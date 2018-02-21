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Московский листок

В Госдепе заявили о сорванных из-за санкций оружейных контрактах России на $3 млрд

Опубликовано 21.02.2018 в разделе комментариев 4

В Госдепе заявили о сорванных из-за санкций оружейных контрактах России на $3 млрд

Россия потеряла оружейные контракты на сумму более 3 миллиардов долларов из-за новых санкций США, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы удовлетворены тем, что некоторые страны остановили закупки определенных российских материалов и товаров. Мы считаем, что нам удалось остановить такие транзакции на сумму, превышающую $3 млрд", - цитирует ТАСС слова Нойерт.

При этом она отметила, что власти США предупредили другие страны о возможном введении санкций в случае заключения контрактов с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, официальный представитель Госдепартамента не исключила, что власти США могут ввести санкций в отношении 13 граждан РФ, против которых ранее были выдвинуты обвинения в попытках вмешательства в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года.

"Санкции - это то, что мы обычно не прогнозируем. Но мы, конечно же, можем это рассмотреть", - сказала она.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 21.02.2018 12:23
Руководство и сотрудники мирового ВПК должны проявить подлинный интернационализм и вступиться за обижаемых Госдепом российских коллег. Ибо развитие военного производства - предмет всеобщей заботы.
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(без названия)
стоик1121 написал 21.02.2018 12:18
Сколько идиотов пойдет на выборы?
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Думающий написал 21.02.2018 11:12
Хозяева жизни потеряли в деьгах, но выиграют в пропаганде- смотрите мол,америка враг, сплотимся вокруг всенароднолюбимого.
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(без названия)
г жопинск написал 21.02.2018 10:15
народу продайте в хлебном магазине на распродаже....сам куплю ведро гранат.
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