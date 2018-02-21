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Московский листок

ЦИК отклонил жалобы Грудинина на федеральные каналы

Опубликовано 21.02.2018 в разделе комментариев 6

ЦИК отклонил жалобы Грудинина на федеральные каналы

ЦИК РФ в среду на заседании большинством голосов отклонил жалобы кандидата в президенты РФ Павла Грудинина на освещение его участия в избирательной кампании.

Как передает "Интерфакс", из присутствующих на заседании членов ЦИК 11 проголосовали "за" и один - "против".

По словам члена ЦИК РФ Николая Левичева, в ситуациях, ставших поводами для жалоб, не было выявлено грубых нарушений, а речь может идти максимум "об отдельных шероховатостях".

"По каждому эпизоду, перечисленному в соответствующих жалобах, были запрошены каналы. Жалобы касались пяти каналов: Первый, "Россия-1", ТВ-Центр, телекомпания НТВ и Рен-ТВ", - пояснила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

По ее словам, в Центризбирком с самого начала избирательной кампании поступали обращения КПРФ, в том числе, от председателя партии Геннадия Зюганова с просьбой "обратить внимание на ряд передач на каналах телевидения".

В ходе заседания было продемонстрировано несколько телевизионных роликов, на которые пожаловался кандидат. По ее словам, после изучения данных материалов Рабочая группа по информационным спорам "не посчитала необходимым рекомендовать нам, например, принять какие-то более жесткие меры воздействия по данному эпизоду".

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
опечаточка у вас вышла, следует читать написал 21.02.2018 20:40
вместо "федеральные каналы" следует читать "фекальные телеКАГАЛы" потому что там жиды с фекалиями.
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(без названия)
sergeiemarov написал 21.02.2018 18:30
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
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Re: Прописные истины
Каналии рулят написал 21.02.2018 15:36
Да уж такого ушата помоев я не припомню чтоб выливили на кандидата ...Хорошо что наши выборы Свободные и независимые....А то Грудинина давно уж замочили в подьезде...Но закон рулит...все ведь перед ним Равны...Кроме тех конечно кто равней остальных...
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Прописные истины
Н... написал 21.02.2018 14:53
Угодничество и лизоблюдство благость дают, кишку питают. Честность и порядочность питают душу. Жаль, что для многих она вторична...
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(без названия)
Принципиально говорить правду написал 21.02.2018 14:37
В передаче "Человек и закон" показали, как враг народа Грудинин выселил из квартиры семью крестьян отпахавшую на него тринадцать лет. Когда пришли приставы женщина себя подожгла и стала инвалидом. Подобных случаев более пятисот.
На бездарного мажора этого мошенника оформлен огромный особняк, во вражеской стране НАТО Латвии.
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писк мышей под плинтусом
никому не интересен написал 21.02.2018 14:04
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