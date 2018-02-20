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Московский листок

Верховный суд пообещал подумать о смягчении наказания за лайки и репосты

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 1

Верховный суд пообещал подумать о смягчении наказания за лайки и репосты

Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост экстремистских и других запрещенных материалов, заявил глава ведомства Вячеслав Лебедев, передает Интерфакс.

"Коллегия (Верховного суда) обсуждает этот вопрос", - сказал Лебедев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Под гуманизацией той или иной статьи УК РФ подразумевается смягчение наказания, в том числе перевод из уголовно наказуемого деяния в категорию уголовного поступка, который не предусматривает лишения свободы, а может наказываться штрафом либо обязательными работами.

Отметим, что согласно данным Генпрокуратуры в 2017 году за публикации в интернете по административным статьям осудили 4046 человек, по уголовным- 465.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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концлагерь мордор-кущевка - сгорит в огне войны
поганую затопит океан крови написал 20.02.2018 13:30
нет хуже сраны на планете - кроме поганой концлагерной фашистской империи погононосных уголовников. что дальше? полная концлгеризация и неизбежная война. голод массовые людоедства и банды на дорогах - поганая это концлагерь - где псарня в гитлеровских погонах убивает русский народ - по 5 млн в год, за годы крысокарлика - упыри убили более 70 млн русских людей, в ближайшие годы будут убиты еще 30 млн, а дальше война голод мор и массовые людоедства, иного уже не будет. десятки миллионов убийц и садистов в погонах + уголовники чиновники воры и бандиты реальные упыри - все они богаты и неподсудны - все они гитлеровская армия - и они уничтожат русских - под корень. все это кровавый кремлевский план ГОЛГОФА - в чистом виде гарвардский проект и доктрина даллеса - уничтожить русский народ руками уголовников в погонах - бегите пока можно - спасайтесь. завтра смерть придет в каждый дом. ..... и живые позавидуют мертвым. смерть гитлеровским войскам, смерть их самкам и змеенышам, охране и обслуге.
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