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Московский листок

Российским олимпийцам подарят 140 BMW

Опубликовано 20.02.2018 в разделе комментариев 4

Российским олимпийцам подарят 140 BMW

Фонд поддержки олимпийцев России закупил для российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пхенчхане 140 автомобилей BMW моделей X4, X5 и X6, сообщает "Говорит Москва".

При этом радиостанция продемонстрировала присланный одним из слушателей видеоролик из автосалона, где стоят новые автомобили с символикой фонда на дверях и капотах. По утверждению автора ролика, вручение подарков состоится 28 февраля.

Помимо автомобилей, российские олимпийцы получат денежные премии, размер которых будет достигать до четырех млн рублей.

Напомним, автомобили BMW ранее дарили призерам Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро: X6 – за золотые медали, Х4 – за серебряные, Х3 – за бронзовые. Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.

Попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Также в совет входят чиновники, функционеры и бизнесмены. В числе предпринимателей — Роман Абрамович, Алишер Усманов, Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов и другие.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
kjki написал 21.02.2018 00:11
Зря народ злят.
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Re: подарки олимпийцам
Ну как это за ЧТО? написал 21.02.2018 00:03
За то что от родины не отказались...Что Россию представляли...Флагом не побрезговали...Не за медальки высупали а за достоинство наРода что дал им все это...Тут БМВ мало пожаловать...Героя давать надо...
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подарки олимпийцам
гость написал 20.02.2018 23:23
Уроды. За какой х... им дарить?
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нейтральным спортсменам-
Немезис 2018 написал 20.02.2018 22:29
нейтральные подарки и деньги от нейтрального государства!
Сразу после озвученного "награждения"-иск к РФ на сумму 13% от общих трат на поездку,пребывание и премии.
Плюс моральный ущерб в сумме требуемого в Европе взноса в экономику для получения вида на жительство.
Я отваливаю.За счет рашки.(не путать с Россией,на которую эта рашка налипла).
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