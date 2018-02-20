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Московский листок

Google отказался блокировать видео о Рыбке, Дерипаске и Приходьковидео до решения суда

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 5

Google отказался блокировать видео о Рыбке, Дерипаске и Приходьковидео до решения суда

Google отказался блокировать видеоролик об отдыхе зампреда правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании "Насти Рыбки"до окончания рассмотрения иска Дерипаски о защите его личной информации, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

"На сегодняшний день у нас нет официального ответа, но буквально с утра нам сообщили информацию, что руководство YouTube, точнее руководство компании Google, на самом деле, склоняется к тому, чтобы дождаться основное судебного решения, а потом принимать какие-то решения по блокировке или не блокировке этого судебного решения", - цитирует Жарова Интерфакс.

По его словам, "диалог наш с YouTube говорит о том, что уровень принятия решения поднимается все выше и выше". "Для них не очень понятен, видимо, термин обеспечительная мера", - сказал Жаров.

Ранее фильм ФБК о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько суд включил в реестр запрещенной информации.

По данным Роскомнадзора, почти 30 интернет-ресурсов, включая все СМИ, удалили со своих сайтов информацию из фильма.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
ygafdbg6leyd0yj написал 20.02.2018 19:51
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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(без названия)
гость написал 20.02.2018 16:35
да уж все посмотрели
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это 5
kgb написал 20.02.2018 15:20
"Для них не очень понятен, видимо, термин обеспечительная мера"
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А не будут блокировать,
Управдом написал 20.02.2018 15:09
тогда отключим гугл!
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концлагерь сдохнет после того как последнего русского запытают псы в гитлеровских погонах
мордор-кущевка написал 20.02.2018 14:10
самое поганое место на планете - где садисты и людоеды - пожирают народ миллионами.
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