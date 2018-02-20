Порошенко узаконил "российскую оккупацию" Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса, сообщил глава украинского государства на своей странице в Twitter.
"Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не нарушает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности", - написал Порошенко.
Он напомнил, что закон квалифицирует Россию как "страну-агрессора", а неподконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР признаются "оккупированными". При этом лица, принимающие участие "в вооруженной агрессии Российской Федерации или вовлеченные в работу оккупационных администраций, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права".
По словам Порошенко, закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны.
"Очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе политико-дипломатическим путем, возвращения этих территорий", - отметил Порошенко.
Закон вступает в силу в день его опубликования.
Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон про деоккупацию Донбасса "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Во втором чтении и в целом документ поддержали 280 народных депутатов.
согласный написал 20.02.2018 23:04
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Ну да, в смысле
...
"Вставай страна огромная
вставай на смертный бой
с фашистской силой темною
с проклятою Ордой...."
лате написал 20.02.2018 21:51
И что? написал 20.02.2018 21:19
брэд написал 20.02.2018 21:19