Как Россия чуть не оказалась в войне с Америкой

Давайте попытаемся сложить вместе все, что нам известно о событиях 7-8 февраля в районе Дейр-эз-Зора, о которых уже говорят как об «евфратской Цусиме», но которые я бы назвал «Мукден-2018» - в память о поражении в марте 1905 года, обозначившем общее поражение Российской империи в войне с Японией.



Предыстория этих событий. Идут очень деликатные тайные переговоры о том, что курды кантона Африн признают над собой номинальную власть президента Асада, а для «миротворческого контроля» туда вернутся российские военные полицейские, поспешно эвакуированные в январе, накануне турецкого вторжения. И для Москвы, и для Дамаска это политически необычайно выгодно. При этом асадисты и российские части (всех мастей - регулярные и «частные») воюют в Идлибе с протурецкой сирийской оппозицией, руками которой Анкара преимущественно и наступает на курдов. Снабжение курдов идёт от проиранских групп в Алеппо - через асадистские позиции. Более того, некоторые «ветераны Донбасса» воюют на стороне курдов и сообщают в социальных сетях о военных преступлениях турок. Таким образом, имеет место локальная прокси-война Москвы, Дамаска и Тегерана - против Эрдогана и в защиту курдов... Тем более, что российские медиа передают о применении Турцией и её союзниками против курдов боевых отравляющих веществ (газа на основе хлора). Таким образом, Москва и Асад для курдов - очень ценные союзники. И возможно, что такого подлого удара в спину они не ждали.



Что же касается самых богатых в Сирии нефтегазовых полей, расположенных на Левом берегу Евфрата, в т.ч. месторождения Конако, то после того как Дамаск проиграл входящему в антиигиловскую коалицию арабо-курдскому анклаву Рожава на севере Сирии осеннюю «гонку» к Евфрату, претензий со стороны Дамаска на эти территории не выдвигалось.



Напомню, что тогда, по наведённому 18 сентября у Дейр-эз-Зора российскому понтонному мосту асадисты и российские части начали было движение к этим месторождениям, но курдско-арабские части, ослабив штурм Ракки, отсекли продвижение российских войск, «вагнеровцев» и асадистов с плацдарма, лишив этим, как утверждают обозреватели, ценного приза в этой войне - 2/3 нефтегазового кластера «Меядин-Абу-Кемаль», включая крупнейшие в стране месторождения Эль-Омар и Ат-Тенек. Кто не успел - тот опоздал...



Итак, вот как по многим описаниям развивались события. 1 февраля начинаются широко разрекламированные учения ЦВО. Со 2 февраля начинается переброска с идлибского фронта и из России российских частей - как частных «вагнеровцев», так и регулярных рейнджеров (Силы специальных операций МО РФ) в Дейр-эз-Зор. Переброска в Сирию ССО медийно освещается.



На плацдарме собирают кулак общей численностью до полка - три штурмовых отряда на «уралах», при поддержке бронегруппы (силами танковой роты Т-72 с приданными лёгкими бронемашинами БРДМ-2) и артдивизиона со знаменитыми гаубицами М-30. На разведывательно-десантных броневиках и грузовиках были зенитные установки... Якобы было обещано прикрытие ПВО, но сбивать американские стратегические Б-52 и AC-130 (известные ещё по Индокитаю летающие батареи) не решились...



Естественно, продвижение такой массы по понтону трудно скрыть от местной арабо-курдской разведки и американских БПЛА.



Но такими силами не берут НПЗ! В Донбассе такими силами брали или пытались брать города! Такими силами берут целые районы Сирии. Однако такими силами их невозможно стабильно удерживать, имея с запада возражающих курдов из «Союза демократических сил», а с востока - прячущихся в степи недобитых халифатцев. Тем более невозможно обеспечить безопасную добычу, транспортировку и переработку нефтепродуктов на теперь знаменитом НПЗ аль-Исба, расположенном между городами Хишам и ат-Табия, где все события и происходили... Даже если это - «скважинная жидкость».



Потому что есть миномёты, есть диверсанты и есть «кружки боевого авиамоделирования». А всё снабжение группировки, занявшей месторождения будет идти через понтон, который, как оказывается, легко разрушается при открытии шлюзов плотины Табки у Ракки, которую весной 2017 года предусмотрительно занял американский спецназ. Результатом такого броска могла быть только затяжная российско-курдская война. Это всё к сведению тех, кто считает, что сражение у Хишама имело «коммерческий характер».



Поздним вечером 7 февраля, за полчаса до атаки, американцы запрашивают российское командование о причинах концентрации сил и предупреждают... И вот начинается поход. На острие идёт отряд «ветеранов Донбасса» «Весна» (бывшие в ОРДЛО «Карпатами»). За ними - 5-й отряд «вагнеровцев». Им и досталось больше всего, как и танкистам. Следом - 2-й отряд и в арьергарде - тяжёлая артиллерия - им досталось существенно меньше. А в 5-м отряде попали в боекомплект огневой поддержки и он почти исчез.



После начала обстрела танками и гаубицами курдские части отошли. Торжествующие «завоеватели» продвинулись колонной на 8 км, и передовой отряд - как раз привыкшие воевать в промзонах «ветераны» Донбасса из отряда «Весна» - подошли к искомому НПЗ на 200-400 метров. После чего они были показательно стёрты с лица земли...



Существуют очень разные данные о потерях. Максимальные значения - в районе трёхсот погибших - назвали кандидат на пост президента Жириновский и известный общественный деятель Алкснис. Сообщается также о переброске в военные госпитали России большого числа раненых. Недавно сообщили об изъятии у них мобильных телефонов и смартфонов.



Все они именуют наёмниками из ЧВК «Вагнер», которая принадлежит Д.В.Уткину (командует А.Н.Трошев, полковник полиции в запасе). Появились сообщения, что операцию планировал заместитель Трошева, начальник оперативного отделения «Вагнера» С.Б. Ким.



Например, Лавров только что высказался так: «Там наемники воюют со всего мира, там спецназ, который никуда не был приглашен никем, просто сам по себе», - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, откуда в Сирии граждане РФ. («Интерфакс-Азербайджан», 19.02.2018 14:17)



Сообщают, что бойцы ЧВК были оформлены по гражданским специальностям в компании «Евро Полис» (владелец Е.В. Пригожин).



В совокупности (как пишут в судебных решениях) этот разгром напомнил возможную судьбу 3-й египетской армии, окружённой на Синае в октябре 1993 года, и судьбу советских войск в конце июня 1941 года. Впрочем, возможно, именно так завершилась бы попытка Сталина «действовать на опережение» летом 1941 года - согласно майской версии плана Жукова-Василевского.



Вся проблема в том, что между НПЗ и «вагнеровцами» был штаб «Военного совета Дейр-эз-Зора», в котором находились американские офицеры, которые и связывались непрерывно с российским командованием...



Я не специалист в военной области, но ночной бой, разворачивающийся в направлении промзоны НПЗ, был уникальной возможностью для внезапной и скрытной атаки российских рейнджеров (ССО). И именно - на местный штаб коалиции.



Потому что для игр в казаки-разбойники со «спящими ячейками» халифатцев (официальная цель операции) в промзоне «ветеранов Донбасса» было вполне достаточно. Как поступили бы США (точнее, вечно «находящийся под шахом» Трамп), узнав о гибели от российских сил своих офицеров или их пленения, боюсь даже представить...



Точно также, я не могу считать серьёзной версию о том, что ведомство Шойгу (и особенно, начгенштаба Герасимова - разработчика теории прокси-войн) дали истребить «вагнеровцев», чтобы сэкономить на гонорарах или ослабить конкурирующую «придворную» кремлёвскую группировку.



При всех привычках разжигать пожар для приготовления яичниц такое - уже слишком. Хотя бы потому, что после этого использование наёмников становится почти невозможным (деморализация), а они - слишком важный элемент в гибридных войнах.



С учётом задействованных в операции сил и техники версию о несогласованных с Хмейнимом (и даже с Арбатом) действиях я предлагаю не рассматривать.



Может быть, генералы не хотели... Но, видимо, их убедили не только не останавливать разворачивающие события (простым устным распоряжением на блокпост перекрыть переправу), но и помочь...



Поэтому я предполагаю, что эти действия, приведшие к прямому вооружённому конфликту между РФ и США, были очень опасной авантюрой некоторых очень влиятельных сил, заинтересованных в эскалации противостояния с Западом.



Давайте исходить из того, что и Пригожин, как выясняется сейчас - организатор всей тайной войны против Запада, включая интернет-диверсии, и Уткин - организатор одного из самых эффективных орудий в этой войне (ЦРУ никогда не удавалось добиться схожих по масштабу результатов, используя в 50-70 годы наёмников) - очень и очень неглупые деятели.



И не стоит их представлять в виде комических героев руководства Страны Неизвестных Отцов из экранизации «Обитаемого острова» братьев Стругацких, где они так напоминают персонажей фильма «Смерть Сталина».



При всем соперничестве между Шойгу и владельцами частных армий, нельзя забывать, что частные армии - важнейший инструмент при реализации доктрины ПРОКСИ-ВОЙНЫ начальника Генштаба ген. Герасимова, которому, как и другим армейским профессионалам, «фельдмаршал» именно вследствие своего дилетантизма и дал полную свободу рук, и которые показали очень неплохие результаты и при оккупации Крыма и при интервенции на Восток Украины.



И вот трагедия под Хишамом это орудие уничтожило - если не физически, то деморализовав.



Историки и мемуаристы многократно свидетельствовали, что крах армии всегда начинается с крика: «Генералы нас предали!» - и после этого войска надолго становятся небоеспособными.



То, что сейчас происходит в довольно плотном и спаянном мире ветеранов многих кампаний - абхазской, грузинской, украинской и сирийской - это именно переживание подлой и трусливой измены со стороны государства и предательства со стороны официального военного руководства. Что, кстати, находится в очевидном контрасте с культом «киборгов» в Украине.



При разгроме колонны под Хишамом были потеряны танки Т-72, гаубицы М-30, разведывательно-десантные бронемашины. Мне кажется, что вместе с выплатой компенсаций семьям погибших (3 миллиона рублей) и оплатой лечения и компенсации раненым (от 50 до 300 тысяч рублей) - это слишком дорогая цена за «утилизацию» пары батальонов наемников. Направить их в Ливию или Судан было бы куда проще.



Но самая высокая цена - это полная потеря престижа, всего того великодержавного «жирка», наращиванию которого Путин посвятил все 11 лет после произнесенной им знаменитой речи в Мюнхене. Тогда Путина высмеивали, в американской прессе писали: «Вошь, которая зарычала...».

О

тказавшись не только жестко ответить, но даже протестовать; позволив назвать погибших «неизвестно чьими гражданами, действовавшими самостоятельно», за которых государство не отвечает; немедленно предложив от имени «Ростеха» победителям-американцам хвалёные С-400 – всем этим Москва показала, что да - она - возомнившая о себе «вошь», что у Морячка Попая, с которым Путина также сравнивали, кончился заряд «шпинатной лихости».



Глава Пентагона Мэттис подтвердил, что в отражении нападения на курдские позиции принимали участие самолеты F-15E, беспилотные самолеты MQ-9, бомбардировщики B-52, самолет артиллерийской поддержки AC-130 и вертолеты AH-64 Apache.



Мэттисс согласился признать (ограничить) число жертв американского оружия сотней и, проявляя невиданное великодушие к побитым, заявил, что «российские военные, координирующие действия в Сирии с американской стороной, вероятно, не знали, что под удар могут попасть россияне... Но россияне "получали указания от кого-то", ибо вряд ли 250 - 300 человек по собственной инициативе вдруг перешли через реку и, попав на вражескую территорию, начали обстрел».



Таким образом, США согласились рассматривать инцидент как нападение не со стороны государства, а лишь группы высокопоставленных приближенных Путина.



Возможно, в американских кругах сочли, что таковы издержки феодальной раздробленности: излишне вольный маркграф напал на владения соседей, не ставя в известность своего сюзерена, и чуть не втянул в войну всё королевство.



Отметим, что для борьбы даже с бригадой мотопехоты привлечённые американцами силы избыточны - для срыва атаки было достаточно пары залпов.



При этом использование легендарных стратегических стратосферных бомбардировщиков Б-52, недосягаемых для ПЗРК, указывает на заблаговременную подготовку к удару, на согласование операции со сверхмассированным поражением на очень высоком уровне, и запланированном полном демонстративном уничтожении нападавших. Ведь Б-52 обрушили поток бомб через четверть часа после начала обстрела колонны «наемников».



Таким образом, я полагаю несостоятельными как «коммерческую версию» (НПЗ силами бригады или хотя бы батальона с танковым и артиллерийским прикрытием не берут), так и «подставную» (ликвидация обнаглевшего конкурента).



Как и в трагедии с малайзийским «Боингом», я могу представить лишь две версии.



1. Путин, видя новую волну давления на его режим, разрешает пойти на обострение (нападение на штаб с американскими офицерами - это серьезнейший вызов, который находящийся «под шахом» Трамп не посмеет «спустить на тормозах»), поставив на грань открытого конфликта и измерив тем самым способность США к отпору, а заодно показав умеренным (осторожным) в своем окружении, что «кто смел - тот два съел», как это было в августе 2008 и в августе 2014.



2. Круги, которые я именую условно «правопутинские», стараются организовать провокацию, заставляющую Запад пойти на предельные для него шаги, а потом, убедив Путина, что все равно мосты сожжены, толкают его на эскалацию кризиса. Им это нужно, чтобы в рамках политики ухода от новых санкций их не оттеснили от власти «умеренные». Именно так толкнули к Первой чеченской войне (против которой, по воспоминаниям, возражали и Грачёв, и Коржаков с Сосковцом), когда с помощью навербованных танкистов пытались в конце ноября 1994 года захватить Грозный - под видом отрядов антидудаевской оппозиции.



В рамках этой версии, обратившись к событиям после трагедии рейса MH-17, можно представить, как в конце июля 2014, оценив масштаб казавшихся такими страшными еще в апреле «секторальных санкций», решились уже на широкую интервенцию в Донбасс и Южную Слобожанщину (Луганск). Между прочим, на почти окруженный в начале сентября необычайно важный Мариуполь наступали силы, даже меньшие, чем на месторождения Конако.



На то, что уже шла идеологическая подготовка к прокси-войне с США за Северную Сирию, указывает статья известного трубадура «правого антизападничества» Петра Скоробогатого в последнем, 7 номере, «Эксперта» «За что погиб майор Филиппов». «После победы над Халифатом Россия приступила к операции по принуждению к миру и восстановлению сирийского суверенитета. Главная задача: выдавить из страны поджигателей войны — Соединенные Штаты».



Но Путин - возможно в самый последний момент - отказывается ставить страну на порог войны. Более того, решается на шаги, которые означают дня него катастрофическую потерю престижа.







Примечание: Российское законодательство (ст. 359 УК РФ) и международное право (Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Принята резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 года) рассматривают наёмничество как особо тяжкое преступление.



«Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей».