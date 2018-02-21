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Московский листок

Экономическая программа кандидата от КПРФ как хуцпа

Опубликовано 21.02.2018 автором в разделе комментариев 5

выборы зюганов цик явка грудинин
Экономическая программа кандидата от КПРФ как хуцпа

Люди, увлеченные пропагандой (по типу "унесенных ветром"), часто не воспринимают аргументов, противоречащих их воззрениям, не потому, что аргументы слабы. А в силу того, что - просто не воспринимают.

Это известный феномен массового сознания, до сих пор внятно не объясненный. По сути древнее "верую, ибо нелепо" в приложении к современному антуражу.

Вот, к примеру, читаю у весьма компетентного человека: "В Госдуме 20 февраля прошло заседание фракции КПРФ, посвященное программе, с которой идет на выборы кандидат от коммунистов Павел Грудинин. Одним из пунктов в ней значится национализация. Первым пунктом! Это "левых" товарищей не впечатляет?"

Действительно, первым пунктом. А давайте-ка на этот пункт посмотрим.

1. Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.

Первое и второе предложения - это бла-бла. Они ни к чему не обязывают. А вот третье содержит конкретику: "нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству".

Читаем еще раз, и не видим ни коммунизма, ни даже социализма как переходной фазы к коммунизму. То есть перехода от частной собственности к ее общественным формам. 

Что видим? "поворот от олигархического кампитализма". Не от капитализма к социализму, нет. А от "олигархического капитализма" - надо понимать к какому-то другому, не-олигархическому, "хорошему" капитализму. Который называется "социальным государством". Не социлистическим, нет, а очень похожим - социальным. Ну типа похожа свинья на коня, только хвост не такой.

И главное - ничего не надо делать, никакой грудью прокладывать путь в царство свободы. Достаточно просто с выражением прочитать действующую Конституцию РФ:

Статья 7 

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Поскольку Россия уже социальное государство, у будущего президента Грудинина освобождается масса времени от выполнения первого же пункта его программы. Тем более, что в Конституции РФ дается вполне развернутое понятие о том, что же понимается в ней под "социальным государством". Совсем как в перестроечном кино "Фонтан": "Дать людям всё!" Ну кроме собственности на средства производства.

В программе 20 шагов Грудинина тоже поясняется, как он собирается строить свое "хорошее" капиталистическое государство: "Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков".

Стоп, стоп! Есть значит, отрасли важные, а есть так себе, несущественные - в них можно оставить отношения собственности как есть. Допустим, авипром - важная отрасль? Несомненно! Но в ней и делать ничего особо не нужно - и так все предприятия заведены под Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая по определению государственная. И в машинстроении все более-менее важное включено в государственный Ростех. Железные дороги тоже все без исключения входят в государственную компанию РЖД. Ведущие банки? Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк - они ж и так государственные. То есть ничего опять президенту Грудинину делать не нужно - главное четко понимать, какие отрасли "системообразующие", то есть государственные, а какие "так себе" - частные.

Вот сельское хозяйство, кстати, которым по жизни занимается Грудинин - это "так себе". Поэтому в пункте 5 программы Грудинина сказано: "Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов".

Как видим, никаких колхозов и совхозов - крупное сельхозпроизводство, как следует понимать, с частными владельцами. Ну как в ЗАО "Совхоз имени Ленина", где у П.Н.Грудинина 44 процента акций, а еще 20 процентов у офшора в Белизе.

"Островок социализма" с офшорными корнями

Ну и вот этим ЗАО и нужно отдавать 10 процентов государственного бюджета. Бюджет, повторю, государственный, а вот ЗАО - частные. Такая вот 10-процентная приватизация госбюджета в пользу крупных сельхозкомпаний.

Ну и последнее предложение Грудинина - "Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта". Заметим - не монополию на производство и продажу всей алкогольной продукции, как в СССР, а только на спиртозаводы и оптовую продажу только спирта. Но спирт в чистом виде составляет в цене готового алкоголя достаточно ничтожную долю - даже в водке процентов 10-15. Производство натурального вина и пива вообще обходится без добавления чистого спирта. 

Что такое спиртозавод? Сравнительно небольшое производство в сельскохозяйственных районах, поблизости от источников сырья. А вот ликероводочные заводы - в городах, в местах наибольшего сбыта алкогольных напитков, но они спирт не производят и оптовой продажей спирта не занимаются. И как были частными сегодня, так и останутся при президенте Грудинине.

Вот какой хитрый пункт экономической программы Грудинина - бла-бла-бла и ничего не менять, оставить все как есть. Что естественно - ну разве могут пчелы быть против меда? А может крупный капиталист Грудинин выступать против частного капитала?

Ну и отвечу на первый вопрос, не впечатляет ли это "левых товарищей"? Еще как впечатляет! Такой хуцпы давно не видали!



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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Кому МЛЯ ВТЮХИВАТЬ ГЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ, если 100 ПРОЦЕНТОВ ЧЛЕНОВ КПРФ ПЕНСИОНЕРЫ?
Мало вам РАЗУМНЫХ ПОДВИЖЕК? написал 21.02.2018 13:29
Вот то что ОНИ написали в своей программе НЕ ВИНА ГРУДИНИНА, А БЕДА.
.
То-есть Болдырев или КПРФ чего то недопонимает.
.
КАНДИДАТУ от КПРФ НЕ ПОДГОТОВИЛИ ТВЕРДУЮ и ПРОЧНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ПРАВОВУЮ БАЗУ.
.
А ведь могли же расшифровать ситуацию БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО.
.
Нужно делать тоже самое что делает Трамп.
.
То есть развернуть ВСЕ СИЛЫ и СРЕДСТВА ВНУТРЬ СТРАНЫ.
А чего здесь непонятного?
ЕСЛИ СТРАНА СЛАБАЯ и ТЯЖЕЛО БОЛЬНА, то и ОТЪЕДАТЬ ЕЕ БУДУТ ВСЕ КОМУ не ЛЕНЬ.
Нужно концентрировать СРЕДСТВА и РЕСУРСЫ в ОДИН БОЛЬШОЙ КУЛАК.
То-есть ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПРЕВАЛИРОВАТЬ над ЧАСТНИКОМ, не ущемляя малого и среднего бизнеса.
.
Но Грудинин отчасти прав, говоря о том что НУЖНО СОВЕТОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.
.
Времена сейчас другие и люди сейчас другие. Даже КПРФ, ярые наследники КПСС уже совсем не геволюционегы.
.
........Вот какой хитрый пункт экономической программы Грудинина - бла-бла-бла и ничего не менять........
.
Вот лично я бы ВЕЛ СЕБЯ ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК ГРУДИНИН.
.
НА КОГО ОПЕРЕТЬСЯ? КОМУ ПУДРИТЬ МОЗГИ? АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО
ЛЮДЕЙ ЗАНИМАЕТСЯ МЕЛКИМ БИЗНЕСОМ. То что считается государственным явно же дышит на ладан.
.
И что пообещать народу? Все отнять и поделить поровну?
Да у нас кроме торговли уже почти ничего не осталось.
Так и что отнимать и что делить?
.
Промышленности нет, сельское хозяйство дышит на ладан, транспорт скоро сожрет ПЛАТОН. Все коммуникации устарели, сгнили или превратились в ржавчину.
.
В стране 47 МИЛЛИОНОВ ПЕНСИОНЕРОВ из 142 миллионов населения.
А в Дагестане уже убивают прихожан храма.
.
То есть народ уже начинает искать виноватых и ведь обязательно их найдет.
.
Вы же взрослые люди. Типа все бла бла бла, а вы не бла бла бла?
А вам что же будет гораздо лучше, если страну разнесет В ЩЕПКИ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА и ГЕВОЛЮЦИОННЫЙ НАКАЛ ПРЕВРАТИТ ВСЕ В ПЕПЕЛИЩЕ?
.
Мало вам РАЗУМНЫХ ПОДВИЖЕК?
ВАМ ПОДАВАЙ ГЕВОЛЮЦИЮ чтобы ДО ОСНОВАНИЯ, ДО ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ, до ПОЛНОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАЗРУХИ, а затем НА ПЕПЕЛИЩЕ и обломках уже от РОССИИ, как не так давно от СССР построить светлое будущее?
.
Вы вообще нормальные люди или на всю голову EБAHYTЫE?
.
На кого опираться в стране в которой уже 47 МИЛЛИОНОВ ПЕНСИОНЕРОВ, то есть ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ?
.
Кому МЛЯ ВТЮХИВАТЬ ГЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ, если 100 ПРОЦЕНТОВ ЧЛЕНОВ КПРФ ПЕНСИОНЕРЫ?
.
Вы хотя ЛОГИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ УМЕЕТЕ? Или уже окончательно выжили из ума со свей геовлюционной гитогикой?
.
УГЯ! УГЯ! УГЯ!
.
Ответить
Re: КПРФ и предлагает начинать с национализации естественных монополий
гы написал 21.02.2018 12:23
Образец "мысли" зюгановского пропагандона.
Ведь написано же - естественные монополии и так государственные, как национализировать уже национализированное?
ДБ
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Еще кое что забыл
ОКО написал 21.02.2018 12:13
Так в представленной программе, думаю, ничего не говорится и природных богатствах, о такой мелочи, например, как нефть, газ и прочие полезные вещи, которые конечно государственные и, как это в рекламе Газпрома...а "Народное достояние", но отданы то на кормление головке.
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за 100 лет нет изменений поведения буржуазии
мутабор 55 написал 21.02.2018 11:54
"Буржуазия во всех странах неизбежно вырабатывает две системы управления, двп метода борьбы за свои интересы и отстаивания своего господства,причем эти ДВА МЕТОДА то сменяют друг друга, то переплетаются в разных сочетаниях.
Это , во первых МЕТОД НАСИЛИЯ, метод отказа всяких уступок рабочему движению , метод поддержки всех старых и отживших учреждений..метод непримиримого отрицания реформ....
Второй метод-МЕТОД "ЛИБЕРАЛИЗМА",шагов в сторону развития политических прав, в сторону реформ ,уступок и т.д."
В.И.Ленин ПСС т.20.стр.67
.
Эти два метода использует политический режим буржуазии. Но при общем кризисе капитализма происходит отказ от приципов деиократии и буржуазия как.рнакционерный класс ищет спасение в диктаторстве.
.
А это выражается:
1. Фактическом ограничении роли парламента и общественных организаций вне системной оппозиции.
2. Увеличении бюрократического аппарата.
3.Ограничение прав и свобод трудящихся.
4.Создание ложных антикоммунистических партий, как КПРФ и выдвижений через эти партии кандидатов миллиардеров , как Грудинин , для сохранения капитализма.
5.Усиление и рост полицейщины.
6. Усиление пропаганды буржуазии посредством лжи через сми.
А это есть все вместе открытая форма диктатуры буржазии и явный отказ от демократии..
.
Одним из назначенных охранителей привелегий класса буржуазии и подавления классового противника - трудящихся и является кандидат Грудинин. Избранный подложно от подставных и купленных лиц нпср.
Предложенный буржуазным перерожденцем антикоммунистом кпрф зюгановым , продающим партию кпрф за доллары.
.
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(без названия)
Юлик. написал 21.02.2018 11:43
Дык нельзя же из капитализма впрыгнуть в коммунизм или даже в социализм. Поэтому КПРФ и предлагает начинать с национализации естественных монополий и производства этилового спирта. Или лучше сидеть и ждать революции?
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