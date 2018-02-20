Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

В 2017 году Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины, увеличив объем экспорта товаров до $7,2 млрд, что превышает показатель 2016 года на 139,9%. Об этом говорится в документах государственной службы статистики Украины.
При этом, объем импорта украинских товаров в Россию составил $3,9 млрд - на 109,6% больше, чем в 2016 году.
Из европейских стран крупнейшими торговыми партнёрами Украины в 2017 году стали Польша, Германия, Нидерланды, Венгрия, Испания, Италия и Турция.
В частности, экспорт Украины в Польшу вырос на 123,8% до 2,7 миллиарда долларов, импорт – на 128,2% до 3,4 миллиарда долларов, экспорт в Германию вырос на 123,2% до 1,8 миллиарда долларов, импорт – на 126,1% до 5,4 миллиарда долларов.
В целом общий объем экспорта украинских товаров в прошлом году составил 43,3 миллиарда долларов, что на 119% больше по сравнению с 2016-м, импорта — 49,6 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим годом показатели выросли почти на 127%.
долбит 5 лет написал 21.02.2018 00:45
Пофигист 180 написал 20.02.2018 21:48
Пофигист 180 написал 20.02.2018 21:38
Отмечается, что объем импорта украинской продукции в РФ составил 3,9 миллиарда долларов, почти на 110% превысив показатели 2016-го года. Отрицательное сальдо товарооборота Украины с Россией достигло почти 3,3 миллиарда долларов."
То есть, продав что-то другим странам, Украина эти деньги тратит в России, вот потому у Украины отрицательное сальдо в торговле с Россией. И при этом Украина наш газ не покупала. Я думаю, что мы это сальдо обнулим поставками военной техники в Донбасс.
Пофигист 180 написал 20.02.2018 21:28
«Я сделаю все, чтобы не допустить превращения Сомали в Украину."
Большего позора уже и испытать нельзя!!!
Нужно спешить написал 20.02.2018 18:11
Насчет Хртста...Это Важно. написал 20.02.2018 16:10
бред написал 20.02.2018 15:53
Бей хохлов! написал 20.02.2018 15:53
А надо бы ввести - дабы вонючие хохлы прищурились!
Свинарез написал 20.02.2018 15:27
брэд написал 20.02.2018 15:10
Дмитрий.г.Запорожье.-+ написал 20.02.2018 14:52
Коммунист ...1 написал 20.02.2018 14:46
Ловко Рашку поимел!
Ловко стадо россиянцев
"Православных" членом взгрел!!!))))