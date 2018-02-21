Сало на Украине подорожало на 80% за год

За последний год все виды мяса на Украине подорожали от 29% до 80%, заявил глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, ссылаясь на данные Госстата и ассоциации.
По его словам, сильнее всего подорожал основной национальный продукт – сало. За год его стоимость выросла сразу на 80% - до 72 гривен (150 руб.) за кг., что на 32 гривны (66 руб.) больше, чем годом ранее.
Свинина за тот же период прибавила в цене 55% (до 110 гривен за 1 кг), говядина (с костью) подорожала на 29% (до 117 гривен), тушка курицы — на 31% (до 55 гривен), филе курицы — на 30% (до 92 гривен), вареная колбаса — на 34% (до 83 гривен).
"Если в целом оценить стоимость мясного корзины, то на конец января 2018 года она стоила 529 грн, тогда как год назад ее стоимость составляла 377 грн. То есть, индекс мясной корзины за год вырос на 40%, или на 152 грн", - отметил Дорошенко.
Напомним, что по итогам 2017 года инфляция в Украине составила 13,7%, при планируемых 8,1% в госбюджете. Согласно данным Госстата, в 2017 году все продукты в среднем подорожали на 13,4%, в том числе хлеб и хлебопродукты - на 8,4%, хлеб отдельно – на 15,4%, мясо и мясопродукты – на 20,9%, рыба и продукты из рыбы – на 1,7%, молоко – на 26,3%, сыр и творог – на 22,2%, яйца – на 5,7%, масло – на 27,6%, подсолнечное масло – на 5,5%, фрукты – на 15,2%, овощи – на 10,3% и сахар – на 6,8%.
!!!Q----Q-QDAJATOT BOG!!!& написал 22.02.2018 01:24
а чо, приколна рашафашисткая свинья показывает свое звериное скотское путлерогитлеровское нутро "
- То таки без сала Гордые Укры совсем таки звереют и теряют человеческий облик... А если и самогон у них закончится - сами себе горло перегрызут.. То таки да...
Авиа написал 22.02.2018 00:30
и так далее, написал 22.02.2018 00:28
согласно названиям регионов
дагестан,чечня,чукотка,осетия....
и так далее, написал 22.02.2018 00:20
:) написал 22.02.2018 00:15
вопрос в другом... написал 21.02.2018 22:13
и нафига было воевать? чтоб оказаться в жжопе русского мира
Вот и я написал 21.02.2018 21:54
Божественная пища написал 21.02.2018 19:58
Прекраснее не сыщешь
Как вкусно ой ля ля
стоик1123 написал 21.02.2018 19:42
Что в 2.5 раза дороже чем на Украине , качество - пластмасса?
.
Славяне Украины - умные, работящие и с чувством собственного достоинства.
Славяне Украины - УВАЖЕНИЕ ИМ.
достало!! написал 21.02.2018 19:38
У нас страна называется РОССИЯ! Во про РОССИЮ и пишите!
жадные твари! сколько можно наживаться на антиукраинской пропаганде!? За деньги всякую ху и ту вбрасываете. НАДОЕЛО!
sergeiemarov написал 21.02.2018 18:34
старик написал 21.02.2018 18:19
стоик1121 написал 21.02.2018 18:00
Что в 2.5 раза дороже чем на Украине?
.
Славяне Украины - умные, работящие и с чувством собственного достоинства.
Славяне Украины - УВАЖЕНИЕ ИМ.
Надо понимать написал 21.02.2018 17:32
Не понял... а че - украинские начальники не могут взять пример с путлерстанских пропагандонов ...
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А нет никаких украинских начальников как одного класса или функции. Есть те , кто временно дорвался .
В России коммунизм убили , а в Украине к нему идут с черного входа. Через перманентные выборы и повышение уровня народовластия.
Никаких денег не жалко написал 21.02.2018 17:27
Святой Пигидий написал 21.02.2018 17:18
кацапоид написал 21.02.2018 17:01
чеченский обрезанный! тебе не превыкать. В армии брал то небось, да? )))
Х.й через плечо написал 21.02.2018 16:39
кацапенко написал 21.02.2018 16:23
ну и чо?! написал 21.02.2018 16:16