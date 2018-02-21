Чайка пожаловался на деградацию российских следственных органов

Генеральный прокурор Юрий Чайка подверг резкой критике работу российских следственных органов. По его словам, за последние два десятилетия произошла их профессиональная деградация.

"Если еще 20 лет назад, 25 следователь и преступник - это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто - СИЗО и особый порядок рассмотрения", заявил Чайка на совещании по защите инвесторов в Туле.

"Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя. Он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров", - цитирует Интерфакс генпрокурора.

"К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права - это космос", - отметил Чайка

Он также напомнил, что на коллегии Генпрокуратуры 15 февраля впервые "президент РФ дал очень жесткую оценку следственным органам, тому, как они работают".