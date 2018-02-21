2-3 самоубийства в день - это украинская армия

Еженедельно в зоне боевых действий в Донбассе самоубийство совершают от двух до трех силовиков. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. При этом он подчеркнул, что речь идет только о действующих военных, ветераны операции в Донбассе не учитывались. Также он отметил, что около у 80% вернувшихся из Донбасса украинских военных могут быть психические расстройства.
Обычно побеждающая армия имеет сильнейшую моральную мотивацию, высокий воинский дух - и самоубийства в такой армии редкость. А наличие массовых самоубийств как проблемы - это показатель депрессивного состояния в украинском воинстве, что, в общем, соответствует объективной ситуации на линии фронта.
Во-первых, на линии фронта всем понятно, с кем они воюют, что перед ними никакие не оккупанты, а собственные бывшие сограждане, которые взялись за оружие от нестерпимости жизни - одно это приводит к тяжелому внутреннему моральному конфликту. Особенно тех, кто под влиянием государственной пропаганды пошел на фронт и обнаружил, что реальность совсем иная.
Во вторых это крайне низкий морально-политический уровень внутри самой украинской армии. Генералы где-то далеко от линии фронта, решают какие-то свои задачи. Офицеры пьют и воруют по мелочи, что осталось после генералов. Отношение к солдатам как к рабам, как к расходному материалу.
Местное население относится к ВСУ с плохо скрываемой неприязнью.
Все прекрасно видят, что группировка украинских войск превышает численно милицию донбасских республик в 5-6 раз, но из-за крайне низкого уровня подготовки и особенно морально-политического уровня способна только на мелкие, ничего не значащие акции - и обстрелы мирных кварталов в городах, примыкающих к линии разграничения.
На фоне полнейшей бытовой неустроенности, отсутствия перспектив в будущем, особенно если случится вернуться с войны инвалидом, самоубийство выглядит вполне оправданным способом решения сразу всех проблем, и моральных, и материальных. Тем более, что и в не затронутых войной регионах Украины ситуация столь же безнадежна - целая страна расчитывает уехать куда-нибудь "в Европу", где тоже, как выяснилось, никто не ждет. По сути, будущему ветерану с войны и возвращаться особо некуда.
Самое простое - в петлю...
А.Б.
Дмитрий, Попорожье написал 21.02.2018 14:06
Тучный фюрер орал, шо кажный елдат в зоне ато застрахован на 1 лимон гривен, а в день он будет получать 1000 гр. И где это? Янукович не орал, шо будет столько платить, но он и не устраивал такой кошмар никогда и никому )))
До укров доходит, шо какие-то дяди делают гешефт на этой горячей точке, и эта точка всегда будет горячей. Кроме того, явно там через границу идет торговля и просто общение, какие-то дела проворачивают, то есть, им с одной стороны надо чтобы они все были живые, шобы делать бизнес, а с другой стороны им надо периодически друг друга мочить, шобы тоже получать награды и шобы большие дяди отчитывались перед хозяевами. Навряд ли это нужно мирным украм, которые привыкли жить и богатеть хоть как-то.
Да и наблюдать, как кажный день твоего соседа мочат или калекой делают - это ведь ты понимаешь, что твоя очередь тоже движецца, причем ты явно обречен. Вот и вещаюцца
kgb написал 21.02.2018 14:01
всу написал 21.02.2018 13:53
Азер. написал 21.02.2018 13:52
Лично мне нассрать...
Что касается "войны" на Украине - то она давно уже свелась к весьма "экзотическим" боевым действия. Две стороны выстраиваются вдоль некоторой условной линии (неизвестно кем почерченной) и лупят друг по другу из крупного калибра. Как вы могли бы заметить - НИКАКИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ В ЭТОЙ "ВОЙНЕ" НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ. Так что происходящее не является ничем кроме как ОРГАНИЗОВАННЫМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕМ. И если уж вспоминать о высоких материях - то АТО давно уже должно было обернуться против Киева и лично г-на Порошенко, равно как "ополченцы" должны были спустить шкуру с захарченок и прочих представителях Кремля. А почему не оборачивается? А потому за это не заплатят. Вот и все.
Так что пошли они усе нахх.. И герои Лугандони, и хохлогерои. Вот такие пироги...
,, написал 21.02.2018 13:50
Лис написал 21.02.2018 13:47
С п и з д и т ь!
Главная скрепа!
С п и з д и т ь!
Крым, Приднестровье, гаечный ключ на заводе в СССР, медальку олимпийскую, плитку с московских дорог, мыло в турецком отеле, йогурт с новогоднего корпоратива......
РПЦ с пи з ди ла веру! Ну и землицы со зданиями!!
И когда Путин С П И З Д И Л все права, от выборов, до возможности парковаться, это по-нашему по-русски.
Слова не помогут. Только П И З Д И Т Ь!