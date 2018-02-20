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Московский листок

Степан Маленцов: Рабочая партия на буржуазных выборах

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 1

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск и секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии и секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии Степан Маленцов обсуждают вопрос тактики на идущих президентских выборах после отказа в регистрации рабочего кандидата Лисицыной. Почему представителям рабочего класса очень трудно поддерживать владельца ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, выдвинутого "ЗАО КПРФ". Не станут ли эти президентские выборы "последним звонком" для КПРФ? Как организовать реальные коммунистические и левые партии для координации совместных действий на период "после КПРФ?



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Всего комментариев к статье: 1
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познай
себя! написал 20.02.2018 12:08
http://www.proza.ru/2018/02/17/862 - по стопам академика Павлова - "Сто лет русского ума".
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