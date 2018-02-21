Почему кремлю так важен приход на "выборы"

Смотрю рекламу прихода на выборы:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=To9BsRDnyrE

https://www.youtube.com/watch?v=OfRIwR6ya6U

То, что Кремль из шкуры выскакивает, чтобы привлечь людей на выборы, это понятно.

Но и у себя на сайте в комментариях читаю призыв убеждённого марксиста:

«Уже прошло больше 25 лет после уничтожения СССР. Было много выборов, на которые ходило разное количество избирателей. На иные муниципальные выборы ходило 25-30 %%. «Конституция-1993» принята 31% голосов от общего числа избирателей, то есть является нелегитимной. И что? Режим в Кремле себя как-то плохо чувствует от этого? Нет! Они продолжают и продолжают сидеть, хотя многие его противники именно бойкотировали выборы, сидя дома и не участвуя в них. Но кремлёвских сидельцев это ничуть не колышет.

Пассивный бойкот ещё раз наглядно показал свою неэффективность. Как говорил Ленин: «Никакой, даже самый прогнивший режим никогда сам не «упадёт», если его не «уронят»». Для того чтобы уронить, нужны АКТИВНЫЕ действия, а не сидение дома. Навальный призвал к бойкоту, но разве он призвал к общеполитической стачке? Нет! Поэтому этот пассивный бойкот на руку режиму.

Когда в начале 90-х массовые митинги и демонстрации реально угрожали режиму, вспомните, что именно ельцин советовал гражданам посвящать 1 Мая грядкам на даче, отдыху дома в кругу родных и т. п. Сейчас в вашей листовке предлагается «бойкот» такого же характера. Он не приведёт к смещению режима!

Сидение дома противников путина не приведёт к его смещению, а удержит его на троне. Раз нет мощного стачечного и протестного движения против режима, то в данный момент времени остаётся единственное протестное ДЕЙСТВИЕ - прийти на выборы 18 марта. Но не просто прийти и проголосовать за всяких подставных кремлёвских фигурок - жириновских, собчачек и т. п. - проголосовать за единственного реального кандидата оппозиции - Павла Грудинина!».

Ну, ё-моё! Вот, что марксизм всепобеждающий делает с умственными способностями людей! Прямо, как крест животворящий!

Этот комментатор призывает исполнить призыв ненавистного режима и прийти на голосование, - это ещё, куда ни шло. Но он считает это борьбой с режимом! Вот это круто! Исполнять призыв режима как способ борьбы с режимом. Да ещё и Ленина приплёл! Что - и Ленин (призывавший в своё время даже снять лозунг «Вся власть советам!») убеждал большевиков ходить на молебны во здравие царской семьи, и ходить только потому, что, распевая «Боже царя храни…», можно было держать в кармане кукиш?

Право дело, никто так не компрометирует Маркса и Ленина, как марксисты-ленинцы.

Навальный призывает не дома сидеть, а действовать - бойкотировать выборы и наблюдать за фальсификацией выборов. А этот марксист, боящийся даже на избирательный участок не прийти, обвиняет его в том, что Навальный не призывает к общеполитической стачке! Надо же, какие слова знает! И повторю, сам марксист даже на бойкот выборов не решается, куда же ему, несчастному, участвовать в общеполитической стачке?

Кстати, бойкот такого общеполитического мероприятия, как выборы, и является по своей сути общеполитической стачкой. Но это, само собой, не входит в извилины, прочерченные марксизмом.

Ладно, давайте посмотрим, почему Кремль так боится бойкота выборов.

Кремль делает и делал всё для удобства фальсификации выборов, скажем, со времени после развала СССР закон о выборах всё время менялся для удобства фальсификации их итогов. И менялся, с одной стороны, с целью не допустить к выборам реальных конкурентов фашистов, с другой стороны, хоть как-то скрыть подделку результатов голосования на избирательных участках.

Я ещё помню, что раньше по закону о выборах полагалось в местной прессе опубликовать результаты голосования на каждом избирательном участке. В этом случае результаты голосования подделать было невозможно, поскольку итоги на участках, опубликованные в газетах, контролировали наблюдатели, имевшие на руках копию протокола, а сумму по газете мог подсчитать и проверить любой желающий. Просто, дёшево и эффективно!

И вот на президентских выборах 2000 года, когда Зюганов с Жириновским открыто предавали своих избирателей и передавали Путину поданные за них голоса, то во всей России все избиркомы на местах нагло нарушили закон о выборах - никто не опубликовал в местной прессе результаты голосования по участкам! Кремль не ожидал, что за путина проголосуют так мало избирателей. «Дуэль» в то время кричала, требовала, привлекала внимание к этой фальсификации, но коммунисты и жириновцы в Думе твёрдо поддерживали фальсификацию голосования и дружно добивались, чтобы Путин победил. В то время, к примеру, в Казани фальсификаторы местного избиркома забирали на каждом избирательном участке по 100 голосов у Зюганова и по 10 у Жириновского и передавал эти голоса Путину, чтобы, не дай бог, не было второго тура (Путину тогда наскребли с помощью Зюги и Жирика 51,95% голосов, оставив Зюганову 29,48%).

Единственная область, в которой закон о выборах президента весной 2000 года был исполнен, и результаты по участкам были опубликованы, была Курская область, возглавляемая в то время ныне забытым Руцким (у него тогда избиратели и без фальсификаций проголосовали за Путина). Но исполнение закона о выборах даром Руцкому не прошло. А дальше произошло вот что. В 1996 году на губернаторских выборах за Руцкого проголосовали 78,9% (!) курян, а осенью 2000 года Руцкого, обречённого на победу в своей области, с выборов губернатора внезапно и нагло снял Верховный Суд: ишь, чего надумал, скотина, - в России честно выборы проводить!

Сегодня в законе о выборах уже ничего не сдерживает фальсификацию итогов голосования - рисуй какие угодно числа. Но это и волновало Кремль, поскольку везде, в том числе и на Западе, люди видели, что Кремль у власти незаконно. И Кремль придумал отмазку от обвинений в том, что он фальсифицирует выборы. Кремль ввёл онлайн-наблюдение за голосованием. И сегодня, когда Кремль из шкуры вылезает, чтобы привлечь людей на голосование, вы можете прочесть рекламу этой «честности» Кремля:

«Уже сегодня говорят, что по обеспечению техническими средствами защиты от вероятных нарушений, а так же скорости информирования о ходе плебисцита выборы президента Российской Федерации 2018 г. значительно превзойдут все прежние аналогичные события. Заботу об этом взял на себя зам главы ЦИК Николай Булаев. Он сообщает, что камерами видеонаблюдения будут оборудованы все избирательные участки и каждый человек сможет быть наблюдателем просто зарегистрировавшись на этом сайте. Из всех необходимых сведений, которые запросит сайт, нужны ник-нейм и пароль.

Для того, чтобы смотреть онлайн трансляцию президентских выборов 2018 прямиком со своего компьютера или ноутбука нужно:

зайти на официальный портал - ссылка (не реклама в целях ознакомления пользователей),

вводите там данные, которые вы хотите просмотреть (город, избирательный пункт и смотрите),

в онлайн-режиме идет подключение к камере и можно все отслеживать,

как люди берут бюллетени, отдают свои голоса и кладут их в урну для голосования.

Очень удобно в плане отслеживания. К примеру, те же ведомственные органы могут все корректно контролировать без присутствия на участке. Но соответствующие лица все равно будут на местах».

Но вы же понимаете, что это наблюдение никак не мешает сфальсифицировать итоги голосования - ведь наблюдатель не видит, как именно голосовали люди.

Но зато любой наблюдатель видит, СКОЛЬКО избирателей опустило в урны бюллетени. ПРИХОД НА ВЫБОРЫ МОЖНО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ! Даже не подходя к участку! Записать на видео происходящее, а потом сравнить с теми числами проголосовавших, которые будут озвучены. И, соответственно, легко уличить Кремль в фальсификации выборов путина.

Вот в чём проблема для Кремля, и почему он так бьётся, болезный, за приход на выборы!

И со стороны любого гражданина призывать прийти на выборы - это оказать неоценимую услугу фашистам Кремля.

А теперь о главном козыре, который выдвигают фашистские пособники, маскирующиеся под коммунистов или патриотов России, - дескать, порога прихода на выборы нет, посему явитесь вы или не явитесь, а ЦИКа всё равно объявит путина победителем.

У добровольных помощников фашистов как-то не хватает ума задать себе вопрос - если приход на выборы для режима не имеет никакого значения, то почему режим тратит столько сил на то, чтобы привлечь людей на избирательные участки?

А суетится режим потому, что дело уже не в формальностях выборов - не в том, победит путин «по закону» или нет!

Нельзя недооценивать психологию масс. Человек в толпе сам не думает - он смотрит, как поступают все, - и для человека толпы «как все» важнее, чем даже то, что скажет телевизор. Да и телевизор именно этот приём и использует, убеждая толпу, что «по результатам опроса общественного мнения, все за путина».

Но если человек в толпе вдруг поймёт, что «все против путина», то уже не будет иметь значения, что там «по закону о выборах».

Давайте немного об этом.

Я при всяком удобном случае обращаю внимание читателей, что для анализа общественной жизни вполне можно использовать методы математического анализа - анализ есть анализ. Вот давайте приравняем аргумент (в данном случае приход избирателей на голосование) сначала к бесконечности, а затем - к нулю. Пусть, в данном случае, бесконечность будет 100%, пусть приход будет, как в СССР, - 96%. Если при голосовании «за путина» будут 75% избирателей, то в представлении человека из толпы это будет означать, что 72 человека из 100 всех граждан России - за путина. Для человека толпы это много - это «все за Путина». Теперь уменьшим аргумент, скажем, на голосование пришли 60% избирателей, проголосовав так же - 75% за путина. В таком случае это будет означать, что 45 человек из 100 «за путина». Для человека из толпы эта неясность будет разрешена тем, «как телевизор скажет», а телевизор скажет: «Большинство за Путина». А теперь приравняем аргумент к нулю, скажем, примем, что на голосование пришло 4% избирателей. Это будет означать, что за путина проголосовали 3 человека из 100, И вот теперь, как бы телевизор ни старался, но и человек толпы поймёт, что «все против Путина».

Но если люди толпы поймут, что все против Путина, то начнут выходить из подчинения Кремля исполнительные органы власти - те же менты и армия. Подонков там полно, но, всё же, одно дело, когда не ясно, сколько же реально людей против путина, и можно твердить: «А кто, если не Путин?!». А другое дело, когда даже тупому понятно, что «все против». Тут даже подонок (а подонок ещё и в первую очередь) задумается, как ему поступить.

Таким образом, бойкот выборов сдвигает психологию толпы из вывода «большинство народа за Путина» (и за существующий режим) к выводу «все против Путина».

Кроме этого, положение усугубил Навальный, которому уже только за это нужно поставить памятник на Лубянке вместо снесённого памятника Дзержинскому. Если раньше подонки могли философствовать, что «на выборы не ходят бомжи и алкаши», то теперь на выборы не пойдут те, кто по призыву Навального бойкотируют выборы - те, кто «против Путина».

Вот те, бабушка, и Юрьев день!

Вот и стучит Кремль лысиной по паркету, призывая на выборы как можно большее число избирателей.

Ну, а добровольные борцы за явку, 19 марта будут гордо бить себя в грудь: «Это и благодаря мне режим может утверждать, что путин не просто по закону победил на выборах, а и то, что в России «все за путина».

Повторю, подделать явку можно, но очень сложно, а вместе с ней сложно подделать поддержку народом фашистов Кремля.

Без добровольных помощников не обойтись!

От редакции: Юрия Игнатьевича, вероятно, ввела в заблуждение риторика тролля, комментировавшего его текст. Ведь как по команде бывшие селигерские юноши и девушки поменяли аватарки в своих аккаунтах на "За Грудинина!" и принялись "топить" за никому еще вчера не известного подмосковного землевладельца, в котором от марксизма столько же, сколько в приватизированном им ЗАО "Совхоз имени Ленина" от ленинизма.

Правда, этот очередной "загонщик" на выборы уже вызывает раздражение в кремле - унылый оказался какой-то. Прежние были куда как бодрей, хоть бы даже и Навальный, которому следовало поставить памятник на Лубянке еще за президентские выборы 2012 года и последовавшие за ними выборы Собянина.

Нередко именно кремлевские политтехнологи высказывают сожаление о недопуске Навального на выборы - мол, с ним проблема явки куда проще решалась, а сейчас она действительно превратилась в проблему.

А.Б.