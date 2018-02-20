Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

В 2017 году Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины, увеличив объем экспорта товаров до $7,2 млрд, что превышает показатель 2016 года на 139,9%. Об этом говорится в документах государственной службы статистики Украины.

При этом, объем импорта украинских товаров в Россию составил $3,9 млрд - на 109,6% больше, чем в 2016 году.

Из европейских стран крупнейшими торговыми партнёрами Украины в 2017 году стали Польша, Германия, Нидерланды, Венгрия, Испания, Италия и Турция.

В частности, экспорт Украины в Польшу вырос на 123,8% до 2,7 миллиарда долларов, импорт – на 128,2% до 3,4 миллиарда долларов, экспорт в Германию вырос на 123,2% до 1,8 миллиарда долларов, импорт – на 126,1% до 5,4 миллиарда долларов.

В целом общий объем экспорта украинских товаров в прошлом году составил 43,3 миллиарда долларов, что на 119% больше по сравнению с 2016-м, импорта — 49,6 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим годом показатели выросли почти на 127%.