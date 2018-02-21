Как Россия чуть не оказалась в войне с Америкой

Давайте попытаемся сложить вместе все, что нам известно о событиях 7-8 февраля в районе Дейр-эз-Зора, о которых уже говорят как об «евфратской Цусиме», но которые я бы назвал «Мукден-2018» - в память о поражении в марте 1905 года, обозначившем общее поражение Российской империи в войне с Японией.
Предыстория этих событий. Идут очень деликатные тайные переговоры о том, что курды кантона Африн признают над собой номинальную власть президента Асада, а для «миротворческого контроля» туда вернутся российские военные полицейские, поспешно эвакуированные в январе, накануне турецкого вторжения. И для Москвы, и для Дамаска это политически необычайно выгодно. При этом асадисты и российские части (всех мастей - регулярные и «частные») воюют в Идлибе с протурецкой сирийской оппозицией, руками которой Анкара преимущественно и наступает на курдов. Снабжение курдов идёт от проиранских групп в Алеппо - через асадистские позиции. Более того, некоторые «ветераны Донбасса» воюют на стороне курдов и сообщают в социальных сетях о военных преступлениях турок. Таким образом, имеет место локальная прокси-война Москвы, Дамаска и Тегерана - против Эрдогана и в защиту курдов... Тем более, что российские медиа передают о применении Турцией и её союзниками против курдов боевых отравляющих веществ (газа на основе хлора). Таким образом, Москва и Асад для курдов - очень ценные союзники. И возможно, что такого подлого удара в спину они не ждали.
Что же касается самых богатых в Сирии нефтегазовых полей, расположенных на Левом берегу Евфрата, в т.ч. месторождения Конако, то после того как Дамаск проиграл входящему в антиигиловскую коалицию арабо-курдскому анклаву Рожава на севере Сирии осеннюю «гонку» к Евфрату, претензий со стороны Дамаска на эти территории не выдвигалось.
Напомню, что тогда, по наведённому 18 сентября у Дейр-эз-Зора российскому понтонному мосту асадисты и российские части начали было движение к этим месторождениям, но курдско-арабские части, ослабив штурм Ракки, отсекли продвижение российских войск, «вагнеровцев» и асадистов с плацдарма, лишив этим, как утверждают обозреватели, ценного приза в этой войне - 2/3 нефтегазового кластера «Меядин-Абу-Кемаль», включая крупнейшие в стране месторождения Эль-Омар и Ат-Тенек. Кто не успел - тот опоздал...
Итак, вот как по многим описаниям развивались события. 1 февраля начинаются широко разрекламированные учения ЦВО. Со 2 февраля начинается переброска с идлибского фронта и из России российских частей - как частных «вагнеровцев», так и регулярных рейнджеров (Силы специальных операций МО РФ) в Дейр-эз-Зор. Переброска в Сирию ССО медийно освещается.
На плацдарме собирают кулак общей численностью до полка - три штурмовых отряда на «уралах», при поддержке бронегруппы (силами танковой роты Т-72 с приданными лёгкими бронемашинами БРДМ-2) и артдивизиона со знаменитыми гаубицами М-30. На разведывательно-десантных броневиках и грузовиках были зенитные установки... Якобы было обещано прикрытие ПВО, но сбивать американские стратегические Б-52 и AC-130 (известные ещё по Индокитаю летающие батареи) не решились...
Естественно, продвижение такой массы по понтону трудно скрыть от местной арабо-курдской разведки и американских БПЛА.
Но такими силами не берут НПЗ! В Донбассе такими силами брали или пытались брать города! Такими силами берут целые районы Сирии. Однако такими силами их невозможно стабильно удерживать, имея с запада возражающих курдов из «Союза демократических сил», а с востока - прячущихся в степи недобитых халифатцев. Тем более невозможно обеспечить безопасную добычу, транспортировку и переработку нефтепродуктов на теперь знаменитом НПЗ аль-Исба, расположенном между городами Хишам и ат-Табия, где все события и происходили... Даже если это - «скважинная жидкость».
Потому что есть миномёты, есть диверсанты и есть «кружки боевого авиамоделирования». А всё снабжение группировки, занявшей месторождения будет идти через понтон, который, как оказывается, легко разрушается при открытии шлюзов плотины Табки у Ракки, которую весной 2017 года предусмотрительно занял американский спецназ. Результатом такого броска могла быть только затяжная российско-курдская война. Это всё к сведению тех, кто считает, что сражение у Хишама имело «коммерческий характер».
Поздним вечером 7 февраля, за полчаса до атаки, американцы запрашивают российское командование о причинах концентрации сил и предупреждают... И вот начинается поход. На острие идёт отряд «ветеранов Донбасса» «Весна» (бывшие в ОРДЛО «Карпатами»). За ними - 5-й отряд «вагнеровцев». Им и досталось больше всего, как и танкистам. Следом - 2-й отряд и в арьергарде - тяжёлая артиллерия - им досталось существенно меньше. А в 5-м отряде попали в боекомплект огневой поддержки и он почти исчез.
После начала обстрела танками и гаубицами курдские части отошли. Торжествующие «завоеватели» продвинулись колонной на 8 км, и передовой отряд - как раз привыкшие воевать в промзонах «ветераны» Донбасса из отряда «Весна» - подошли к искомому НПЗ на 200-400 метров. После чего они были показательно стёрты с лица земли...
Существуют очень разные данные о потерях. Максимальные значения - в районе трёхсот погибших - назвали кандидат на пост президента Жириновский и известный общественный деятель Алкснис. Сообщается также о переброске в военные госпитали России большого числа раненых. Недавно сообщили об изъятии у них мобильных телефонов и смартфонов.
Все они именуют наёмниками из ЧВК «Вагнер», которая принадлежит Д.В.Уткину (командует А.Н.Трошев, полковник полиции в запасе). Появились сообщения, что операцию планировал заместитель Трошева, начальник оперативного отделения «Вагнера» С.Б. Ким.
Например, Лавров только что высказался так: «Там наемники воюют со всего мира, там спецназ, который никуда не был приглашен никем, просто сам по себе», - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, откуда в Сирии граждане РФ. («Интерфакс-Азербайджан», 19.02.2018 14:17)
Сообщают, что бойцы ЧВК были оформлены по гражданским специальностям в компании «Евро Полис» (владелец Е.В. Пригожин).
В совокупности (как пишут в судебных решениях) этот разгром напомнил возможную судьбу 3-й египетской армии, окружённой на Синае в октябре 1993 года, и судьбу советских войск в конце июня 1941 года. Впрочем, возможно, именно так завершилась бы попытка Сталина «действовать на опережение» летом 1941 года - согласно майской версии плана Жукова-Василевского.
Вся проблема в том, что между НПЗ и «вагнеровцами» был штаб «Военного совета Дейр-эз-Зора», в котором находились американские офицеры, которые и связывались непрерывно с российским командованием...
Я не специалист в военной области, но ночной бой, разворачивающийся в направлении промзоны НПЗ, был уникальной возможностью для внезапной и скрытной атаки российских рейнджеров (ССО). И именно - на местный штаб коалиции.
Потому что для игр в казаки-разбойники со «спящими ячейками» халифатцев (официальная цель операции) в промзоне «ветеранов Донбасса» было вполне достаточно. Как поступили бы США (точнее, вечно «находящийся под шахом» Трамп), узнав о гибели от российских сил своих офицеров или их пленения, боюсь даже представить...
Точно также, я не могу считать серьёзной версию о том, что ведомство Шойгу (и особенно, начгенштаба Герасимова - разработчика теории прокси-войн) дали истребить «вагнеровцев», чтобы сэкономить на гонорарах или ослабить конкурирующую «придворную» кремлёвскую группировку.
При всех привычках разжигать пожар для приготовления яичниц такое - уже слишком. Хотя бы потому, что после этого использование наёмников становится почти невозможным (деморализация), а они - слишком важный элемент в гибридных войнах.
С учётом задействованных в операции сил и техники версию о несогласованных с Хмейнимом (и даже с Арбатом) действиях я предлагаю не рассматривать.
Может быть, генералы не хотели... Но, видимо, их убедили не только не останавливать разворачивающие события (простым устным распоряжением на блокпост перекрыть переправу), но и помочь...
Поэтому я предполагаю, что эти действия, приведшие к прямому вооружённому конфликту между РФ и США, были очень опасной авантюрой некоторых очень влиятельных сил, заинтересованных в эскалации противостояния с Западом.
Давайте исходить из того, что и Пригожин, как выясняется сейчас - организатор всей тайной войны против Запада, включая интернет-диверсии, и Уткин - организатор одного из самых эффективных орудий в этой войне (ЦРУ никогда не удавалось добиться схожих по масштабу результатов, используя в 50-70 годы наёмников) - очень и очень неглупые деятели.
И не стоит их представлять в виде комических героев руководства Страны Неизвестных Отцов из экранизации «Обитаемого острова» братьев Стругацких, где они так напоминают персонажей фильма «Смерть Сталина».
При всем соперничестве между Шойгу и владельцами частных армий, нельзя забывать, что частные армии - важнейший инструмент при реализации доктрины ПРОКСИ-ВОЙНЫ начальника Генштаба ген. Герасимова, которому, как и другим армейским профессионалам, «фельдмаршал» именно вследствие своего дилетантизма и дал полную свободу рук, и которые показали очень неплохие результаты и при оккупации Крыма и при интервенции на Восток Украины.
И вот трагедия под Хишамом это орудие уничтожило - если не физически, то деморализовав.
Историки и мемуаристы многократно свидетельствовали, что крах армии всегда начинается с крика: «Генералы нас предали!» - и после этого войска надолго становятся небоеспособными.
То, что сейчас происходит в довольно плотном и спаянном мире ветеранов многих кампаний - абхазской, грузинской, украинской и сирийской - это именно переживание подлой и трусливой измены со стороны государства и предательства со стороны официального военного руководства. Что, кстати, находится в очевидном контрасте с культом «киборгов» в Украине.
При разгроме колонны под Хишамом были потеряны танки Т-72, гаубицы М-30, разведывательно-десантные бронемашины. Мне кажется, что вместе с выплатой компенсаций семьям погибших (3 миллиона рублей) и оплатой лечения и компенсации раненым (от 50 до 300 тысяч рублей) - это слишком дорогая цена за «утилизацию» пары батальонов наемников. Направить их в Ливию или Судан было бы куда проще.
Но самая высокая цена - это полная потеря престижа, всего того великодержавного «жирка», наращиванию которого Путин посвятил все 11 лет после произнесенной им знаменитой речи в Мюнхене. Тогда Путина высмеивали, в американской прессе писали: «Вошь, которая зарычала...».
О
тказавшись не только жестко ответить, но даже протестовать; позволив назвать погибших «неизвестно чьими гражданами, действовавшими самостоятельно», за которых государство не отвечает; немедленно предложив от имени «Ростеха» победителям-американцам хвалёные С-400 – всем этим Москва показала, что да - она - возомнившая о себе «вошь», что у Морячка Попая, с которым Путина также сравнивали, кончился заряд «шпинатной лихости».
Глава Пентагона Мэттис подтвердил, что в отражении нападения на курдские позиции принимали участие самолеты F-15E, беспилотные самолеты MQ-9, бомбардировщики B-52, самолет артиллерийской поддержки AC-130 и вертолеты AH-64 Apache.
Мэттисс согласился признать (ограничить) число жертв американского оружия сотней и, проявляя невиданное великодушие к побитым, заявил, что «российские военные, координирующие действия в Сирии с американской стороной, вероятно, не знали, что под удар могут попасть россияне... Но россияне "получали указания от кого-то", ибо вряд ли 250 - 300 человек по собственной инициативе вдруг перешли через реку и, попав на вражескую территорию, начали обстрел».
Таким образом, США согласились рассматривать инцидент как нападение не со стороны государства, а лишь группы высокопоставленных приближенных Путина.
Возможно, в американских кругах сочли, что таковы издержки феодальной раздробленности: излишне вольный маркграф напал на владения соседей, не ставя в известность своего сюзерена, и чуть не втянул в войну всё королевство.
Отметим, что для борьбы даже с бригадой мотопехоты привлечённые американцами силы избыточны - для срыва атаки было достаточно пары залпов.
При этом использование легендарных стратегических стратосферных бомбардировщиков Б-52, недосягаемых для ПЗРК, указывает на заблаговременную подготовку к удару, на согласование операции со сверхмассированным поражением на очень высоком уровне, и запланированном полном демонстративном уничтожении нападавших. Ведь Б-52 обрушили поток бомб через четверть часа после начала обстрела колонны «наемников».
Таким образом, я полагаю несостоятельными как «коммерческую версию» (НПЗ силами бригады или хотя бы батальона с танковым и артиллерийским прикрытием не берут), так и «подставную» (ликвидация обнаглевшего конкурента).
Как и в трагедии с малайзийским «Боингом», я могу представить лишь две версии.
1. Путин, видя новую волну давления на его режим, разрешает пойти на обострение (нападение на штаб с американскими офицерами - это серьезнейший вызов, который находящийся «под шахом» Трамп не посмеет «спустить на тормозах»), поставив на грань открытого конфликта и измерив тем самым способность США к отпору, а заодно показав умеренным (осторожным) в своем окружении, что «кто смел - тот два съел», как это было в августе 2008 и в августе 2014.
2. Круги, которые я именую условно «правопутинские», стараются организовать провокацию, заставляющую Запад пойти на предельные для него шаги, а потом, убедив Путина, что все равно мосты сожжены, толкают его на эскалацию кризиса. Им это нужно, чтобы в рамках политики ухода от новых санкций их не оттеснили от власти «умеренные». Именно так толкнули к Первой чеченской войне (против которой, по воспоминаниям, возражали и Грачёв, и Коржаков с Сосковцом), когда с помощью навербованных танкистов пытались в конце ноября 1994 года захватить Грозный - под видом отрядов антидудаевской оппозиции.
В рамках этой версии, обратившись к событиям после трагедии рейса MH-17, можно представить, как в конце июля 2014, оценив масштаб казавшихся такими страшными еще в апреле «секторальных санкций», решились уже на широкую интервенцию в Донбасс и Южную Слобожанщину (Луганск). Между прочим, на почти окруженный в начале сентября необычайно важный Мариуполь наступали силы, даже меньшие, чем на месторождения Конако.
На то, что уже шла идеологическая подготовка к прокси-войне с США за Северную Сирию, указывает статья известного трубадура «правого антизападничества» Петра Скоробогатого в последнем, 7 номере, «Эксперта» «За что погиб майор Филиппов». «После победы над Халифатом Россия приступила к операции по принуждению к миру и восстановлению сирийского суверенитета. Главная задача: выдавить из страны поджигателей войны — Соединенные Штаты».
Но Путин - возможно в самый последний момент - отказывается ставить страну на порог войны. Более того, решается на шаги, которые означают дня него катастрофическую потерю престижа.
Примечание: Российское законодательство (ст. 359 УК РФ) и международное право (Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Принята резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 года) рассматривают наёмничество как особо тяжкое преступление.
«Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей».
42541 написал 21.02.2018 14:03
брэд написал 21.02.2018 13:50
Обстановка в мире такая.
РФ ведет войну в Сирии с джином. При этом ей важно не ступить в войну с США, которая там тоже бегает за джином. Поэтому для министра иностранных дел РФ было важно, что США нанесли удар не по государственным военным РФ, а по частным. Если бы США нанесли удар по гос. военным РФ, это означало бы начало войны США и РФ.
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РФ и Украина официально со вчера находятся в состоянии войны.
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Таким образом, в результате политики руководства РФ, РФ оказалась в 2-х войнах одновременно. Это состояние РФ на сегодня.
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Одновременно это характеризует состояние СНГ. В центре СНГ впервые с 1945 оказались 2 республики в состоянии войны. Правда, это война пока странная, но так начиналось и в Европе в 1930-х.
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Украина имеет объявленную войну с РФ, а на западе стихийно сформировался необъявленный блок из 3-х враждебных Украине государств ЕС: Польша, Румыния, Венгрия. Они уже предъявляют терр. претензии к Украине, осуждают организации Украины, запрещают их, противодействуют в политике и прочее. Это предвоенная ситуация.
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Это плохая ситуация, которой не было с 1945 года.
( норд - ман ) написал 21.02.2018 13:21
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Вы вроде не полный дурак.
Где ближайший американский аэродром?
Бахрейн или в Ираке есть?
Какова вероятность, что колонна танков, БРДМ и Уралов с прицепленными гаубицами проедет по пустыне, да еще через переправу, незамеченной из космоса и с воздуха? И за какое время информация о наведенном понтонном мосте, колонне, направлении движения - будет получена радушно-встречающей стороной?
Это Вам не ЛуганДония.
( норд - ман ) написал 21.02.2018 13:14
=============
Полагаю, все намного проще.
Чекисты и вся их хунта - "интеллектом" считают ЛУКАВСТВО.
Это анти-цивилизация.
Вот и все.
( норд - ман ) написал 21.02.2018 13:09
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Попробуйте задаться вопросом - на каком расстоянии в ночной пустыне слышен знаменитый еще со Второй Мировой рев вентиляторов танкового двигателя "тридцатьчетверки" (В-2) - который в форсированном виде до сих пор используется на российских танках.
Из-за чего еще в 1941-м - танки с такими двигателями предпочитали встречать немцев в засаде с заглушенными движками - а потом заводились и быстро-быстро убегали (немцы их не могли догнать ни по скорости, ни по проходимости - это два единственных реальных преимущества танка Т-34).
И еще - попробуйте задатсья вопросом (читайте по словам):
А) ШТАБ (!!!!!!!!!!!!)
Штаб американских спецов.
Б) На ОБЪЕКТЕ.
В) какова вероятность, что этот ШТАБ на заранее контролируемом ОБЪЕКТЕ - вместо установки систем слежения, минных полей и множества подарунков для нежелательных гостей - будет тупо заниматься онанизмом?
Это несложно - головой думать. Попробуйте - Вам понравится.
( норд - ман ) написал 21.02.2018 13:00
==============
Вы лукавите.
Тэтчер говорила, что в СССР экономически-обоснована жизнь 15 миллионов человек. Это ее слова. Остальные живут экономически-необоснованно.
Ни про какие "уменьшение" она не говорила.
Вы изобличены в лукавстве.
( норд - ман ) написал 21.02.2018 12:57
Дестабилизация в мировом масштабе и в мутной воде, при полной поддержке русского народа и РПЦ.
================
Попробуйте вернуться в РЕАЛЬНОСТЬ.
Продолжите Вашу "логику". Трубы ГазПрома и Роснефти ведут - куда?
Кому и что Вы после ЭТОГО будете продавать, и чем жить станете?
Подумайте логически.
( норд - ман ) написал 21.02.2018 12:54
=================
мОсЬкавиты - просто не доросли до реализации "концепции Дуэ" - автономные действия в отрыве от тылов.
Что было впервые на практике осуществлено немцами еще в 1939/41-м.
Не говоря уже об аэромобильности - дальнейшем развитии "концепции Дуэ".
2/3 потерь янки в Афганистане сейчас - от подрывов на фугасах. 3 фугаски 155 мм - 50-и-тонный "Абрамс" метров на 10 подбрасывают.
Они уже роботов-транспортников разрабатывают, чтобы караванами по земле не елозить.
И у меня кое-какие альтернативные идейки есть. Только это не для моськавитов. А для тех, кто супротив них.
Кто мой враг - я уже давно определился.
( норд - ман ) написал 21.02.2018 12:45
=============
Миномет калибра 120 мм бьет на 7 километров.
Активно-реактивной миной (французской) - на 13 максимум.
При этом нужен арт-корректор или наведение с воздуха (дроны).
Собственно - не имеет значения чем пулять - минами или гаубицами - заводу после этого будет кирдык. Тушить его потом будет очень долго.
А восстанавливать - еще дольше.
Ломать - не строить.
...
================
А все снабжение группировки, занявшей месторождения будет идти через понтон, который, как оказывается, легко разрушается при открытии шлюзов плотины Табки у Ракки, которую весной 2017 года предусмотрительно занял американский спецназ. Результатом такого броска могла быть только затяжная российско-курдская война. Это все к сведению тех, кто считает, что сражение у Хишама имело «коммерческий характер».
=================
Я вот предлагал украинским товарищам идейку прототипа, решающего вопрос бронетранспорта в такой ситуации на раз-два.
И понтоны не нужно, и хрен подобьешь.
( норд - ман ) написал 21.02.2018 12:32
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При наличии саппорта из космоса и с воздуха (при завоевании воздушного пространства) - взять можно любой объект силами 2-3 взводов.
Даже укрепленную крепость.
Вот как немцы в 1940-м брали мега-укрепленные крепости силами 85-и парашютистов:
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D
Как видим, сраная рашка даже сегодня не способна осуществить подобное.
"Их-там-нет"-ов пора переименовывать в "они-нишмагли".
...
===============
В Донбассе такими силами брали или пытались брать города!
===============
Город "зачищать" необходимо.
И это пока горд "мирный" - а не когда уже из-за каждой второй двери сначала выстрел дуплетом в область паха (не защищена бронежилетом, поражение вен ножек влечет заземление), а потом вопрос "кто там?"
...
===================
Такими силами берут целые районы Сирии. Однако такими силами их невозможно стабильно удерживать, имея с запада возражающих курдов из «Союза демократических сил», а с востока - прячущихся в степи недобитых халифатцев.
===================
При наличии космоса и стратегической воздушной разведки?
Значит - они конкретные косепоры.
...
================
Тем более невозможно обеспечить безопасную добычу, транспортировку и переработку нефтепродуктов на теперь знаменитом НПЗ аль-Исба, расположенном между городами Хишам и ат-Табия, где все события и происходили... Даже если это - «скважинная жидкость».
================
С целью?
Куда и как качать-продавать?
В центре Аравийского полуострова, посреди пустыни Вы производите много-много товарной нефти. И что Вы с ней будете делать? Рядышком рыночек откроете?
Синдром Марфана у Рахманинова написал 21.02.2018 12:02
Дестабилизация в мировом масштабе и в мутной воде, при полной поддержке русского народа и РПЦ.
Гея президента или реальной помощи Крыму русские не хотят, а какую-нибудь дрянь всегда готовы подбросить, то есть поддержка русского народа у Путина есть!
.....
В данном случае идет утилизация, но если б справились, то награды.
Дед Отмороз написал 21.02.2018 11:58
Владимир П написал 21.02.2018 11:51
Ответ пиндосам должен быть достойный. Для начала сдуть пыль с Януковича, объявить его законным президентом Украины,признать Донбасс и ввести туда войска. При первом же выстреле по Донбассу со стороны Украины разбомбить правительственный квартал Киева и занять всю Новороссию и Малороссию, установить на Украине марионеточный пророссийский режим и разместить гарнизоны. Америка никогда не решится на войну, если не будет 100% гарантии, что на них не упадет ни одна бомба. Янукович и все с ним сбежавшие подлецы и трусы, если им пригрозить выдачей укронацикам, они и пикнуть не посмеют, будут стараться из кожи лезть.
Дед Отмороз написал 21.02.2018 11:24
Думающий написал 21.02.2018 09:55