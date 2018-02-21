Суд отказался рассматривать иск Навального к Роскомнадзору из-за блокировки страниц о Дерипаске, Приходько и Насте Рыбке

Таганский суд Москвы в среду, 21 февраля отказался рассматривать иск оппозиционера Алексея Навального к Роскомнадзору в связи с блокировкой страниц его блога с материалами о Дерипаске, вице-премьере Приходько и Насте Рыбке, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

"Определением суда отказано в принятии административного иска, поскольку требования административного истца основаны на несогласии с вынесенным судебным актом Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, которым возложена обязанность по ограничению доступа к страницам сайта, в связи с чем требования не подлежат разрешению судом в порядке административного судопроизводства", - цитирует Сухинину Интерфакс.

В своем заявлении Навальный требовал признать незаконными блокировку Роскомнадзором двух страниц сайта navalny.com. По мнению оппозиционера, "Роскомнадзор, пользуясь определением Усть-Лабинского суда, вышел за пределы полномочий, внеся страницы в реестр запрещенной информации". «Так как нас не допустили в дело, которое рассматривает Усть-Лабинский суд, конечным органом, который нарушает наши права, является именно Росокомнадзор», - пояснил юрист ФБК Иван Жданов.

Напомним, накануне стало известно, что руководство Google отказалось блокировать видеоролик об отдыхе зампреда правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании "Насти Рыбки" до окончания рассмотрения иска Дерипаски о защите его личной информации. "Остается сейчас пять аккаунтов в YouTube, которые еще не удалены в соответствии с иском. На сегодняшний день у нас нет официального ответа, но буквально с утра нам сообщили информацию, что руководство YouTube, точнее руководство компании Google, на самом деле склоняется к тому, чтобы дождаться основного судебного решения (по иску Дерипаски), а потом принимать какие-то решения по блокировке или не блокировке этого судебного решения", - сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

При этом он отметил, что вопрос о блокировке видеохостинга на сегодняшний день не стоит. "Учитывая все обстоятельства, не хочу вдаваться в подробности, мы не видим оснований и причин для блокировки целиком сервиса YouTube", - сказал Жаров.