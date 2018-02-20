В допинг-пробе "Б" керлингиста Крушельницкого обнаружили мельдоний

Проба "Б", взятая у российского керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний, говорится в официальном заявлении российской делегации на Играх в Пхёнчхане.
"Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы "Б" члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме", - цитирует сообщение Интерфакс.
Отмечается, что обстоятельства случившегося пока не дали ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена.
Предыдущая проба Крушельницкого, взятая 22 января, как и предыдущие, была отрицательной.
"Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещённого вещества не подтверждается", - говорится в документе.
Подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония "говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека".
Свидетель Хачикян написал 21.02.2018 00:48
НЕПРЕДАВАШКА написал 20.02.2018 23:32
,Крокодил написал 20.02.2018 21:16
у россии всего два друга написал 20.02.2018 20:57
ygafdbg6leyd0yj написал 20.02.2018 19:27
объясняю написал 20.02.2018 17:42
вот объяснит кто- нибудь? написал 20.02.2018 17:33
Керлинг это спортивное извращение.
г жопинск написал 20.02.2018 17:08
между прочим написал 20.02.2018 15:49
Допинг обязан быть сильнодействующим веществом. Именно в этом должен быть критерий, а не в искусственности.
Меня удивляют эти современные функционеры, готовые за гроши пожертвовать здравым смыслом и выставить себя на посмешище.