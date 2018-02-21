В центре Москвы загорелось здание Следственного комитета по Подмосковью В административном здании Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Возгорание произошло в здании по адресу улица Рождественка, д.27, строение 1. По предварительным данным, огонь вспыхнул на первом этаже многоэтажного здания. В здании наблюдается сильное задымление. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые проверяют помещения здания на наличие там людей.



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