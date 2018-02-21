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Московский листок

Ирина Комолова: Грудинин - симптом кризиса левого движения

Опубликовано 21.02.2018 в разделе комментариев 3

Как Санкт-Петербург готовится к президентским выборам? Почему кандидатура Грудинина не может объединить левые силы? Какого мнения придерживаются питерские элиты в отношении выборов? Почему Обращение Грудинина к партии РОТ ФРОНТ, Объединенной коммунистической партии, Общероссийскому общественному движению «Трудовая Россия», партии «Другая Россия», Партии нового типа. Революционной Рабочей Партии и другим левым партиям и движениям появилось только сейчас, когда они заведомо не успеют провести съезды до выборов?



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
ес написал 21.02.2018 08:44
"Грудинин - симптом кризиса левого движения"
++++++++++++++++++
"Любовь,друзья, такой вопрос, который всех касается"
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а с кем комолова
окп вднх написал 21.02.2018 03:21
муж дарьи митиной берет интервью у члена какой партии ? Она и в КПРФ и В Партии РОСТА и в ОКП была
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(без названия)
!!!!TOT-TO-Q!JA TOT!!!& написал 21.02.2018 02:36
- А эти "левые силы" в стране таки есть? Или подонки или идиоты или странные особи, которые на марши ходят в одних колоннах с 3,1416-дарасами и таки ждут, пока им амеропитеки подкинут печеньку за "борьбу против путина" - то таки да... Таки на этот сброд - и плюнуть противно! Власть - гав-но, а 2оппозиция" - то таки еще и в квадрате... То таки да..
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