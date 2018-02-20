Зачем ударные корабли США у границ РФ?

ВМС США наращивают присутствие в Черном море в ответ на то, что Россия первой нарастила свое присутствие в регионе, сообщает CNN со ссылкой на заявление командующего шестым флотом США вице-адмирала Кристофера Грейди: «Мы работаем в этом стратегически важном в регионе в нужном нам темпе и нужном нам времени… Продолжающееся присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу приверженность региональной стабильности, а также морской безопасности наших партнеров в районе Черного моря и коллективной обороне союзников по НАТО», — заявил Грейди.

В настоящее время в Черном море одновременно оперируют два корабля ВМС США. В минувшие выходные в Черное море вошел эскадренный миноносец USS Carney, который присоединился у уже находящемуся в регионе эсминцу USS Ross для проведения «операций по обеспечению морской безопасности», указано в заявлении шестого флота.

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Логика американских военных не может не восхищать. Хотя у моряков по идее должны быть какие-то карты. И на этих картах должно быть видно, что Россия наращивает писуствие на своей территории для обороны собственных границ. Каковые границы не признают по разным причинам союзники США в регионе, что вполне резонно считать угрозой.

А где находятся границы США?

Вот взяла бы сейчас Россия, и принялась наращивать свои ядерные и прочие силы на Дальнем Востоке - там ведь США и их союзники наращивают, как бы в ответ на перевооружение крошечной Северной Кореи. Или разместила бы ракеты средней дальности на Кубе, как в начале 60-х.

Кстати, в ответ на размещение советских ракет на Кубе именно США едва не начали ядерную войну, а совсем не наоборот.

И размещение американских атомных бомб на базе Инжирлик в Турции тоже ведь не миф, а реальность. США вообще единственная страна в мире, которая держит свои ядерные силы в других странах.

И, кстати, какую безопасность обеспечивают до 90 ракет типа "Томагавк" на борту каждого из эсминцев? Это отнюдь не оборонительное, а сугубо наступательное оружие, предназначеное для ударов по территории противника в первую очередь. То есть по нашей территории...

Теперь о "морской безопасности". Какой из стран что-либо угрожало в Черном море после 1945 года? Что, в этом море есть пираты или ведутся боевые действия?

В чем роль американских боевых кораблей именно в поддержании безопасности на черноморских коммуникациях?

Может быть, американским, британским и прочим кораблям этого типа вообще нечего делать в Черном море?

А.Б.