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Московский листок

В допинг-пробе "Б" керлингиста Крушельницкого обнаружили мельдоний

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 9

В допинг-пробе "Б" керлингиста Крушельницкого обнаружили мельдоний

Проба "Б", взятая у российского керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний, говорится в официальном заявлении российской делегации на Играх в Пхёнчхане.

"Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы "Б" члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме", - цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что обстоятельства случившегося пока не дали ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена.

Предыдущая проба Крушельницкого, взятая 22 января, как и предыдущие, была отрицательной.

"Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещённого вещества не подтверждается", - говорится в документе.

Подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония "говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека".

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
Свидетель Хачикян написал 21.02.2018 00:48
Обнаружили - не обнаружили, что кому-то интересен этот клоун наперевес со шваброй какой-то. "Спортсмен", ага! Х. с ними со всеми!
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Не к добру это.
НЕПРЕДАВАШКА написал 20.02.2018 23:32
На фига коту баян,а мельдоний керлингисту. Провокация,никак не уймутся.С мельдонием такое начудили,что сами скоро не будут рады. Спортсмены станут всего бояться.Любого конкурента можно выбить из игры,подсыпав ему мельдоний .И если тот в воде заметен помутнением и пленкой на поверхности,то в кофе с молоком даже не изменяет вкус.
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Голимое вранье везде
,Крокодил написал 20.02.2018 21:16
Журналист из спортивного журнала говорил мельдоний применяли целую неделю, а сейчас говорят одноразовый прием, где правда?
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(без названия)
у россии всего два друга написал 20.02.2018 20:57
полоний и мельдоний
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(без названия)
ygafdbg6leyd0yj написал 20.02.2018 19:27
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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(без названия)
объясняю написал 20.02.2018 17:42
керлинг ввели в ои канадские извращенцы, чтоб медальки получать. это касается большей части состязаний олимпиады. в 60-е и 70-е было мало олимпийских программ, но в них была большая конкуренция и каждая победа была ценностью. сейчас олимпиада - просто пиар-шоу и отмывание откатов, странам не нужно развивать массовый спорт, достаточно занять свою нишу - голландцы-коньки, американцы-сноуборд, канадцы керлинг, женский хоккей и прочая хрень.
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Зачем в керлинге мельдоний?
вот объяснит кто- нибудь? написал 20.02.2018 17:33
И какое отношение этот керлинг имеет к остальным зимним спортивным видам?
Керлинг это спортивное извращение.
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(без названия)
г жопинск написал 20.02.2018 17:08
да это еще до олимпиады подсунули доброжелатели...в россии столько "преданных"друзей,но как только дверь закрылась столько дерьма вылезает из уст"друзей"....Ну что тут скажеш ..:"Крепитесь!!!А так то я верю что не употребляли, аспирин это тот же мильдоний ..
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(без названия)
между прочим написал 20.02.2018 15:49
Если мельдоний допинг, то чай, кофе, газировка, сахар, сигареты - все это допинг.
Допинг обязан быть сильнодействующим веществом. Именно в этом должен быть критерий, а не в искусственности.
Меня удивляют эти современные функционеры, готовые за гроши пожертвовать здравым смыслом и выставить себя на посмешище.
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