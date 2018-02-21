ЦИК отклонил жалобы Грудинина на федеральные каналы

ЦИК РФ в среду на заседании большинством голосов отклонил жалобы кандидата в президенты РФ Павла Грудинина на освещение его участия в избирательной кампании.

Как передает "Интерфакс", из присутствующих на заседании членов ЦИК 11 проголосовали "за" и один - "против".

По словам члена ЦИК РФ Николая Левичева, в ситуациях, ставших поводами для жалоб, не было выявлено грубых нарушений, а речь может идти максимум "об отдельных шероховатостях".

"По каждому эпизоду, перечисленному в соответствующих жалобах, были запрошены каналы. Жалобы касались пяти каналов: Первый, "Россия-1", ТВ-Центр, телекомпания НТВ и Рен-ТВ", - пояснила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

По ее словам, в Центризбирком с самого начала избирательной кампании поступали обращения КПРФ, в том числе, от председателя партии Геннадия Зюганова с просьбой "обратить внимание на ряд передач на каналах телевидения".

В ходе заседания было продемонстрировано несколько телевизионных роликов, на которые пожаловался кандидат. По ее словам, после изучения данных материалов Рабочая группа по информационным спорам "не посчитала необходимым рекомендовать нам, например, принять какие-то более жесткие меры воздействия по данному эпизоду".