Чайка пожаловался на деградацию российских следственных органов

Генеральный прокурор Юрий Чайка подверг резкой критике работу российских следственных органов. По его словам, за последние два десятилетия произошла их профессиональная деградация.
"Если еще 20 лет назад, 25 следователь и преступник - это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто - СИЗО и особый порядок рассмотрения", заявил Чайка на совещании по защите инвесторов в Туле.
"Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя. Он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров", - цитирует Интерфакс генпрокурора.
"К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права - это космос", - отметил Чайка
Он также напомнил, что на коллегии Генпрокуратуры 15 февраля впервые "президент РФ дал очень жесткую оценку следственным органам, тому, как они работают".
Матвей Макаров написал 21.02.2018 23:20
выход с приседом написал 21.02.2018 23:13
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дать почитать про ежова и ягоду-если в учебникам не того
сразу про космос мысли пропадут
как-то так получилось,что именно справедливое и состязательное судопроизводство есть основа нашей цивилизации
иначе заколдовынный круг-сегодня ягода ежово завтра ужов ягоду потом петров берию и пошло
ну и юморист) написал 21.02.2018 20:38
ну юморист- написал 21.02.2018 20:35