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Московский листок

Сало на Украине подорожало на 80% за год

Опубликовано 21.02.2018 в разделе комментариев 21

Сало на Украине подорожало на 80% за год

За последний год все виды мяса на Украине подорожали от 29% до 80%, заявил глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, ссылаясь на данные Госстата и ассоциации.

По его словам, сильнее всего подорожал основной национальный продукт – сало. За год его стоимость выросла сразу на 80% - до 72 гривен (150 руб.) за кг., что на 32 гривны (66 руб.) больше, чем годом ранее.

Свинина за тот же период прибавила в цене 55% (до 110 гривен за 1 кг), говядина (с костью) подорожала на 29% (до 117 гривен), тушка курицы — на 31% (до 55 гривен), филе курицы — на 30% (до 92 гривен), вареная колбаса — на 34% (до 83 гривен).

"Если в целом оценить стоимость мясного корзины, то на конец января 2018 года она стоила 529 грн, тогда как год назад ее стоимость составляла 377 грн. То есть, индекс мясной корзины за год вырос на 40%, или на 152 грн", - отметил Дорошенко.

Напомним, что по итогам 2017 года инфляция в Украине составила 13,7%, при планируемых 8,1% в госбюджете. Согласно данным Госстата, в 2017 году все продукты в среднем подорожали на 13,4%, в том числе хлеб и хлебопродукты - на 8,4%, хлеб отдельно – на 15,4%, мясо и мясопродукты – на 20,9%, рыба и продукты из рыбы – на 1,7%, молоко – на 26,3%, сыр и творог – на 22,2%, яйца – на 5,7%, масло – на 27,6%, подсолнечное масло – на 5,5%, фрукты – на 15,2%, овощи – на 10,3% и сахар – на 6,8%.

 



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Всего комментариев к статье: 21
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Re: =)
!!!Q----Q-QDAJATOT BOG!!!& написал 22.02.2018 01:24
"Авиа написал 22.02.2018 00:30
а чо, приколна рашафашисткая свинья показывает свое звериное скотское путлерогитлеровское нутро "
- То таки без сала Гордые Укры совсем таки звереют и теряют человеческий облик... А если и самогон у них закончится - сами себе горло перегрызут.. То таки да...
Ответить
=)
Авиа написал 22.02.2018 00:30
а чо, приколна рашафашисткая свинья показывает свое звериное скотское путлерогитлеровское нутро
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Re: Славяне России-смесь цыган, мещеры,чуди,удмуртов,татар,хакасов,башкир,тувы,якутов
и так далее, написал 22.02.2018 00:28
по длинному списку
согласно названиям регионов
дагестан,чечня,чукотка,осетия....
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Re: Славяне Украины-смесь цыган, турок,евреев,пшеков,румын,
и так далее, написал 22.02.2018 00:20
по длинному списку.
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пусть жрут жЫрного кастрата ДЫмЫтрЫя Самсонова Ыз ЗапорарожЫя
:) написал 22.02.2018 00:15
свинорЫлЫй кастрат поцерЫлЫй Димакака Самсонов Ыз ЗапорЫрожЫя дешевый поцерылый бандероскот обрезаннЫй
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(без названия)
вопрос в другом... написал 21.02.2018 22:13
почем нынче сало на ДНР-ЛНР?? нябося дороже чем в Украине....
и нафига было воевать? чтоб оказаться в жжопе русского мира
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вот интересно.
Вот и я написал 21.02.2018 21:54
Кто скачет, у того сало подорожало. Это понятно, затраты жира в энергию.
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(без названия)
Божественная пища написал 21.02.2018 19:58
И пища короля
Прекраснее не сыщешь
Как вкусно ой ля ля
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(без названия)
стоик1123 написал 21.02.2018 19:42
В Московском Ашане говядина начинается от 600 руб?
Что в 2.5 раза дороже чем на Украине , качество - пластмасса?
.
Славяне Украины - умные, работящие и с чувством собственного достоинства.
Славяне Украины - УВАЖЕНИЕ ИМ.
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(без названия)
достало!! написал 21.02.2018 19:38
Заипали вбрасывать бред про Украину! Да пофигу что там и сколько стоит!
У нас страна называется РОССИЯ! Во про РОССИЮ и пишите!
жадные твари! сколько можно наживаться на антиукраинской пропаганде!? За деньги всякую ху и ту вбрасываете. НАДОЕЛО!
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(без названия)
sergeiemarov написал 21.02.2018 18:34
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
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(без названия)
старик написал 21.02.2018 18:19
В зомбиящике эта холуйская сволочь зае.... украиной и тут достают. Смотрите как в раше быдло жирует. Особенно те 20 млн. которые огребают по 7-8 тысяч. Вотмрази оголтелые!
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(без названия)
стоик1121 написал 21.02.2018 18:00
В Московском Ашане говядина начинается от 600 руб?
Что в 2.5 раза дороже чем на Украине?
.
Славяне Украины - умные, работящие и с чувством собственного достоинства.
Славяне Украины - УВАЖЕНИЕ ИМ.
Ответить
(без названия)
Надо понимать написал 21.02.2018 17:32
Святой Пигидий написал
Не понял... а че - украинские начальники не могут взять пример с путлерстанских пропагандонов ...
*************
А нет никаких украинских начальников как одного класса или функции. Есть те , кто временно дорвался .
В России коммунизм убили , а в Украине к нему идут с черного входа. Через перманентные выборы и повышение уровня народовластия.
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кто о чем , а вшивый о бане.
Никаких денег не жалко написал 21.02.2018 17:27
За вкусное украинское сало. Колбасу. Ветчину. Молоко. Борщ. Белые пампушки с чесноком. И далее по списку.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 21.02.2018 17:18
Не понял... а че - украинские начальники не могут взять пример с путлерстанских пропагандонов и вциомов и регулярно сообщать, что все если и дорожает, то на каких-то 1-2%, так что все счастливы и довольны? Че украинцы такие правдивые?
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(без названия)
кацапоид написал 21.02.2018 17:01
тебе в роток а не через плечо
чеченский обрезанный! тебе не превыкать. В армии брал то небось, да? )))
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ну и чо?
Х.й через плечо написал 21.02.2018 16:39
.
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Re:
кацапенко написал 21.02.2018 16:23
Оцэ верно!Но энто говорят нам о том, що на Украине живется ишо хуже, чем в России. Поэтому дорожите тем, что есть на Руси-матушке.
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(без названия)
ну и чо?! написал 21.02.2018 16:16
А нам не пофигу ли? Как подорожало сало в Украине, яйца в Швейцарии или текила в Уругвае. Нам о своей стране думать надо, а не совать свой нос куда не надо. Вообще хватит баки забивать и переключать внимание с России на другие страны!
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