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Московский листок

2-3 самоубийства в день - это украинская армия

Опубликовано 21.02.2018 в разделе комментариев 6

украина война киев майдан
2-3 самоубийства в день - это украинская армия

Еженедельно в зоне боевых действий в Донбассе самоубийство совершают от двух до трех силовиков. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. При этом он подчеркнул, что речь идет только о действующих военных, ветераны операции в Донбассе не учитывались. Также он отметил, что около у 80% вернувшихся из Донбасса украинских военных могут быть психические расстройства.

Обычно побеждающая армия имеет сильнейшую моральную мотивацию, высокий воинский дух - и самоубийства в такой армии редкость. А наличие массовых самоубийств как проблемы - это показатель депрессивного состояния в украинском воинстве, что, в общем, соответствует объективной ситуации на линии фронта.

Во-первых, на линии фронта всем понятно, с кем они воюют, что перед ними никакие не оккупанты, а собственные бывшие сограждане, которые взялись за оружие от нестерпимости жизни - одно это приводит к тяжелому внутреннему моральному конфликту. Особенно тех, кто под влиянием государственной пропаганды пошел на фронт и обнаружил, что реальность совсем иная.

Во вторых это крайне низкий морально-политический уровень внутри самой украинской армии. Генералы где-то далеко от линии фронта, решают какие-то свои задачи. Офицеры пьют и воруют по мелочи, что осталось после генералов. Отношение к солдатам как к рабам, как к расходному материалу.

Местное население относится к ВСУ с плохо скрываемой неприязнью.

Все прекрасно видят, что группировка украинских войск превышает численно милицию донбасских республик в 5-6 раз, но из-за крайне низкого уровня подготовки и особенно морально-политического уровня способна только на мелкие, ничего не значащие акции - и обстрелы мирных кварталов в городах, примыкающих к линии разграничения.

На фоне полнейшей бытовой неустроенности, отсутствия перспектив в будущем, особенно если случится вернуться с войны инвалидом, самоубийство выглядит вполне оправданным способом решения сразу всех проблем, и моральных, и материальных. Тем более, что и в не затронутых войной регионах Украины ситуация столь же безнадежна - целая страна расчитывает уехать куда-нибудь "в Европу", где тоже, как выяснилось, никто не ждет. По сути, будущему ветерану с войны и возвращаться особо некуда.

Самое простое - в петлю...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Дмитрий, Попорожье написал 21.02.2018 14:06
Ну дык всем, даже украм понятно, что это не малой кровью, могучим ударом, а это теперь надолго и даже навсегда, ни туда и ни сюда. Они же видят, что вытираны, вернувшиеся на пукраину с ато, никому не нужны, их часто содют в тюрячки и уж точно ничего не выплачивают.
Тучный фюрер орал, шо кажный елдат в зоне ато застрахован на 1 лимон гривен, а в день он будет получать 1000 гр. И где это? Янукович не орал, шо будет столько платить, но он и не устраивал такой кошмар никогда и никому )))
До укров доходит, шо какие-то дяди делают гешефт на этой горячей точке, и эта точка всегда будет горячей. Кроме того, явно там через границу идет торговля и просто общение, какие-то дела проворачивают, то есть, им с одной стороны надо чтобы они все были живые, шобы делать бизнес, а с другой стороны им надо периодически друг друга мочить, шобы тоже получать награды и шобы большие дяди отчитывались перед хозяевами. Навряд ли это нужно мирным украм, которые привыкли жить и богатеть хоть как-то.
Да и наблюдать, как кажный день твоего соседа мочат или калекой делают - это ведь ты понимаешь, что твоя очередь тоже движецца, причем ты явно обречен. Вот и вещаюцца
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ошибочка вылезла
kgb написал 21.02.2018 14:01
в заголовке - 2-3 суицида в ДЕНЬ, а в теле - 2-3 в НЕДЕЛЮ (и это правильно), поправьте, плз, ибо лжете
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да ну !
всу написал 21.02.2018 13:53
скорей баранов гэбешный пропагандон .
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(без названия)
Азер. написал 21.02.2018 13:52
Дорогой главрыд, если кто понимает, что "перед ними никакие не оккупанты, а собственные бывшие сограждане" - те воевать не ходють. Предпочтут тюрягу. Да и прочие ваши аргументы, к моему сожалению, весьма трудно применит к современному пипл. О каких морально-политических штучках может идти речь, например, применительно к т. н. защитникам Лугандона? Если мне не изменяет память, вы сами писали, что идейно-мидейных там уже нетути; "армии" состоят из наемников. Точно так, как и "группировка" в Сирии. Причем я ни разу не встречал никаких объявления типа ЧВК "Вагнер" производит набор "бойцов"; это кандидаты в "бойцы" сами ищут выход на вербовщиков, сами пездуют в пункты подготовки для обмена собственной попки на небольшую кучку долларов (некоторые проститутки, причем не калибра рыбки Насти, а попроще - за три сеанса "любви" имеют столько же, сколько сирийские "освободители", сравнявшие пол-страны с землей - в месяц). Но вот когда их вполне заслуженно замочат точно такие же, но с другой стороны - тут появляются гг Гиркин, Какашкин и подобные и начинают выть о русских жертвах. Упечатляеть...
Лично мне нассрать...
Что касается "войны" на Украине - то она давно уже свелась к весьма "экзотическим" боевым действия. Две стороны выстраиваются вдоль некоторой условной линии (неизвестно кем почерченной) и лупят друг по другу из крупного калибра. Как вы могли бы заметить - НИКАКИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ В ЭТОЙ "ВОЙНЕ" НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ. Так что происходящее не является ничем кроме как ОРГАНИЗОВАННЫМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕМ. И если уж вспоминать о высоких материях - то АТО давно уже должно было обернуться против Киева и лично г-на Порошенко, равно как "ополченцы" должны были спустить шкуру с захарченок и прочих представителях Кремля. А почему не оборачивается? А потому за это не заплатят. Вот и все.
Так что пошли они усе нахх.. И герои Лугандони, и хохлогерои. Вот такие пироги...
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...
,, написал 21.02.2018 13:50
рашеговнии приходит ж...а
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Какой де автор м у д а к!
Лис написал 21.02.2018 13:47
У русских все честно и открыто.
С п и з д и т ь!
Главная скрепа!
С п и з д и т ь!
Крым, Приднестровье, гаечный ключ на заводе в СССР, медальку олимпийскую, плитку с московских дорог, мыло в турецком отеле, йогурт с новогоднего корпоратива......
РПЦ с пи з ди ла веру! Ну и землицы со зданиями!!
И когда Путин С П И З Д И Л все права, от выборов, до возможности парковаться, это по-нашему по-русски.
Слова не помогут. Только П И З Д И Т Ь!
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