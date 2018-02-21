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Московский листок

Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов и "иных лиц"

Опубликовано 21.02.2018 в разделе комментариев 1

Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов и "иных лиц"

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект о наделении Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов и "иных лиц". Документ внес в нижнюю палату парламента в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин. За документ проголосовали 333 депутата, двое воздержались. Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после подписания президентом.

Согласно законопроекту, Росгвардия будет "обеспечивать в порядке, утверждаемом президентом РФ, безопасность высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц". О каких "иных лицах" идет речь в законопроекте, не уточняется. Перечень чиновников и «иных лиц», которым предоставляется охрана, будет утверждать президент. Отмечается, что услуги по обеспечению безопасности будут осуществляться "исключительно на договорной основе".

Получаемые Росгвардией по таким договорам средства будут направляться в федеральный бюджет. Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги будут устанавливаться правительство Российской Федерации.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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сразу припоминается прошлогодний скандал
корнхолио написал 21.02.2018 13:43
как бойцы Росгвардии, охранявшие вора в законе Павлика, были ранены и потеряли пистолет в Москва-Сити...
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