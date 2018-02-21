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Московский листок

Суд отказался рассматривать иск Навального к Роскомнадзору из-за блокировки страниц о Дерипаске, Приходько и Насте Рыбке

Опубликовано 21.02.2018 в разделе комментариев 3

Суд отказался рассматривать иск Навального к Роскомнадзору из-за блокировки страниц о Дерипаске, Приходько и Насте Рыбке

Таганский суд Москвы в среду, 21 февраля отказался рассматривать иск оппозиционера Алексея Навального к Роскомнадзору в связи с блокировкой страниц его блога с материалами о Дерипаске, вице-премьере Приходько и Насте Рыбке, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

"Определением суда отказано в принятии административного иска, поскольку требования административного истца основаны на несогласии с вынесенным судебным актом Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, которым возложена обязанность по ограничению доступа к страницам сайта, в связи с чем требования не подлежат разрешению судом в порядке административного судопроизводства", - цитирует Сухинину Интерфакс.

В своем заявлении Навальный требовал признать незаконными блокировку Роскомнадзором двух страниц сайта navalny.com. По мнению оппозиционера, "Роскомнадзор, пользуясь определением Усть-Лабинского суда, вышел за пределы полномочий, внеся страницы в реестр запрещенной информации". «Так как нас не допустили в дело, которое рассматривает Усть-Лабинский суд, конечным органом, который нарушает наши права, является именно Росокомнадзор», - пояснил юрист ФБК Иван Жданов.

Напомним, накануне стало известно, что руководство Google отказалось блокировать видеоролик об отдыхе зампреда правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании "Насти Рыбки" до окончания рассмотрения иска Дерипаски о защите его личной информации. "Остается сейчас пять аккаунтов в YouTube, которые еще не удалены в соответствии с иском. На сегодняшний день у нас нет официального ответа, но буквально с утра нам сообщили информацию, что руководство YouTube, точнее руководство компании Google, на самом деле склоняется к тому, чтобы дождаться основного судебного решения (по иску Дерипаски), а потом принимать какие-то решения по блокировке или не блокировке этого судебного решения", - сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

При этом он отметил, что вопрос о блокировке видеохостинга на сегодняшний день не стоит. "Учитывая все обстоятельства, не хочу вдаваться в подробности, мы не видим оснований и причин для блокировки целиком сервиса YouTube", - сказал Жаров.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
sergeiemarov написал 21.02.2018 18:31
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
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Смерть роскомпозору
Гнев написал 21.02.2018 18:05
По сотрудникам преступной, фашисткой организации роскопозор плачет петля, как мы знаем нацистских прихвостней власова, краснова и т.д. повесили на территории таганской тюрьмы, так что после революции надеюсь руководство роскомпозора повесят где-нибудь рядом с таганским судом.
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(без названия)
QW написал 21.02.2018 17:37
Дерипаска сам предоставил информацию для публикации.Был не против.В интересах дела. Сам подал иск о защите своей информации.Делайте выводы об "интересах дела".
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