Ирина Комолова: Грудинин - симптом кризиса левого движения Как Санкт-Петербург готовится к президентским выборам? Почему кандидатура Грудинина не может объединить левые силы? Какого мнения придерживаются питерские элиты в отношении выборов? Почему Обращение Грудинина к партии РОТ ФРОНТ, Объединенной коммунистической партии, Общероссийскому общественному движению «Трудовая Россия», партии «Другая Россия», Партии нового типа. Революционной Рабочей Партии и другим левым партиям и движениям появилось только сейчас, когда они заведомо не успеют провести съезды до выборов?



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