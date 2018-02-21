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Московский листок

Чайка пожаловался на деградацию российских следственных органов

Опубликовано 21.02.2018 в разделе комментариев 4

Чайка пожаловался на деградацию российских следственных органов

Генеральный прокурор Юрий Чайка подверг резкой критике работу российских следственных органов. По его словам, за последние два десятилетия произошла их профессиональная деградация.

"Если еще 20 лет назад, 25 следователь и преступник - это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто - СИЗО и особый порядок рассмотрения", заявил Чайка на совещании по защите инвесторов в Туле.

"Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя. Он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров", - цитирует Интерфакс генпрокурора.

"К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права - это космос", - отметил Чайка

Он также напомнил, что на коллегии Генпрокуратуры 15 февраля впервые "президент РФ дал очень жесткую оценку следственным органам, тому, как они работают".

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Матвей Макаров написал 21.02.2018 23:20
А когда им следствием заниматься, когда кругом столько нерешенных бизнес-вопросов. Не терять ведь бабло на самом-то деле. Не у всех же такие успешные сыновья, как у Чайки...
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все есть матрица
выход с приседом написал 21.02.2018 23:13
К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права - это космос=
==================
дать почитать про ежова и ягоду-если в учебникам не того
сразу про космос мысли пропадут
как-то так получилось,что именно справедливое и состязательное судопроизводство есть основа нашей цивилизации
иначе заколдовынный круг-сегодня ягода ежово завтра ужов ягоду потом петров берию и пошло
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из xyйлоохранительных органов, которые xyйло и его банду охраняют.
ну и юморист) написал 21.02.2018 20:38
раньше были правоохранительные, а вот теперь xyйлоохранительные.
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сам на себя и себе подобных xyйлоохранительных упырей и нажаловался.
ну юморист- написал 21.02.2018 20:35
как то так)
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