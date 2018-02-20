Google отказался блокировать видео о Рыбке, Дерипаске и Приходьковидео до решения суда

Google отказался блокировать видеоролик об отдыхе зампреда правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании "Насти Рыбки"до окончания рассмотрения иска Дерипаски о защите его личной информации, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

"На сегодняшний день у нас нет официального ответа, но буквально с утра нам сообщили информацию, что руководство YouTube, точнее руководство компании Google, на самом деле, склоняется к тому, чтобы дождаться основное судебного решения, а потом принимать какие-то решения по блокировке или не блокировке этого судебного решения", - цитирует Жарова Интерфакс.

По его словам, "диалог наш с YouTube говорит о том, что уровень принятия решения поднимается все выше и выше". "Для них не очень понятен, видимо, термин обеспечительная мера", - сказал Жаров.

Ранее фильм ФБК о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько суд включил в реестр запрещенной информации.

По данным Роскомнадзора, почти 30 интернет-ресурсов, включая все СМИ, удалили со своих сайтов информацию из фильма.