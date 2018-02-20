Трамп раскритиковал Обаму за мягкотелость в отношении России

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за мягкотелость в отношении России. "Я более жесткий по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты. Абсолютно фейковые новости ", - написал Трамп написал в твиттере.
Кроме того, он обвинил Барака Обаму в бездействии при предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. "Обама был президентом до выборов 2016 года и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства?", - отметил Трамп.
Также президент США поблагодарил телепрограмму Fox & Friends за сюжет о провалах администрации Обамы в отношении России, включая Крым, Сирию и многое другое.
Ну как это не наш....Наш..еще как.. написал 20.02.2018 22:31
Мужик, написал 20.02.2018 19:28
А за кого же написал 20.02.2018 19:26
Мария написал 20.02.2018 19:14