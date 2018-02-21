Ирина Комолова: Грудинин - симптом кризиса левого движения

Как Санкт-Петербург готовится к президентским выборам? Почему кандидатура Грудинина не может объединить левые силы? Какого мнения придерживаются питерские элиты в отношении выборов? Почему Обращение Грудинина к партии РОТ ФРОНТ, Объединенной коммунистической партии, Общероссийскому общественному движению «Трудовая Россия», партии «Другая Россия», Партии нового типа. Революционной Рабочей Партии и другим левым партиям и движениям появилось только сейчас, когда они заведомо не успеют провести съезды до выборов?
ес написал 21.02.2018 08:44
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"Любовь,друзья, такой вопрос, который всех касается"
окп вднх написал 21.02.2018 03:21
!!!!TOT-TO-Q!JA TOT!!!& написал 21.02.2018 02:36