В допинг-пробе "Б" керлингиста Крушельницкого обнаружили мельдоний

Проба "Б", взятая у российского керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний, говорится в официальном заявлении российской делегации на Играх в Пхёнчхане.

"Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы "Б" члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме", - цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что обстоятельства случившегося пока не дали ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена.

Предыдущая проба Крушельницкого, взятая 22 января, как и предыдущие, была отрицательной.

"Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещённого вещества не подтверждается", - говорится в документе.

Подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония "говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека".