2-3 самоубийства в день - это украинская армия

Еженедельно в зоне боевых действий в Донбассе самоубийство совершают от двух до трех силовиков. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. При этом он подчеркнул, что речь идет только о действующих военных, ветераны операции в Донбассе не учитывались. Также он отметил, что около у 80% вернувшихся из Донбасса украинских военных могут быть психические расстройства.

Обычно побеждающая армия имеет сильнейшую моральную мотивацию, высокий воинский дух - и самоубийства в такой армии редкость. А наличие массовых самоубийств как проблемы - это показатель депрессивного состояния в украинском воинстве, что, в общем, соответствует объективной ситуации на линии фронта.

Во-первых, на линии фронта всем понятно, с кем они воюют, что перед ними никакие не оккупанты, а собственные бывшие сограждане, которые взялись за оружие от нестерпимости жизни - одно это приводит к тяжелому внутреннему моральному конфликту. Особенно тех, кто под влиянием государственной пропаганды пошел на фронт и обнаружил, что реальность совсем иная.

Во вторых это крайне низкий морально-политический уровень внутри самой украинской армии. Генералы где-то далеко от линии фронта, решают какие-то свои задачи. Офицеры пьют и воруют по мелочи, что осталось после генералов. Отношение к солдатам как к рабам, как к расходному материалу.

Местное население относится к ВСУ с плохо скрываемой неприязнью.

Все прекрасно видят, что группировка украинских войск превышает численно милицию донбасских республик в 5-6 раз, но из-за крайне низкого уровня подготовки и особенно морально-политического уровня способна только на мелкие, ничего не значащие акции - и обстрелы мирных кварталов в городах, примыкающих к линии разграничения.

На фоне полнейшей бытовой неустроенности, отсутствия перспектив в будущем, особенно если случится вернуться с войны инвалидом, самоубийство выглядит вполне оправданным способом решения сразу всех проблем, и моральных, и материальных. Тем более, что и в не затронутых войной регионах Украины ситуация столь же безнадежна - целая страна расчитывает уехать куда-нибудь "в Европу", где тоже, как выяснилось, никто не ждет. По сути, будущему ветерану с войны и возвращаться особо некуда.

Самое простое - в петлю...

А.Б.