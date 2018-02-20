Трамп раскритиковал Обаму за мягкотелость в отношении России

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за мягкотелость в отношении России. "Я более жесткий по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты. Абсолютно фейковые новости ", - написал Трамп написал в твиттере.

Кроме того, он обвинил Барака Обаму в бездействии при предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. "Обама был президентом до выборов 2016 года и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства?", - отметил Трамп.

Также президент США поблагодарил телепрограмму Fox & Friends за сюжет о провалах администрации Обамы в отношении России, включая Крым, Сирию и многое другое.