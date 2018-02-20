Мелкая месть Нурсултана Назарбаева

На прошлой неделе сотрудники казахстанских спецслужб отчитались об успешных массовых арестах якобы участников мощной организованной преступной группировки, занимающейся контрабандой, среди которых оказались трое граждан Кыргызстана. Данные аресты вызвали очередной виток противостояния между соседними странами, тем более, что среди задержанных оказался депутат кыргызского парламента Дамирбек АСЫЛБЕК УУЛУ.

Генеральная прокуратура Казахстана заявила о том, что эти аресты связаны сугубо с пресечением незаконной контрабанды товаров из Китая через Кыргызстан и Узбекистан. В ходе оперативных мероприятий 15-16 февраля одновременно на территории Алматы, а также Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей были задержаны сотрудники таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники и представители криминалитета — всего 29 человек.

Подобная обвинительная амальгама неслучайна, так как призвана подтвердить официальную версию Астаны об огромных масштабах контрабанды через территорию соседнего Кыргызстана, тем самым оправдывая прежнюю многодневную транспортную блокаду октября – ноября прошлого года. Узбекистан тут также привлечен не случайно, чтобы затем можно было предъявить претензии к государственным структурам и этой страны, которая сейчас в лице нового президента отказывается от каримовского наследия.

Подобные аресты являются также средством дискредитации нового президента Кыргызстана, так как арестованный депутат является членом партии, агитировавшей за Сооронбая ЖЭЭНБЕКОВА. Этим как бы бросается тень на всю политическую систему КР, вышедшей из апрельской революции 2010 года, и которая устояла и привела к демократической смене главы государства без применения насильственных методов. Нынешнее руководство Кыргызстана как бы связывается с кримминалитетом и с потоками контрабанды.

Подобные действия казахстанских силовиков уже вызвали обмен дипломатическими нотами между Бишкеком и Астаной и грозят стать частью новых политических претензий и столкновений. Бишкек еще ранее выразил протест Астане по факту в несанкционированном увеличении мощности телевизионных передатчиков на приграничных территориях. Фактически это означает обвинение в усилении пропагандистского давления и обработки со стороны казахстанского государства в отношении киргизского населения.

«Государственное агентство связи при государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики направило в адрес администрации связи Казахстана претензию о фактах несанкционированного увеличения мощности передатчиков со стороны Казахстана на приграничных территориях», — говорится в сообщении киргизского госведомства.

Иными словами, соседняя страна просит Казахстан привести в соответствие с международными стандартами работу телерадиопередающих устройств. Подобное нарастание противостояния объективно, так как Назарбаев не может себе позволить усиления Бишкека и Ташкента, которые создают новую экономическую и политическую ось в Центральной Азии, что грозит постепенной изоляцией оттеснением Астаны на задворки процессов развития как загнивающего сырьевого придатка.

Мелкая месть Нурсултана Назарбаева направлена на сдерживание усилий Сооронбая ЖЭЭНБЕКОВА, соратника Алмазбека АТАМБАЕВА, и на дальнейший подрыв экономики Кыргызстана. Помимо этого казахстанские спецслужбы также не прочь поиграть и на сепаратистской карте в Каракалпакии в Узбекистане, создавая искусственные сайты и группы, призванные заявлять о притеснениях и репрессиях в отношении местного населения со стороны нынешнего Ташкента.

Как видим, клубок противоречий между соседними странами только растет, где виновником и источником агрессивных действий является именно руководство Казахстана, всегда считавшего Кыргызстан своим задним двором и младшим братом, а Узбекистан источником дешевой рабочей силы. Назарбаев, заручившись поддержкой Трампа, пытается сейчас сохранить за собой в момент установления династической системы власти статус суперарбитра и регионального империалиста в Центральной Азии.

В этой ситуации мы должны сказать, что данные массовые аресты в рамках этого громкого дела – являются провокацией акорды, стремящейся заполучить реванш за позорное поражение на президентских выборах в Кыргызстане, когда проиграл олигарх Омурбек Бабанов, и за провал транспортной блокады целой страны, отказавшейся играть по шулерским правилам престарелого диктатора.