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Московский листок

Зачем ударные корабли США у границ РФ?

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 25

сша война рф
Зачем ударные корабли США у границ РФ?

ВМС США наращивают присутствие в Черном море в ответ на то, что Россия первой нарастила свое присутствие в регионе, сообщает CNN со ссылкой на заявление командующего шестым флотом США вице-адмирала Кристофера Грейди: «Мы работаем в этом стратегически важном в регионе в нужном нам темпе и нужном нам времени… Продолжающееся присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу приверженность региональной стабильности, а также морской безопасности наших партнеров в районе Черного моря и коллективной обороне союзников по НАТО», — заявил Грейди.

В настоящее время в Черном море одновременно оперируют два корабля ВМС США. В минувшие выходные в Черное море вошел эскадренный миноносец USS Carney, который присоединился у уже находящемуся в регионе эсминцу USS Ross для проведения «операций по обеспечению морской безопасности», указано в заявлении шестого флота.

***

Логика американских военных не может не восхищать. Хотя у моряков по идее должны быть какие-то карты. И на этих картах должно быть видно, что Россия наращивает писуствие на своей территории для обороны собственных границ. Каковые границы не признают по разным причинам союзники США в регионе, что вполне резонно считать угрозой.

А где находятся границы США?

Вот взяла бы сейчас Россия, и принялась наращивать свои ядерные и прочие силы на Дальнем Востоке - там ведь США и их союзники наращивают, как бы в ответ на перевооружение крошечной Северной Кореи. Или разместила бы ракеты средней дальности на Кубе, как в начале 60-х.

Кстати, в ответ на размещение советских ракет на Кубе именно США едва не начали ядерную войну, а совсем не наоборот.

И размещение американских атомных бомб на базе Инжирлик в Турции тоже ведь не миф, а реальность. США вообще единственная страна в мире, которая держит свои ядерные силы в других странах.

И, кстати, какую безопасность обеспечивают до 90 ракет типа "Томагавк" на борту каждого из эсминцев? Это отнюдь не оборонительное, а сугубо наступательное оружие, предназначеное для ударов по территории противника в первую очередь. То есть по нашей территории... 

Теперь о "морской безопасности". Какой из стран что-либо угрожало в Черном море после 1945 года? Что, в этом море есть пираты или ведутся боевые действия?

В чем роль американских боевых кораблей именно в поддержании безопасности на черноморских коммуникациях?

Может быть, американским, британским и прочим кораблям этого типа вообще нечего делать в Черном море?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 25
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Re: Re: норд - ман
!!!!TOT-TOQJATOT!!!&&& написал 21.02.2018 02:06
"Теперь о "морской безопасности". Какой из стран что-либо угрожало в Черном море после 1945 года? Что, в этом море есть пираты или ведутся боевые действия?"
- Таки у амеропитеков, кака еще более извратного и де-гегратского отряда человечеста, чем еуро-пейские таки шкранды - всегда какой-то страх - то таки да! Таки им все ремя таки угрожают и угрожают! То таки да
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Re: Re: норд - ман
Девку свою угомони.... написал 20.02.2018 23:48
Ну чтож...по взрослому рассуждаеш...Оценил.....в основном на саете пердуны старые...хоть и не гнуться...амеры провоцируют не боле...душком слабы..дернуться...е им хана...и америке хана..есть чем ответить...не переживай...и друзья твои в курсе..иначе не бзделиб и уже дернульсь бы..кусок то жирный...однако жим..жим
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Re: Re: норд - ман
Светослав......................................... написал 20.02.2018 23:38
Минобороны Израиля заявило об успешном испытании комплекса ПРО "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3). Испытания провели концерн Israel Aerospace Industries и представители ВВС Израиля совместно с представителями Агентства по противоракетной обороне минобороны США. На очереди -- заключительное испытание комплекса, оно пройдет на Аляске.
.
"Хец-3" -- совместная разработка Израиля и США для перехвата баллистических ракет в ближнем космосе с принципом hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Комплекс также может быть использован и в качестве противоспутникового оружия.
.
Вот такая вот загогулина панимаш. Противоядие уже есть, а самого йаду сумрачный русскiй оружейный гений, из-за генетической безмозглости и рукожопия, набодяжить еще ниасилил ))
.
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(без названия)
солнце в бокале написал 20.02.2018 23:25
циркон - вундервафля подыхающей фашистской гадины
вечно пьяное вонючее быдло свято верит что ботоксная кукла в кремле этой ракеткой всех антифашистов уничтожить...
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Re: норд - ман
Светослав......................................... написал 20.02.2018 23:19
\\\У одного "Арли Берка" - 90 ракет. А сколько у Вас Цирконов?///
.
На сегодня "Цирконов" имеется ноль целых хрен десятых. И через год будет столько же, и через два, и через пять ))
.
\\\И да - на такой скорости, при полете строго на цель - чем быстрее летишь, тем хуже маневренность. От квадрата скорости. Тупо физика, малыШ.
А вот у зенитной ракеты с Арли Берка - как раз все в порядке с маневренностью.///
.
Все дело в том, шо гиперзвуковую скорость неимеющийаналоговвмире "Циркон", если его, конечно домучат не так, как печально известную "Булаву", сможет развивать только на заатмосферном участке траектории, и будет при этом сверкать на радарах как елочная игрушка. На атмосферном участке скорость будет в районе 3-4 махов, шо особых проблем для перехвата не создаст.
.
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Re: автору
( норд - ман ) написал 20.02.2018 23:17
"Россия наращивает писуствие" - это класс! Так и есть. Писается, короче, от любого шороха.
==================
Не от любого.
Два примерно таких-же кораблика "с гуманитарной помощью" в грузинском порту - остановили вторжение сраной рашки в грузию в августе 2008-го.
4 летака моськавитов нелись земельки, несмотря на свой РЭБ против своих-же систем ПВО - угадайте, кто чем их сбил?
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Re: Re: Два первых высера- санитары, срочно!
( норд - ман ) написал 20.02.2018 23:11
Флот в Черном море..пракрасная мишень...
================
Севастополь - получше.
Никуда не убежит, и координаты заведомо-известны.
...
================
находясь под кинжальным огнем береговых комплексов...
================
В чем их "кинжальность"?
...
=================
но эта мишень второстепенная так как уничтожение отстрелявшихся кораблей не несет первостепенного результата ..
================
Вот подумайте сами, малышок (понимаете что такое "думать"?) - У Арли Берка 90 ракет, из них не более 80-и - КР в ударном варианте закрузки, остальные - минимальный резерв для самозащиты от воздуха и подлодок.
А у 1 (ОДНОЙ) Огайо - 150 Томагавков и ваши "кинжально-береговые комплексы" с 2-мя ракетками максимум - их не видят от слова "совсем". А этих переделанных под "топоры" Огайо - у янки 4 штуки. Умножите сами, или помочь?
...
=====================
но вполне неся угрозу внезапной атаки крылатыми ракетами...он Являеться серьезной угрозой...Но без развязывания полномасштабной войны со всеми вытикающими его нахождение в черноморье также лишино смысла..
==================
малыШ - он просто смотрит за Вами.
Вы там понаводитесь на него всеми-возможными - ему потом ящик виски проставят за срисованные профили работы всего, что в его сторону включат. Лады?
...
================
Обозначение патенциала ...Вообщем необходимо контролироль и постоянно угрожать с воздуха....чтоб поднимали голову и видели наши СУшки....
================
И смеялись над дуриками.
"Напильник" - это такая древность, что видят они его еще когда он только от ВПП аэродрома попку оторвал.
И им даже наводиться не нужно - Иджис сам его ведет и сам может сбить, на автомате. От оператора требуется только кликнуть "yes" на клаве.
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Re:
( норд - ман ) написал 20.02.2018 22:58
Может быть, бравым воякам из Пентагона стоит заранее убрать корабли куда подальше от русских Цирконов? А то ведь зашибут невзначай&#8230;
=================
Конечно, зашибут - ведь это корабли УРО - управляемого ракетного оружия. С автоматикой применения - системой Иджис. Коей так боятся рюс-вояки.
У одного "Арли Берка" - 90 ракет. А сколько у Вас Цирконов?
И да - на такой скорости, при полете строго на цель - чем быстрее летишь, тем хуже маневренность. От квадрата скорости. Тупо физика, малыШ.
А вот у зенитной ракеты с Арли Берка - как раз все в порядке с маневренностью.
Ответить
РЕ
( норд - ман ) написал 20.02.2018 22:48
А где находятся границы США?
====================
Поищите их там-же, где находятся границы Закона.
За которым они СМОТРЯТ.
Ответить
(без названия)
гастарбайтерам скотного двора написал 20.02.2018 21:44
Погляди, как туп и зол
Подлый свидомит-хохол.
Знать природа виновата,
Породив дегенерата
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Re: sea dog напИсал
Светослав......................................... написал 20.02.2018 21:39
\\\Может быть, бравым воякам из Пентагона стоит заранее убрать корабли куда подальше от русских Цирконов? А то ведь зашибут невзначай&#8230;///
.
В принципе "Цирконы" могли бы зашибить американских моряков -- если бы существовали в реальности. А кидаться чертежами "Цирконов" по боевым кораблям ВМС США смысла никакого не имеет ))
.
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(без названия)
sea dog написал 20.02.2018 20:00
Может быть, бравым воякам из Пентагона стоит заранее убрать корабли куда подальше от русских Цирконов? А то ведь зашибут невзначай&#8230;
Ответить
(без названия)
ygafdbg6leyd0yj написал 20.02.2018 19:53
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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(без названия)
легенда о динозавре написал 20.02.2018 19:45
В полночь на хуторе близ Диканьки, окутанном мерзким туманом оккупации дивизии сс галичина, повесился свидомый. Злые языки болтали, что якобы он и не сам руки на себя наложил, что в этом замешаны клятые москали. Однако сие лишь гипотеза. Ну кому был нужен этот убогий свидомый? Многие ему завидовали, это правда. Он ловко откосил от службы в ВСУ. Но он был настоящий херой, ибо любил сало более чем нэньку, взасос целовал перед сном портрет своего кумира- дегенерата и садиста бандеры. А как он скакал, визжа до хрипоты: кто не скаче, тот москаль! От этого неистового действа у него отлетело напрочь одно яйцо, но другое яйцо-символ мужской силы- таки сохранилось до поры до времени. Но, увы, пришла и эта пора. Стали скидывать памятники вождю мирового пролетариата по всей окраине. И наш херой не мог остаться безучастным к сей акции бесноватвых безбашенных укров. И вот надо же беде случится, сокрушенный свидомыми монумент вождя при падении с пьедестала своей бронзовой дланью зацепил и оторвал второе яйцо нашего хероя. Так он стал импотентом, увы. Хотя по правде, он и раньше был немощным и убогим. На груди безвременно почившего в бозе на веревочке была обнаружена печенька, подаренная ему на майдане американской мутовкой, то ли нуланд то ли фуйланд.
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(без названия)
стоик1121 написал 20.02.2018 19:35
корабли США , чтобы поддержать сортирного Карлика?
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ударные корабли США у границ РФ - это ровно
цена написал 20.02.2018 18:55
предательства Советской Власти и развала СССР. Восстановив Советскую Власть - МЫ спасем Мир.
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Re: Дмитрию г.Запорожье
Светослав......................................... написал 20.02.2018 16:55
Мощности батута хватает им только для прыжков с бутылки на бутылку ))
Вообще "Карни" в Черном море -- частый гость, а "Росс" на пару с "Портером" раздолбали в том году "Топорами" Шайрат...
.
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Re: Два первых высера- санитары, срочно!
Дешовый Амерский понт... написал 20.02.2018 16:46
Флот в Черном море..пракрасная мишень...находясь под кинжальным огнем береговых комплексов... но эта мишень второстепенная так как уничтожение отстрелявшихся кораблей не несет первостепенного результата ..но вполне неся угрозу внезапной атаки крылатыми ракетами...он Являеться серьезной угрозой...Но без развязывания полномасштабной войны со всеми вытикающими его нахождение в черноморье также лишино смысла..Обозначение патенциала ...Вообщем необходимо контролироль и постоянно угрожать с воздуха....чтоб поднимали голову и видели наши СУшки....
Ответить
Шиза
Крон Принц Кутак Васейльевич написал 20.02.2018 16:28
Автор задает семь вопросов. Кому не понятно, с нами простыми троллями не разговаривает. Американцы таку букашку не замечат вовсе. Шойгу служит другому хозяину.
Шизофреник.
Твой дружок в бурьяне не живой лежит.
А дорога дальше ...
Не с кем поговорить по-видимому.
Нам дороги эти
Позабыть нельзя.
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Два первых высера- санитары, срочно!
Что это?+ написал 20.02.2018 15:48
Дима запорожский и еще какой то истерик...
А американцы -наглецы те еще!
Типичная хуцпа.
Ничего, допрыгаются рано или поздно.
Мерзя тина.
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