно срочно поправить здоровье?

Третье. Налоги - они были уплачены в итоге реализации ценных бумаг? И в какой юрисдикции эти налоги уплачены?

***

А теперь о моей позиции как секретаря ЦК ОКП.

Кампания по выборам президента изначально планировалась по сценарию, написанному отнюдь не в КПРФ. Кадровый выбор кандидата Грудинина также осуществлялся отнюдь не кадровой комиссией партии, и тем более не мифическим "широким блоком" лево-патриотических сил.

Нас как коммунистов такое кадровое решение не устраивает на 100 процентов - зато оно очень удобно Администрации президента. Буквально каждый день появляются новые сюрпризы из биографии "народного кандидата" - то зарубежные счета, то испанская недвижимость, то офшор в Белизе, то обманутые пайщики совхоза...

Мы прекрасно понимаем, что кандидат Грудинин выполняет важную роль - зазывалы на эти "выборы без выбора". Путин стареет, через 6 лет ему будет уже хорошо за 70, и правящему слою нужны гарантии стабильности. Если "выборы" состоятся при значительной явке, то власть получит все основания изменить правила выборных процедур таким образом, что от избирателей уже вообще ничего зависеть не будет. Не случайно идеалом правителя для нышешних обитателей кремля стал сингапурский диктатор Ли Кван Ю, правивший 40 лет и передавший власть собственному сыну.

Смешно, но и П.Н.Грудинин тоже отзывается о Ли Кван Ю как о позитивном примере. Фашистские методы руководства и телесные наказания по 40 статьям уголовного кодекса в Сингапуре его не смущают.

Но поверим, что П.Н.Грудинин и правда представляет какую-то оппозицию, и сам готов оппонировать режиму.

Что может сделать кандидат от оппозиции в ситуации, когда итог этих "выборов" угрожает самой возможности легально оппонировать режиму в ближайшем будущем?

Ответ, по-моему, однозначен - сняться с выборов и сломать сценарий кремля. По-другому у него ничего просто не может получиться. И вот в этом мы его безусловно и безоговорочно поддержим!

Как и любого другого кандидата, который проделает ту же самоочевидную вещь.

Но, поскольку такого сценария в кремле не прописали, ожидать самостоятельных действий кандидатов не приходится. И остается лишь процитировать резолюцию Пленума ЦК ОПК, которое мы как дисциплинированные партийцы намерены выполнять: "Заявляя о возможности своей победы, кандидаты от «оппозиционных» (а на самом деле негласно присягнувших режиму) партий, откровенно обманывают трудящихся. Нет сомнений — они отдают себе отчет в том, что обречены на унизительное поражение".