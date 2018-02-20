Российским олимпийцам подарят 140 BMW

Фонд поддержки олимпийцев России закупил для российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пхенчхане 140 автомобилей BMW моделей X4, X5 и X6, сообщает "Говорит Москва".

При этом радиостанция продемонстрировала присланный одним из слушателей видеоролик из автосалона, где стоят новые автомобили с символикой фонда на дверях и капотах. По утверждению автора ролика, вручение подарков состоится 28 февраля.

Помимо автомобилей, российские олимпийцы получат денежные премии, размер которых будет достигать до четырех млн рублей.

Напомним, автомобили BMW ранее дарили призерам Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро: X6 – за золотые медали, Х4 – за серебряные, Х3 – за бронзовые. Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.

Попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Также в совет входят чиновники, функционеры и бизнесмены. В числе предпринимателей — Роман Абрамович, Алишер Усманов, Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов и другие.