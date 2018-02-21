Экономическая программа кандидата от КПРФ как хуцпа

Люди, увлеченные пропагандой (по типу "унесенных ветром"), часто не воспринимают аргументов, противоречащих их воззрениям, не потому, что аргументы слабы. А в силу того, что - просто не воспринимают.

Это известный феномен массового сознания, до сих пор внятно не объясненный. По сути древнее "верую, ибо нелепо" в приложении к современному антуражу.

Вот, к примеру, читаю у весьма компетентного человека: "В Госдуме 20 февраля прошло заседание фракции КПРФ, посвященное программе, с которой идет на выборы кандидат от коммунистов Павел Грудинин. Одним из пунктов в ней значится национализация. Первым пунктом! Это "левых" товарищей не впечатляет?"

Действительно, первым пунктом. А давайте-ка на этот пункт посмотрим.

1. Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.

Первое и второе предложения - это бла-бла. Они ни к чему не обязывают. А вот третье содержит конкретику: "нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству".

Читаем еще раз, и не видим ни коммунизма, ни даже социализма как переходной фазы к коммунизму. То есть перехода от частной собственности к ее общественным формам.

Что видим? "поворот от олигархического кампитализма". Не от капитализма к социализму, нет. А от "олигархического капитализма" - надо понимать к какому-то другому, не-олигархическому, "хорошему" капитализму. Который называется "социальным государством". Не социлистическим, нет, а очень похожим - социальным. Ну типа похожа свинья на коня, только хвост не такой.

И главное - ничего не надо делать, никакой грудью прокладывать путь в царство свободы. Достаточно просто с выражением прочитать действующую Конституцию РФ:

Статья 7

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Поскольку Россия уже социальное государство, у будущего президента Грудинина освобождается масса времени от выполнения первого же пункта его программы. Тем более, что в Конституции РФ дается вполне развернутое понятие о том, что же понимается в ней под "социальным государством". Совсем как в перестроечном кино "Фонтан": "Дать людям всё!" Ну кроме собственности на средства производства.

В программе 20 шагов Грудинина тоже поясняется, как он собирается строить свое "хорошее" капиталистическое государство: "Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков".

Стоп, стоп! Есть значит, отрасли важные, а есть так себе, несущественные - в них можно оставить отношения собственности как есть. Допустим, авипром - важная отрасль? Несомненно! Но в ней и делать ничего особо не нужно - и так все предприятия заведены под Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая по определению государственная. И в машинстроении все более-менее важное включено в государственный Ростех. Железные дороги тоже все без исключения входят в государственную компанию РЖД. Ведущие банки? Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк - они ж и так государственные. То есть ничего опять президенту Грудинину делать не нужно - главное четко понимать, какие отрасли "системообразующие", то есть государственные, а какие "так себе" - частные.

Вот сельское хозяйство, кстати, которым по жизни занимается Грудинин - это "так себе". Поэтому в пункте 5 программы Грудинина сказано: "Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов".

Как видим, никаких колхозов и совхозов - крупное сельхозпроизводство, как следует понимать, с частными владельцами. Ну как в ЗАО "Совхоз имени Ленина", где у П.Н.Грудинина 44 процента акций, а еще 20 процентов у офшора в Белизе.

"Островок социализма" с офшорными корнями

Ну и вот этим ЗАО и нужно отдавать 10 процентов государственного бюджета. Бюджет, повторю, государственный, а вот ЗАО - частные. Такая вот 10-процентная приватизация госбюджета в пользу крупных сельхозкомпаний.

Ну и последнее предложение Грудинина - "Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта". Заметим - не монополию на производство и продажу всей алкогольной продукции, как в СССР, а только на спиртозаводы и оптовую продажу только спирта. Но спирт в чистом виде составляет в цене готового алкоголя достаточно ничтожную долю - даже в водке процентов 10-15. Производство натурального вина и пива вообще обходится без добавления чистого спирта.

Что такое спиртозавод? Сравнительно небольшое производство в сельскохозяйственных районах, поблизости от источников сырья. А вот ликероводочные заводы - в городах, в местах наибольшего сбыта алкогольных напитков, но они спирт не производят и оптовой продажей спирта не занимаются. И как были частными сегодня, так и останутся при президенте Грудинине.

Вот какой хитрый пункт экономической программы Грудинина - бла-бла-бла и ничего не менять, оставить все как есть. Что естественно - ну разве могут пчелы быть против меда? А может крупный капиталист Грудинин выступать против частного капитала?

Ну и отвечу на первый вопрос, не впечатляет ли это "левых товарищей"? Еще как впечатляет! Такой хуцпы давно не видали!