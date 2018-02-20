Верховный суд пообещал подумать о смягчении наказания за лайки и репосты

Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост экстремистских и других запрещенных материалов, заявил глава ведомства Вячеслав Лебедев, передает Интерфакс.

"Коллегия (Верховного суда) обсуждает этот вопрос", - сказал Лебедев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Под гуманизацией той или иной статьи УК РФ подразумевается смягчение наказания, в том числе перевод из уголовно наказуемого деяния в категорию уголовного поступка, который не предусматривает лишения свободы, а может наказываться штрафом либо обязательными работами.

Отметим, что согласно данным Генпрокуратуры в 2017 году за публикации в интернете по административным статьям осудили 4046 человек, по уголовным- 465.