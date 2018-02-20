Россия проиграла всем странам G7 по темпам роста ВВП

2017 год оказался провальным для российской экономики. Об этом свидетельствуют данные февральского доклада Росстата "Важнейшие экономические показатели России и отдельных зарубежных стран".

Согласно документу, ВВП РФ в ушедшем году увеличился всего на 1,5%, что заметно ниже показателей всех стран "Большой Семерки".

Так ВВП США в 2017 году вырос на 2,3%, Германии - на 2,2%, во Франции и в Великобритании - на 1,8%, в Италии и в Японии - на 1,6%. Максимальный рост ВВП среди стран G7 продемонстрировала Канада - 3,0%.

Максимальный рост экономики среди стран БРИКС в 2017 году был зафиксирован в Китае - 6,9% и Индии - 6,7%. Наихудший результат показала Бразилия - 1,1% и ЮАР (0,9%).

Хуже всего в РФ обстоят дела с динамикой промышленного производства, которая оказывает определяющее воздействие на рост ВВП. Согласно данным Росстата, за 2017 год промпроизводство в России увеличилось всего на 1%, в то время как в Германии оно прибавило 3,7%, США – 1,8%, Канаде – 4,7%.

При этом, в 2017 году Россия оказалась лидером среди всех стран G7 по уровню роста потребительских цен. Так в РФ этот показатель составил 3,7%, в Германии – 1,7%, США – 2,1%, Японии – 0,5%