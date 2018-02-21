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Московский листок

Позорище или спасибо за теплый прием!

Опубликовано 21.02.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 2

жилье общежития выселение
Позорище или спасибо за теплый прием!

20 февраля 2018 года группа жильцов общежитий Трёхгорной мануфактуры и Главмосстроя коллективно посетила Приёмную Правительства РФ.

Следует отметить, что персонаж Приемной встретил их во всеоружии, буквально грудью встал на пути.

- Вход только по очереди. Один вышел, один зашел. Вы все там не поместитесь! У нас режимный объект.

В итоге жильцов общежития продержали на морозе, под снегопадом, около часа.

Люди отреагировали на это скандированием ёмкого слова - «Позорище!»

На помощь Приёмной подошли правоохранители, которые поддержали требования Приёмной о входе по одному, сказали, что недовольство жителей похоже на несанкционированный митинг и потребовали прекратить скандирование во избежание принятия мер. Люди не прекратили, меры приняты не были, но вход в Приёмную Правительства был надёжно защищён от посетителей полицейским подкреплением. Попрощались люди с негостеприимным зданием дружными словами: «Спасибо за тёплый прием!»

В результате данного визита жителям удалось передать коллективное обращение, по окончании визита жители провели одиночный пикет у стен Дома Правительства: "Сергунина Н.А! Где наши договоры социального найма?"

Напоминаем, вопреки законам РФ общежития, например, Трёхгорной мануфактуры, не были переданы в муниципальный жилой фонд, а были захвачены жуликами, ранее захватившими саму Трёхгорную мануфактуру. Теперь люди вынуждены платить за жилье по ценам, многократно превышающим коммунальные. А главное, жители общежитий не могут заключить договора социального найма.

А, значит, они или их дети, могут в любой момент оказаться на улице.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:"..народ будет мешать жить государству"
Утин-Утин написал 22.02.2018 00:07
Идет самое масштабное народозамещение.
Русские-давай,до свидания...
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Это просто возмутительно!
До каких же написал 21.02.2018 23:49
все-таки пор наш народ будет мешать жить государству?!
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