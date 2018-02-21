Братья Ананьевы вывезли из банка "Возрождение" 4,5 млрд рублей наличными в "тележках"

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после введения временной администрации в "Промсвязьбанке" успели вывести из подконтрольного банка "Возрождения" около 4,5 млрд. рублей наличными, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на три независимых источника, знакомых с деталями операции. По их словам, банкиры вывели средства в ночь на 28-е или в ночь на 29-е декабря 2017 года, тогда как временная администрация в "Промсвязьбанке" была введена 15 декабря. Отмечается, что деньги были получены в долларах и евро, а вывозили их из в "тележках".

По словам одного из источников, выведенная из Промсвязьбанка наличность, возможно, была переправлена в "Возрождение". При этом, все собеседники издания утверждают, что такую операцию, требовавшую подкрепления касс, невозможно было провести без ведома ЦБ.

Алексей Ананьев через представителя сообщил изданию, что данные об обналичивании 4,5 млрд рублей - это "полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла".

Братья Ананьевы владели в Промсвязьбанке 50,03%. После введения в банк временной администрации 15 декабря 2017 года и дальнейшей передачи его в Фонд консолидации банковского сектора их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В «Возрождении» Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций. Однако Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не более 10% на каждого в связи с ситуацией в Промсвязьбанке. Они также получили предписание выйти из капитала «Возрождения» в течение трех месяцев, сделка должна состояться в ближайшее время.