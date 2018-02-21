Россельхознадзор разрешил США и Канаде ввозить в РФ мясо птиц и яйца

Россельхознадзор с 20 февраля снял ветеринарные ограничения на поставку в Россию живой птицы, мяса птицы и инкубационных яиц из США и Канады, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы ведомства.

"С 20 февраля 2018 года отменяются временные ограничения на ввоз в Россию со всей территории США — живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку. … Со всей территории Канады — живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор отменил ограничения на транзит по территории России живой птицы из Канады, а также живой птицы, продукции птицеводства и яиц из США.

Напомним, ведомство ввело временные ограничения на ввоз в РФ живой птицы и инкубационного яйца из ряда округов Канады в июле 2016 года, из США - в мае 2015 года. Причиной временного ограничения ввоза послужило возникновение на данных территориях очагов слабопатогенного гриппа птиц.