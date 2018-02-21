Сало на Украине подорожало на 80% за год

За последний год все виды мяса на Украине подорожали от 29% до 80%, заявил глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, ссылаясь на данные Госстата и ассоциации.

По его словам, сильнее всего подорожал основной национальный продукт – сало. За год его стоимость выросла сразу на 80% - до 72 гривен (150 руб.) за кг., что на 32 гривны (66 руб.) больше, чем годом ранее.

Свинина за тот же период прибавила в цене 55% (до 110 гривен за 1 кг), говядина (с костью) подорожала на 29% (до 117 гривен), тушка курицы — на 31% (до 55 гривен), филе курицы — на 30% (до 92 гривен), вареная колбаса — на 34% (до 83 гривен).

"Если в целом оценить стоимость мясного корзины, то на конец января 2018 года она стоила 529 грн, тогда как год назад ее стоимость составляла 377 грн. То есть, индекс мясной корзины за год вырос на 40%, или на 152 грн", - отметил Дорошенко.

Напомним, что по итогам 2017 года инфляция в Украине составила 13,7%, при планируемых 8,1% в госбюджете. Согласно данным Госстата, в 2017 году все продукты в среднем подорожали на 13,4%, в том числе хлеб и хлебопродукты - на 8,4%, хлеб отдельно – на 15,4%, мясо и мясопродукты – на 20,9%, рыба и продукты из рыбы – на 1,7%, молоко – на 26,3%, сыр и творог – на 22,2%, яйца – на 5,7%, масло – на 27,6%, подсолнечное масло – на 5,5%, фрукты – на 15,2%, овощи – на 10,3% и сахар – на 6,8%.