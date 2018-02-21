Экономическая программа кандидата от КПРФ как хуцпа

Люди, увлеченные пропагандой (по типу "унесенных ветром"), часто не воспринимают аргументов, противоречащих их воззрениям, не потому, что аргументы слабы. А в силу того, что - просто не воспринимают.
Это известный феномен массового сознания, до сих пор внятно не объясненный. По сути древнее "верую, ибо нелепо" в приложении к современному антуражу.
Вот, к примеру, читаю у весьма компетентного человека: "В Госдуме 20 февраля прошло заседание фракции КПРФ, посвященное программе, с которой идет на выборы кандидат от коммунистов Павел Грудинин. Одним из пунктов в ней значится национализация. Первым пунктом! Это "левых" товарищей не впечатляет?"
Действительно, первым пунктом. А давайте-ка на этот пункт посмотрим.
1. Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.
Первое и второе предложения - это бла-бла. Они ни к чему не обязывают. А вот третье содержит конкретику: "нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству".
Читаем еще раз, и не видим ни коммунизма, ни даже социализма как переходной фазы к коммунизму. То есть перехода от частной собственности к ее общественным формам.
Что видим? "поворот от олигархического кампитализма". Не от капитализма к социализму, нет. А от "олигархического капитализма" - надо понимать к какому-то другому, не-олигархическому, "хорошему" капитализму. Который называется "социальным государством". Не социлистическим, нет, а очень похожим - социальным. Ну типа похожа свинья на коня, только хвост не такой.
И главное - ничего не надо делать, никакой грудью прокладывать путь в царство свободы. Достаточно просто с выражением прочитать действующую Конституцию РФ:
Статья 7
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Поскольку Россия уже социальное государство, у будущего президента Грудинина освобождается масса времени от выполнения первого же пункта его программы. Тем более, что в Конституции РФ дается вполне развернутое понятие о том, что же понимается в ней под "социальным государством". Совсем как в перестроечном кино "Фонтан": "Дать людям всё!" Ну кроме собственности на средства производства.
В программе 20 шагов Грудинина тоже поясняется, как он собирается строить свое "хорошее" капиталистическое государство: "Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков".
Стоп, стоп! Есть значит, отрасли важные, а есть так себе, несущественные - в них можно оставить отношения собственности как есть. Допустим, авипром - важная отрасль? Несомненно! Но в ней и делать ничего особо не нужно - и так все предприятия заведены под Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая по определению государственная. И в машинстроении все более-менее важное включено в государственный Ростех. Железные дороги тоже все без исключения входят в государственную компанию РЖД. Ведущие банки? Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк - они ж и так государственные. То есть ничего опять президенту Грудинину делать не нужно - главное четко понимать, какие отрасли "системообразующие", то есть государственные, а какие "так себе" - частные.
Вот сельское хозяйство, кстати, которым по жизни занимается Грудинин - это "так себе". Поэтому в пункте 5 программы Грудинина сказано: "Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов".
Как видим, никаких колхозов и совхозов - крупное сельхозпроизводство, как следует понимать, с частными владельцами. Ну как в ЗАО "Совхоз имени Ленина", где у П.Н.Грудинина 44 процента акций, а еще 20 процентов у офшора в Белизе.
"Островок социализма" с офшорными корнями
Ну и вот этим ЗАО и нужно отдавать 10 процентов государственного бюджета. Бюджет, повторю, государственный, а вот ЗАО - частные. Такая вот 10-процентная приватизация госбюджета в пользу крупных сельхозкомпаний.
Ну и последнее предложение Грудинина - "Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта". Заметим - не монополию на производство и продажу всей алкогольной продукции, как в СССР, а только на спиртозаводы и оптовую продажу только спирта. Но спирт в чистом виде составляет в цене готового алкоголя достаточно ничтожную долю - даже в водке процентов 10-15. Производство натурального вина и пива вообще обходится без добавления чистого спирта.
Что такое спиртозавод? Сравнительно небольшое производство в сельскохозяйственных районах, поблизости от источников сырья. А вот ликероводочные заводы - в городах, в местах наибольшего сбыта алкогольных напитков, но они спирт не производят и оптовой продажей спирта не занимаются. И как были частными сегодня, так и останутся при президенте Грудинине.
Вот какой хитрый пункт экономической программы Грудинина - бла-бла-бла и ничего не менять, оставить все как есть. Что естественно - ну разве могут пчелы быть против меда? А может крупный капиталист Грудинин выступать против частного капитала?
Ну и отвечу на первый вопрос, не впечатляет ли это "левых товарищей"? Еще как впечатляет! Такой хуцпы давно не видали!
Мало вам РАЗУМНЫХ ПОДВИЖЕК? написал 21.02.2018 13:29
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То-есть Болдырев или КПРФ чего то недопонимает.
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КАНДИДАТУ от КПРФ НЕ ПОДГОТОВИЛИ ТВЕРДУЮ и ПРОЧНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ПРАВОВУЮ БАЗУ.
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А ведь могли же расшифровать ситуацию БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО.
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Нужно делать тоже самое что делает Трамп.
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То есть развернуть ВСЕ СИЛЫ и СРЕДСТВА ВНУТРЬ СТРАНЫ.
А чего здесь непонятного?
ЕСЛИ СТРАНА СЛАБАЯ и ТЯЖЕЛО БОЛЬНА, то и ОТЪЕДАТЬ ЕЕ БУДУТ ВСЕ КОМУ не ЛЕНЬ.
Нужно концентрировать СРЕДСТВА и РЕСУРСЫ в ОДИН БОЛЬШОЙ КУЛАК.
То-есть ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПРЕВАЛИРОВАТЬ над ЧАСТНИКОМ, не ущемляя малого и среднего бизнеса.
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Но Грудинин отчасти прав, говоря о том что НУЖНО СОВЕТОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.
.
Времена сейчас другие и люди сейчас другие. Даже КПРФ, ярые наследники КПСС уже совсем не геволюционегы.
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........Вот какой хитрый пункт экономической программы Грудинина - бла-бла-бла и ничего не менять........
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Вот лично я бы ВЕЛ СЕБЯ ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК ГРУДИНИН.
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НА КОГО ОПЕРЕТЬСЯ? КОМУ ПУДРИТЬ МОЗГИ? АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО
ЛЮДЕЙ ЗАНИМАЕТСЯ МЕЛКИМ БИЗНЕСОМ. То что считается государственным явно же дышит на ладан.
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И что пообещать народу? Все отнять и поделить поровну?
Да у нас кроме торговли уже почти ничего не осталось.
Так и что отнимать и что делить?
.
Промышленности нет, сельское хозяйство дышит на ладан, транспорт скоро сожрет ПЛАТОН. Все коммуникации устарели, сгнили или превратились в ржавчину.
.
В стране 47 МИЛЛИОНОВ ПЕНСИОНЕРОВ из 142 миллионов населения.
А в Дагестане уже убивают прихожан храма.
.
То есть народ уже начинает искать виноватых и ведь обязательно их найдет.
.
Вы же взрослые люди. Типа все бла бла бла, а вы не бла бла бла?
А вам что же будет гораздо лучше, если страну разнесет В ЩЕПКИ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА и ГЕВОЛЮЦИОННЫЙ НАКАЛ ПРЕВРАТИТ ВСЕ В ПЕПЕЛИЩЕ?
.
Мало вам РАЗУМНЫХ ПОДВИЖЕК?
ВАМ ПОДАВАЙ ГЕВОЛЮЦИЮ чтобы ДО ОСНОВАНИЯ, ДО ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ, до ПОЛНОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАЗРУХИ, а затем НА ПЕПЕЛИЩЕ и обломках уже от РОССИИ, как не так давно от СССР построить светлое будущее?
.
Вы вообще нормальные люди или на всю голову EБAHYTЫE?
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На кого опираться в стране в которой уже 47 МИЛЛИОНОВ ПЕНСИОНЕРОВ, то есть ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ?
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Кому МЛЯ ВТЮХИВАТЬ ГЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ, если 100 ПРОЦЕНТОВ ЧЛЕНОВ КПРФ ПЕНСИОНЕРЫ?
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Вы хотя ЛОГИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ УМЕЕТЕ? Или уже окончательно выжили из ума со свей геовлюционной гитогикой?
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УГЯ! УГЯ! УГЯ!
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гы написал 21.02.2018 12:23
Ведь написано же - естественные монополии и так государственные, как национализировать уже национализированное?
ДБ
ОКО написал 21.02.2018 12:13
мутабор 55 написал 21.02.2018 11:54
Это , во первых МЕТОД НАСИЛИЯ, метод отказа всяких уступок рабочему движению , метод поддержки всех старых и отживших учреждений..метод непримиримого отрицания реформ....
Второй метод-МЕТОД "ЛИБЕРАЛИЗМА",шагов в сторону развития политических прав, в сторону реформ ,уступок и т.д."
В.И.Ленин ПСС т.20.стр.67
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Эти два метода использует политический режим буржуазии. Но при общем кризисе капитализма происходит отказ от приципов деиократии и буржуазия как.рнакционерный класс ищет спасение в диктаторстве.
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А это выражается:
1. Фактическом ограничении роли парламента и общественных организаций вне системной оппозиции.
2. Увеличении бюрократического аппарата.
3.Ограничение прав и свобод трудящихся.
4.Создание ложных антикоммунистических партий, как КПРФ и выдвижений через эти партии кандидатов миллиардеров , как Грудинин , для сохранения капитализма.
5.Усиление и рост полицейщины.
6. Усиление пропаганды буржуазии посредством лжи через сми.
А это есть все вместе открытая форма диктатуры буржазии и явный отказ от демократии..
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Одним из назначенных охранителей привелегий класса буржуазии и подавления классового противника - трудящихся и является кандидат Грудинин. Избранный подложно от подставных и купленных лиц нпср.
Предложенный буржуазным перерожденцем антикоммунистом кпрф зюгановым , продающим партию кпрф за доллары.
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Юлик. написал 21.02.2018 11:43