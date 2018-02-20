Зачем ударные корабли США у границ РФ?

ВМС США наращивают присутствие в Черном море в ответ на то, что Россия первой нарастила свое присутствие в регионе, сообщает CNN со ссылкой на заявление командующего шестым флотом США вице-адмирала Кристофера Грейди: «Мы работаем в этом стратегически важном в регионе в нужном нам темпе и нужном нам времени… Продолжающееся присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу приверженность региональной стабильности, а также морской безопасности наших партнеров в районе Черного моря и коллективной обороне союзников по НАТО», — заявил Грейди.
В настоящее время в Черном море одновременно оперируют два корабля ВМС США. В минувшие выходные в Черное море вошел эскадренный миноносец USS Carney, который присоединился у уже находящемуся в регионе эсминцу USS Ross для проведения «операций по обеспечению морской безопасности», указано в заявлении шестого флота.
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Логика американских военных не может не восхищать. Хотя у моряков по идее должны быть какие-то карты. И на этих картах должно быть видно, что Россия наращивает писуствие на своей территории для обороны собственных границ. Каковые границы не признают по разным причинам союзники США в регионе, что вполне резонно считать угрозой.
А где находятся границы США?
Вот взяла бы сейчас Россия, и принялась наращивать свои ядерные и прочие силы на Дальнем Востоке - там ведь США и их союзники наращивают, как бы в ответ на перевооружение крошечной Северной Кореи. Или разместила бы ракеты средней дальности на Кубе, как в начале 60-х.
Кстати, в ответ на размещение советских ракет на Кубе именно США едва не начали ядерную войну, а совсем не наоборот.
И размещение американских атомных бомб на базе Инжирлик в Турции тоже ведь не миф, а реальность. США вообще единственная страна в мире, которая держит свои ядерные силы в других странах.
И, кстати, какую безопасность обеспечивают до 90 ракет типа "Томагавк" на борту каждого из эсминцев? Это отнюдь не оборонительное, а сугубо наступательное оружие, предназначеное для ударов по территории противника в первую очередь. То есть по нашей территории...
Теперь о "морской безопасности". Какой из стран что-либо угрожало в Черном море после 1945 года? Что, в этом море есть пираты или ведутся боевые действия?
В чем роль американских боевых кораблей именно в поддержании безопасности на черноморских коммуникациях?
Может быть, американским, британским и прочим кораблям этого типа вообще нечего делать в Черном море?
А.Б.
!!!!TOT-TOQJATOT!!!&&& написал 21.02.2018 02:06
- Таки у амеропитеков, кака еще более извратного и де-гегратского отряда человечеста, чем еуро-пейские таки шкранды - всегда какой-то страх - то таки да! Таки им все ремя таки угрожают и угрожают! То таки да
Девку свою угомони.... написал 20.02.2018 23:48
Светослав......................................... написал 20.02.2018 23:38
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"Хец-3" -- совместная разработка Израиля и США для перехвата баллистических ракет в ближнем космосе с принципом hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Комплекс также может быть использован и в качестве противоспутникового оружия.
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Вот такая вот загогулина панимаш. Противоядие уже есть, а самого йаду сумрачный русскiй оружейный гений, из-за генетической безмозглости и рукожопия, набодяжить еще ниасилил ))
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солнце в бокале написал 20.02.2018 23:25
вечно пьяное вонючее быдло свято верит что ботоксная кукла в кремле этой ракеткой всех антифашистов уничтожить...
Светослав......................................... написал 20.02.2018 23:19
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На сегодня "Цирконов" имеется ноль целых хрен десятых. И через год будет столько же, и через два, и через пять ))
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\\\И да - на такой скорости, при полете строго на цель - чем быстрее летишь, тем хуже маневренность. От квадрата скорости. Тупо физика, малыШ.
А вот у зенитной ракеты с Арли Берка - как раз все в порядке с маневренностью.///
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Все дело в том, шо гиперзвуковую скорость неимеющийаналоговвмире "Циркон", если его, конечно домучат не так, как печально известную "Булаву", сможет развивать только на заатмосферном участке траектории, и будет при этом сверкать на радарах как елочная игрушка. На атмосферном участке скорость будет в районе 3-4 махов, шо особых проблем для перехвата не создаст.
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( норд - ман ) написал 20.02.2018 23:17
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Не от любого.
Два примерно таких-же кораблика "с гуманитарной помощью" в грузинском порту - остановили вторжение сраной рашки в грузию в августе 2008-го.
4 летака моськавитов нелись земельки, несмотря на свой РЭБ против своих-же систем ПВО - угадайте, кто чем их сбил?
( норд - ман ) написал 20.02.2018 23:11
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Севастополь - получше.
Никуда не убежит, и координаты заведомо-известны.
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находясь под кинжальным огнем береговых комплексов...
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В чем их "кинжальность"?
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но эта мишень второстепенная так как уничтожение отстрелявшихся кораблей не несет первостепенного результата ..
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Вот подумайте сами, малышок (понимаете что такое "думать"?) - У Арли Берка 90 ракет, из них не более 80-и - КР в ударном варианте закрузки, остальные - минимальный резерв для самозащиты от воздуха и подлодок.
А у 1 (ОДНОЙ) Огайо - 150 Томагавков и ваши "кинжально-береговые комплексы" с 2-мя ракетками максимум - их не видят от слова "совсем". А этих переделанных под "топоры" Огайо - у янки 4 штуки. Умножите сами, или помочь?
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но вполне неся угрозу внезапной атаки крылатыми ракетами...он Являеться серьезной угрозой...Но без развязывания полномасштабной войны со всеми вытикающими его нахождение в черноморье также лишино смысла..
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малыШ - он просто смотрит за Вами.
Вы там понаводитесь на него всеми-возможными - ему потом ящик виски проставят за срисованные профили работы всего, что в его сторону включат. Лады?
...
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Обозначение патенциала ...Вообщем необходимо контролироль и постоянно угрожать с воздуха....чтоб поднимали голову и видели наши СУшки....
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И смеялись над дуриками.
"Напильник" - это такая древность, что видят они его еще когда он только от ВПП аэродрома попку оторвал.
И им даже наводиться не нужно - Иджис сам его ведет и сам может сбить, на автомате. От оператора требуется только кликнуть "yes" на клаве.
( норд - ман ) написал 20.02.2018 22:58
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Конечно, зашибут - ведь это корабли УРО - управляемого ракетного оружия. С автоматикой применения - системой Иджис. Коей так боятся рюс-вояки.
У одного "Арли Берка" - 90 ракет. А сколько у Вас Цирконов?
И да - на такой скорости, при полете строго на цель - чем быстрее летишь, тем хуже маневренность. От квадрата скорости. Тупо физика, малыШ.
А вот у зенитной ракеты с Арли Берка - как раз все в порядке с маневренностью.
( норд - ман ) написал 20.02.2018 22:48
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Поищите их там-же, где находятся границы Закона.
За которым они СМОТРЯТ.
гастарбайтерам скотного двора написал 20.02.2018 21:44
Подлый свидомит-хохол.
Знать природа виновата,
Породив дегенерата
Светослав......................................... написал 20.02.2018 21:39
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В принципе "Цирконы" могли бы зашибить американских моряков -- если бы существовали в реальности. А кидаться чертежами "Цирконов" по боевым кораблям ВМС США смысла никакого не имеет ))
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sea dog написал 20.02.2018 20:00
ygafdbg6leyd0yj написал 20.02.2018 19:53
легенда о динозавре написал 20.02.2018 19:45
стоик1121 написал 20.02.2018 19:35
цена написал 20.02.2018 18:55
Светослав......................................... написал 20.02.2018 16:55
Вообще "Карни" в Черном море -- частый гость, а "Росс" на пару с "Портером" раздолбали в том году "Топорами" Шайрат...
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Дешовый Амерский понт... написал 20.02.2018 16:46
Крон Принц Кутак Васейльевич написал 20.02.2018 16:28
Шизофреник.
Твой дружок в бурьяне не живой лежит.
А дорога дальше ...
Не с кем поговорить по-видимому.
Нам дороги эти
Позабыть нельзя.
Что это?+ написал 20.02.2018 15:48
А американцы -наглецы те еще!
Типичная хуцпа.
Ничего, допрыгаются рано или поздно.
Мерзя тина.