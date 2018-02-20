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Московский листок

Трамп раскритиковал Обаму за мягкотелость в отношении России

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 4

Трамп раскритиковал Обаму за мягкотелость в отношении России

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за мягкотелость в отношении России. "Я более жесткий по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты. Абсолютно фейковые новости ", - написал Трамп написал в твиттере.

Кроме того, он обвинил Барака Обаму в бездействии при предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. "Обама был президентом до выборов 2016 года и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства?", - отметил Трамп.

Также президент США поблагодарил телепрограмму Fox & Friends за сюжет о провалах администрации Обамы в отношении России, включая Крым, Сирию и многое другое.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: захарова
Ну как это не наш....Наш..еще как.. написал 20.02.2018 22:31
ООО"РФ"..Где зарегестрировано?А также МВД...ГИБДД...Приставы..налоговая..Где бабки храняться...куда газ в танкерах идет...где детишки учаться....Да наш Трамп...что нинаесть НАШ
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Re: ygafdbg6leyd0y
Мужик, написал 20.02.2018 19:28
иди отсель в ж.опу. Здесь не подают.
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Как не наш?
А за кого же написал 20.02.2018 19:26
мы тогда пили шампанское в Думе?!
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захарова
Мария написал 20.02.2018 19:14
Трамп не наш???
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