45 млн рублей, выделенных на строительство новой сцены МДТ Санкт-Петербурга, пошли на покупку Maybach и Porsche

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли хищение денег, выделенных на проектирования новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"По полученной информации, указанными лицами было похищено и присвоено не менее 45 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество". Несколько фигурантов дела уже задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, похищенные деньги тратились на покупку недвижимости и предметов роскоши, в том числе - люксового авто Mercedes-Benz Maybach и лизинг Porsche и Lexus.

По словам собеседника агентства, контракт на проектирования заключили в декабре 2013 года ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" и НАО "Театрально-декорационные мастерские". Его сумма составляла 146 миллионов рублей, которые выделили в рамках целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)".

По версии следствия, часть работ не были выполнены, а 45,5 миллиона рублей похитили лица, "действующие от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект".

Источник отметил, что срыв проектирования привел к приостановке строительно-монтажных работ на новой сцене. Заказчик был вынужден провести повторный конкурс на разработку и выпуск рабочей документации, в результате Минкульт фактически оплатил одни и те же работы дважды.