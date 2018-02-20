Степан Маленцов: Рабочая партия на буржуазных выборах Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск и секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии и секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии Степан Маленцов обсуждают вопрос тактики на идущих президентских выборах после отказа в регистрации рабочего кандидата Лисицыной. Почему представителям рабочего класса очень трудно поддерживать владельца ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, выдвинутого "ЗАО КПРФ". Не станут ли эти президентские выборы "последним звонком" для КПРФ? Как организовать реальные коммунистические и левые партии для координации совместных действий на период "после КПРФ?



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