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Московский листок

Зимняя олимпиада - впервые в истории так...

Опубликовано 21.02.2018 в разделе комментариев 0

олимпиада путин
Зимняя олимпиада - впервые в истории так...

Честно говоря, грустно. 

В медальном зачете "спортсмены из России" на 20-м месте. Я такого еще не видел. Всего восемь медалей и ни одной золотой.

Сообщения с олимпиады как с кладбища.

Россия впервые в истории осталась без олимпийских наград в биатлоне.

Российские танцоры на льду впервые в истории остались без медалей олимпийских игр.

И так далее...

Зато Российским олимпийцам подарят 140 BMW.

А я вот думаю, где тут повод для патриотизма, когда обосрались кругом? Может, если б гордо проигнорировали олимпиаду, позора было б меньше, а поводов для гордости - больше?

Ну провели бы какие-нибудь "игры недоброй воли" в Сочи, были б там какие-нибудь олимпийские рекорды, показали б кузькину мать - и тогда можно было дарить патриотические ВМW. 

А сейчас чем гордиться?

Кстати, при нынешнем развитии массовых коммуникаций просранные олимпийские игры вполне можно приравнять к проигранной войне. А учитывая не совсем выигранную войну в Сирии... При ближайшей революционной ситуации зачтется.

А.Б.

 



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