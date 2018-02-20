Порошенко узаконил "российскую оккупацию" Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса, сообщил глава украинского государства на своей странице в Twitter.

"Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не нарушает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности", - написал Порошенко.

Он напомнил, что закон квалифицирует Россию как "страну-агрессора", а неподконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР признаются "оккупированными". При этом лица, принимающие участие "в вооруженной агрессии Российской Федерации или вовлеченные в работу оккупационных администраций, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права".

По словам Порошенко, закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны.

"Очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе политико-дипломатическим путем, возвращения этих территорий", - отметил Порошенко.

Закон вступает в силу в день его опубликования.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон про деоккупацию Донбасса "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Во втором чтении и в целом документ поддержали 280 народных депутатов.