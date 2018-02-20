Россия проиграла всем странам G7 по темпам роста ВВП

2017 год оказался провальным для российской экономики. Об этом свидетельствуют данные февральского доклада Росстата "Важнейшие экономические показатели России и отдельных зарубежных стран".
Согласно документу, ВВП РФ в ушедшем году увеличился всего на 1,5%, что заметно ниже показателей всех стран "Большой Семерки".
Так ВВП США в 2017 году вырос на 2,3%, Германии - на 2,2%, во Франции и в Великобритании - на 1,8%, в Италии и в Японии - на 1,6%. Максимальный рост ВВП среди стран G7 продемонстрировала Канада - 3,0%.
Максимальный рост экономики среди стран БРИКС в 2017 году был зафиксирован в Китае - 6,9% и Индии - 6,7%. Наихудший результат показала Бразилия - 1,1% и ЮАР (0,9%).
Хуже всего в РФ обстоят дела с динамикой промышленного производства, которая оказывает определяющее воздействие на рост ВВП. Согласно данным Росстата, за 2017 год промпроизводство в России увеличилось всего на 1%, в то время как в Германии оно прибавило 3,7%, США – 1,8%, Канаде – 4,7%.
При этом, в 2017 году Россия оказалась лидером среди всех стран G7 по уровню роста потребительских цен. Так в РФ этот показатель составил 3,7%, в Германии – 1,7%, США – 2,1%, Японии – 0,5%
забирайте написал 20.02.2018 23:06
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Так за чем дело стало?Забирайте,нам не жалко.Пусть побегает этот бегун по тбилисским крышам,пожует галстук и будет грузинам великое счастье.Да,вы не расстраивайтесь,санкции у вас тоже будут,он организовывать это дело умеет.
НЕПРЕДАВАШКА написал 20.02.2018 22:54
Спасибо тебе Вовка... написал 20.02.2018 22:00
патриот совсем истинный написал 20.02.2018 20:50
Аааа...роста потребительских цен.Так все хорошо началось-лидером.роста,а так плохо кончилось-цен.А вы точно ничего не перепутали?Я вот телевизор все время смотрю,там такого не говорят.Про рос говорят,про лидерство,говорят,а уж сколько говорят про нашего Великого Лидера!(вы кстати не знаете,куда он делся в последнее время?).А вот про цены неговорят.Про омерику говорят,про Сирию тоже,про хохлов сколько угодно,а вот про рост цен,ничего.Странно,говорить не говорят,а цены растут.Это наверно Обамка гадит.вместе с жидобандерами и по приказу Трмпанаш(или он теперь ненаш?).Хрен вас разберешь,но рАссеянский мельдоний-самый лучший в мире.
Да и обязательно надо сходить проголосовать.Весь подъезд обклеили.по телефону названивают,в ящик бумажки кидают,телевизор уговаривает,а на работе начальник прямо сказал.кто не пойдет.пусть пиняет на себя.С чего бы это?Раньше всем по было,а теперь обязательно сходить должен.Видно очень нужен нашему Великому Руководителю каждый пришедший(а кто не придет-тот враг народа и агент мирового пиндостанизма и рептилоид с планеты Небиру)