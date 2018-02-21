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Московский листок

Нет никаких причин считать Путина кандидатом в президенты

Опубликовано 21.02.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 4

путин выборы
Нет никаких причин считать Путина кандидатом в президенты

Это нам с вами от выборов 18 марта нечего ждать, кроме новых кандалов и цепей - незаконных налогов и поборов. Это нашу жизнь они могут только ухудшить.

Мое отношение к ним можно выразить тремя словами: пропади они пропадом. Я с этим государством 25 лет в наперстки не играю и не собираюсь.

А на всякие завлекаловки вроде: «Голосуй за будущее своих детей» и прочие «понял-понял» из питерской подворотни меня не возьмешь.

Как заметил писатель Мих.Веллер по поводу вброса жульнического оброка «на капремонт дома», «по мере углубления кризиса кормовая база будет сужаться, а дармоедов развелось много, и все хотят жрать…».

Сожрали Белыха, Улюкаева, у Галицкого отобрали основанный им «Магнит», а могли и посадить. Теперь принялись за дегустацию члена «Семьи» Дерипаски. Он же тоже не питерский.

А вот среди чинодралов министерств, ведомств и незаконно существующей Администрации президента, конечно, мандраж. Там одна мысль: усидят ли они в теплых креслах, получая сумасшедшие оклады и ни за что перед страной и народом не отвечая?

Но кто бы мог подумать, что первым дрогнет «говорящая голова» Кремля многоженца Пескова?! Кстати, именно, может быть, потому, что многоженца.

Говорят, будто с гражданством его жен и наследников и какой страны сам он «агент влияния», не может разобраться даже ФСБ.

Вторую супругу, с которой развелся, сослал с взрослой дочерью во Францию. Третья жена Навка имеет гражданство США, а ее дочь - чистая американка. Родилась там. Один сын вроде где-то в Лондоне.

Теперь посмотрите, как страстная любовь началась у нацлидера с глав турком Эрдоганом, который и за сбитую по его приказу «сушку» Олега Пешкова не расплатился, и перед семьей убитого никак не повинился.

Случаен ли этот роман, если учесть, что Дмитрий Сергеевич восемь лет служил в посольстве РФ в Анкаре разведчиком. .., то есть третьим и первым секретарем? А Турция, напомню, с 1952 года - недружественная нам страна НАТО. «Может, его там перевербовали?» - тревожатся люди,

Всем уже понятно, что Дмитрий Сергеевич у нас заматерелый «взяточник», как его любовно величает правдоруб Леша Навальный («Фиктивная свадьба Пескова, чтобы отмыть…», https://forum-msk.org/material/kompromat/12099017.html).

Назовите в мире еще одного пресс-секретаря главы государства, увешанного такой лентой неопровержимых обвинений в коррупции. И как с гуся вода.

Поэтому совсем же не случайно появились в СМИ его опасения за свое будущее. Как передал ТАСС, на вопрос, где он видит себя после мартовских выборов, тот ответил:

«Где-то на службе... Я служащий, я вырос в семье служащего, и в любом случае это все государственная служба… Видеть себя где-то там в бизнесе или еще в чем-то просто невозможно» (http://tass.ru/politika/4890583).

Словом, не бросай меня, Владимир Владимирович. Но почему не бизнес, именно «госслужба» - ясно же, что околокремлевская? Потому что в бизнесе надо давать на лапу, а на госслужбе - брать.

Вопрос понятен? Да еще всякие льготы и привилегии, кои до утра можно перечислять. Среди них самая главная - неприкосновенность. Министр, «кремлевский небожитель» всегда над законом.

Правильно мы думаем, Юрий Яковлевич?

А г-н пресс-толмач после выборов, если что, запросто может поехать на ПМЖ в Америку, где у него элитное гнездышко на двоих с безработной Навкой. Если надумает устроиться в ЦРУ - думается, Татьяна Александровна даст ему самые лучшие референции.

Если нет, с его-то великим дипломатическим опытом можно устроиться «говорящей головой» к восходящей звезде эротических фотосессий Ксюше Собчак. Не знаю про все остальное, но песковской гибкости ей явно не хватает.

Ведь как она себя сегодня нахваливает? Дескать, ни один кандидат в президенты не подал в ВерхСуд иск о незаконности выдвижения Путина на четвертый срок. Только она одна подала.

Ну и ничего, что суд отказался снять его с дистанции. Ожидаемо. Все равно, по логике Собчаков, «надо 18 марта всем идти голосовать». То есть даешь явку! Где логика?

Между тем, что у нашего народа вообще нет никаких оснований считать г-на Путина зарегистрированным кандидатом в президенты.

Мы видели 12 января по ТВ, как глава Центризбиркома прилежная гайдаровка мадам Памфилова вручила удостоверение кандидата «директору совхоза им.Ленина» П.Грудинину. Тот сразу начал позировать с «корочками» перед журналистами.

А 6 февраля СМИ оповестили широкую публику, что удостоверение кандидата в президенты вручено Владимиру Путину. Однако тут же уточнили, что сам он для обязательной процедуры в ЦИК не явился. Однако, «удостоверение ему будет передано».

А вот это, считают наши читатели, никуда не годится. Потому что закон не допускает заочное вручение удостоверений кандидатам в президенты - это раз.

Во-вторых, сами они обязаны на глазах сотрудников ЦИКа лично расписаться в их получении. Разве не так, Элла Александровна? А как?

Страна не видела вручение г-ну Путину удостоверения кандидата в президенты и потому не может считать его таковым.

Где Путин?

Кроме того, отказавшись по неизвестной причине придти за столь важным для себя удостоверением, он проявил барское пренебрежение к 110 млн. зарегистрированных избирателей. А по большому счету - ко всей России.

Отказался участвовать в теледебатах, не пришел за судьбоносным для себя документом, до сих пор не предложил стране никакой программы по выходу из кризиса…

И после этого он еще хочет от нас хорошей явки? 

P.S. Инсайдеры напоминают. Прошел ровно месяц, как дьякон Андрей Кураев оповестил паству в своем блоге в ЖЖ, что в крещеной проруби на Селигере 19 января купался не Путин, а его двойник. Он не осенил себя крестным знамением, а на католический манер обмахнулся слева направо каким-то «треугольником».

Опровержений не последовало. Таким образом, чем ближе к выборам, тем острее вопрос: «Где Путин»?



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Всего комментариев к статье: 4
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А как будет правильно,перодряп или дряпопер?
НЕПРЕДАВАШКА написал 21.02.2018 01:38
Неровно дышите вы,Головенко,к Владимиру Владимировичу Путину. И держитесь так фамильярно с главой России,как-будто вы и есть тот самый пресс-толмач.И ваше "Шеф,усе пропало" по отношению к мартовским выборам просто смешит. Ну не хотите вы идти на выборы,так не идите. Никто туда ведь вас не тянет,не толкает и даже не уговаривает просто явиться светлым лучиком в темное "царство лжи,продажности.фарисейства и нелегитимности." Вас просто не заметят из-за огромной явки избирателей. Так что купите лучше пиво с водкой и оттянитесь в этот день "ершиком". Ну а на следующее утро,как раз под настроение,с похмелюги, вы можете такое написать,что волосы у многих встанут дыбом... И выборы признают незаконными.
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Нужен уже наверно вечер памяти Путина
Закидонцев написал 21.02.2018 01:03
Тогда может прояснится что. Может, сам придет выпить с народом
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Кураев: провал двойника
без названия написал 21.02.2018 00:41
Это у Сталина после смерти оказался один двойник и один тройник
А вот как начнут двойники и тройники Путина делить потом его триллионы - сами же друг друга за них и перестреляют
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Как писал Салтыков-Щедрин, Россией может управлять заводной болванчик вроде Органчика со словами
"Разорю!" и "Не потерплю!" написал 21.02.2018 00:37
.
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