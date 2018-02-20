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Московский листок

Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 12

Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

В 2017 году Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины, увеличив объем экспорта товаров до $7,2 млрд, что превышает показатель 2016 года на 139,9%. Об этом говорится в документах государственной службы статистики Украины.

При этом, объем импорта украинских товаров в Россию составил $3,9 млрд - на 109,6% больше, чем в 2016 году.

Из европейских стран крупнейшими торговыми партнёрами Украины в 2017 году стали Польша, Германия, Нидерланды, Венгрия, Испания, Италия и Турция.

В частности, экспорт Украины в Польшу вырос на 123,8% до 2,7 миллиарда долларов, импорт – на 128,2% до 3,4 миллиарда долларов, экспорт в Германию вырос на 123,2% до 1,8 миллиарда долларов, импорт – на 126,1% до 5,4 миллиарда долларов.

В целом общий объем экспорта украинских товаров в прошлом году составил 43,3 миллиарда долларов, что на 119% больше по сравнению с 2016-м, импорта — 49,6 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим годом показатели выросли почти на 127%.

 



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Всего комментариев к статье: 12
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поцерЫлЫй обрезаннЫй Димакака Самсонов Ыз ЗапорЫрожЫя,инвалид с детства
долбит 5 лет написал 21.02.2018 00:45
одно и то же,поцерЫлЫй ЫмбецЫл недомакака жЫдобандеровская свиномакака кастрированнЫй
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Скакуасу
Пофигист 180 написал 20.02.2018 21:48
США от Кима все памперсы загадили, куда уж им до Путина. 4 года пиндоссы сносят Путина и толку нуль. Кастро у них под боком десятки лет, уж сколько угроз было, а толку нуль.
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Re: ликбез для Митьки дурачка
Пофигист 180 написал 20.02.2018 21:38
"Как стало известно, в минувшем году зафиксировано существенное увеличение торгового оборота РФ и Украины. Так, объем экспорта товаров из России на украинскую территорию достиг 7,2 миллиарда долларов, почти на 140% превысив аналогичные показатели предыдущего года.
Отмечается, что объем импорта украинской продукции в РФ составил 3,9 миллиарда долларов, почти на 110% превысив показатели 2016-го года. Отрицательное сальдо товарооборота Украины с Россией достигло почти 3,3 миллиарда долларов."
То есть, продав что-то другим странам, Украина эти деньги тратит в России, вот потому у Украины отрицательное сальдо в торговле с Россией. И при этом Украина наш газ не покупала. Я думаю, что мы это сальдо обнулим поставками военной техники в Донбасс.
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Нищета и позор Украины
Пофигист 180 написал 20.02.2018 21:28
Хасан Шейх Махмуд, избранный президентом Сомали 10 сентября 2012 года, преподаватель и бизнесмен, представитель Партии мира и развития, изучил ситуацию на Украине и сделал официальное заявление.
&#171;Я сделаю все, чтобы не допустить превращения Сомали в Украину."
Большего позора уже и испытать нельзя!!!
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С паршивой овцы хоть шерсти клок
Нужно спешить написал 20.02.2018 18:11
Никто не знает сколько России осталось. Может выживет. Может нет. Может просто скурвившуюся верхушку снесут и все надится. Не рушить же все связи из за сортирного .
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Re: Re: агрессор или крупнейший торговый партнер?
Насчет Хртста...Это Важно. написал 20.02.2018 16:10
Академик Левашов..Видео под названием Демон возомнивший себя Богом....Я тоже считал что Христос еврей...Однако мнение свое изменил ..Благодаря Николаю Левашову..Он предоставил Однозначные доказательства того что Того кого все знают Под именем Христос был распят В Везантии 1080г...Также обьясняет крестовый поход...на Иерусалим(Везантию) Также в Крыму есть мазайка с изображением Этой сцены..А также в этом ключе Обьясняет Трагедию Катарцев (Альбигои) во Франции Коих уничтожили полностью Из за учении которое там распостранилось после его распятии И бегства туда его Супруги с детьми (Та самая чаша с кровью Христа)...Узнайте правду...Это важно
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Re: агрессор или крупнейший торговый партнер?
бред написал 20.02.2018 15:53
"Так Рос. федерация агрессор или крупнейший торговый партнер? Что-то я совсем запутался" В этом и суть вопроса. Советский криминал равномерно остался в республиках. Но если в России он стал суть менталитета народа и поощряем, то в Беларусии БАТЬКА его приостановил и узаконил, а в Украине же распоясались ВСЕ. Таким образом СЛАВЯНЕ повздорили. НЕТ единства воровских мыслей и деяний. Весь МИР это давно знал, ждал и дождался.Но нет. МЫ, не сдадимся. МЫ не обычные христиане, а ортодоксальные.Поэтому то и считаем, что Христа (еврея) убили евреи, чтобы навредить скифам(язычникам), которых во времена Христа даже БИБЛИЯ не упоминает. Забавно? Северная страна, которой Господь дал ресурсы для преодоления холода, продает их за БРОНДЗУЛЕТКИ и совмещает водопроводные и канализационные трубы в непосредственной близости, а потом, при их повреждении, ЭЛЕКТОРАТ дрищет от диареи......Ура....ребята...
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Спасай Россию!
Бей хохлов! написал 20.02.2018 15:53
Не вводят санкций, хохлолюбы!
А надо бы ввести - дабы вонючие хохлы прищурились!
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Re: Хохлята завизжали...
Свинарез написал 20.02.2018 15:27
Свиньи очень горды своим статусом....они ощущают свою важность..Ведь сам Человек их кормит...осознавая действительность неиначе как само существование Человека как их слугу..который живет лиш для свиней...Чье предназначение в кормешке свиней ..в уходе за ними ..уборке их дерьма и всяческой заботе о них....позиция понятная и логичная для свиней....Происходящее привозносит их существование...наделяя их Гордостью и превосходством перед Человеком
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агрессор или крупнейший торговый партнер?
брэд написал 20.02.2018 15:10
Так Рос. федерация агрессор или крупнейший торговый партнер? Что-то я совсем запутался.
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(без названия)
Дмитрий.г.Запорожье.-+ написал 20.02.2018 14:52
В школе надо было учиться,а не мелочь по карманам тырить.Украина,как государство ни чего не продает и ни чего не закупает.Торговлю в Украине осуществляют частные компании.Правильно так...компании кацапомойки,увеличили закупки продукции в Украине,которую государство Украина из милости разрешает покупать кацапопитекам.Кацапопитеки, это такая нация кацапорылых недочеловеков деградировавших за какие то 30 лет от уровня человека,причем практически нормального(кацап сапиенс)до современного кацапопитека(недосущества человекоподобного),населяющего территорию современной кацапомойки,в которую кацапопитеки превратили бывшую Р.Ф.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы иметь возможность наблюдать процесс деградации "кацапа сапиенс" до уровня "кацапопитека"и описать оный процесс в своей работе "Деградация видов".Так вот кацапопитеки закупают в Украине продукцию напрямую,или через Белоруссию,от безысходности,ибо экономика кацапомойки перестала существовать и сегодня кацапомойка живет по программе ...нефть(газ)в обмен на продовольствие...При этом кацапопитеки жалуются,что Украина перестала поставлять кацапопитекам не только судовые турбины,но и авиадвигатели,а мощности батута кацапопитекам хватает только для прыжков с елки на елку.Ну еще лопатой баланду кацапопитекам раздавать.Тут выход у кацапопитеков только один.Обращаться в лигу "Сексуальных реформ".Там помогут.
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 20.02.2018 14:46
Молодец Стэпан Бандера!
Ловко Рашку поимел!
Ловко стадо россиянцев
"Православных" членом взгрел!!!))))
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