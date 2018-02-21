Меньше голосов, больше наблюдателей?

Постоянно просматривая сайты социалистической и левой направленности, замечаешь, что люди, считающие себя социалистами или коммунистами, в основном, выступают либо за бойкот выборов, либо за «народного кандидата» от КПРФ Павла Грудинина (по крайней мере, после того, как кандидата от РОТ-Фронта Наталью Лисицыну не зарегистрировали). Это прослеживается и в статьях, и в видеороликах, и в комментариях. Люди либо призывают «пойти и отдать свой голос за народного кандидата», либо «никуда не ходить». Само по себе это, в общем-то, нормально и понятно.

Меня удивило то, что очень редко всплывает тема наблюдения на выборах. Между тем, наблюдатели полезны всем: и верующим в «честные выборы», и тем, кто согласен с Марком Твеном и его цитатой, что «если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать».

Во-первых, наблюдение поможет узнать точные проценты, как голосования, так и явки. Понятно, что всё это, в теории, могут переписать в ТИКах, но всё же, когда есть протоколы с каждого участка – это хорошо. Опять таки, наблюдатели помогут пресечь нарушения (которых в этот раз, наверняка, будет масса – судя по нынешнему рвению властей добиться пресловутых «70/70» (70% явки и 70% голосов за этого самого самовыдвиженца).

Во-вторых, работа в среде наблюдателей сама по себе обладает большим потенциалом. Можно вспомнить кампании 2011-2012 года, и сопутствующие им протестные акции. Тогда был чисто политический протест (не социальный), однако, именно требование честных выборов тогда очень сильно сплотило оппозицию (разумеется, я подразумеваю рядовых активистов, а не лидеров протеста, в последствие его сливших). В тот период, среди активистов действительно было ощущение общего единства, независимо от флагов, под которыми они выходили на улицы. А своеобразным стержнем протестов стало движение наблюдателей, состоящее из проектов вроде «Лиги Избирателей» и «Гражданина Наблюдателя». В общем-то, это неудивительно: работать наблюдателями, зачастую, шли достаточно аполитичные, законопослушные люди, просто желающие перемен в стране. А когда власть «украла» у них результаты выборов – это, естественно, вызвало возмущение, и превратило этих людей в достаточно радикальных участников последующих акций.

Ну и, в конце-концов, несмотря на то, что большую часть времени наблюдатель просто сидит и заполняет «шахматку» явки, это довольно интересное занятие. Где и когда ещё может представиться такая замечательная возможность поездить по квартирам бабушек, спрашивающих «сынки, а где тут за Путина ставить надо?», оценить, как на самом деле, и в каких условиях живёт электорат Солнцеликого?

На мой взгляд, всем людям, разделяющим левые взгляды, в данной ситуации было бы весьма полезно записаться в наблюдатели – одним ради результата, другим – ради интересного опыта. Причем, совершенно неважно от какого движения, проекта или партии. Сторонникам Грудинина, конечно, легче всего пойти от КПРФ там, где это возможно, если же не хочется носить на груди бэйджик с эмблемой псевдокоммунистов – есть масса других вариантов. Для Москвы, пожалуй, самым удобным будет проект «Москва под наблюдением» (https://msk.gudkov.ru/) Дмитрия Гудкова. В других городах действует всё тот же «Гражданин Наблюдатель», продолжает работу и «Лига Избирателей».

Я ни в коем случае не утверждаю, что эти выборы что-то решат, но они, в любом случае, часть борьбы, от которой нельзя просто «отмораживаться», тем более что бойкоту это никак не мешает (а, скорее, помогает). Заметка носит дискуссионный характер, надеюсь на дополнения, замечания и критику.