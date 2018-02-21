В ЧВК Вагнера насчитали 3,6 тысячи наемников

Частная военная компания Вагнера насчитывает свыше 3,6 тыс. человек, а их содержание обходится в 7 млрд рублей в год, сообщает Republic со ссылкой на список бойцов одного из подразделений.
По данным издания, впервые российские наемники появились в Сирии в 2013 году. Тогда группа бойцов, набранных компанией «Славянский корпус», должна была охранять нефтепровод и склад на востоке Сирии, в Дейр-эз-Зоре, но вместо этого им приказали поддержать повстанцев в провинции Хомс, где контрактники в результате попали в засаду боевиков запрещенного в РФ ИГ. Не имея необходимой техники и современного вооружения, наемники потерпели поражение и в октябре покинули Ближний Восток. Руководители «Славянского корпуса» Евгений Сидоров и Вадим Гусев были осуждены по статье «наемничество» (предусматривает до 15 лет лишения свободы) и получили по три года колонии.
Весной 2014 года бойцы "ЧВК Вагнера" были замечены в Крыму, затем – в Донбассе. Дислоцируются они якобы на хуторе Молькино Краснодарского края, где также дислоцирована 10-я отдельная бригада спецназа Главного управления Генштаба Минобороны.
По данным издания, на февраль 2018 года в ЧВК Вагнера числилось 3602 человек, из них около тысячи постоянно находятся в Краснодарском крае. При этом недостатка в сотрудниках в "ЧВК Вагнера" не испытывают: туда "стремятся бывшие военные и ветераны внутренних войск, которые в мирной жизни не смогли найти работу или устроились лишь охранниками".
Издание отмечает, что за два с половиной года содержание «ЧВК Вагнера» обошлось в сумму от 16,1 млрд рублей до 17,4 млрд рублей. Основная часть этих денег ушла на зарплаты наемников. В Сирии их средняя зарплата составляет 240 тысяч рублей в месяц, на базе — около 80 тысяч рублей. В расходы компании входят компенсации родственникам погибших, питание и снаряжение для бойцов.
Источники издания рассказали, что ЧВК Вагнера получает деньги от "частных инвесторов". Однако их имена они не раскрыли. С компанией, в частности, связывают бизнесмена из ближайшего окружения Владимира Путина - Евгения Пригожина. Предполагаемый руководитель "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин в ноябре возглавил его компанию ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг".
«ЧВК Вагнера» — частная военная компания, существование которой опровергают на официальном уровне. При этом руководитель ЧВК Дмитрий Уткин в конце 2016 года был замечен на приеме в Кремле. Его присутствие там подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что Уткин был представлен на мероприятии от Новгородской области.
!!!Q----Q-QDAJATOTBOG!!!& написал 22.02.2018 01:20
СтарпЁр написал 21.02.2018 21:31
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Святой Пигидий написал 21.02.2018 21:21
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Согласно подсчетам журналистов, за два с половиной года на содержание "вагнеровцев" потребовалось от 16,1 миллиарда до 17,4 миллиарда рублей. Затраты складываются из нескольких статей, основная из которых - зарплаты бойцов. На базе ЧВК в Молькино в Краснодарском крае находится около тысячи наемников, которые получают в среднем 80 тысяч рублей. По словам собеседников Republic, в Сирии можно рассчитывать на 240 тысяч рублей. Таким образом, только на зарплаты за 2,5 года сражений в Сирии могло уйти 14,2 миллиарда рублей.
Другая крупная статья расходов - компенсации родственникам погибших. Эта компенсация составляет пять миллионов рублей - столько же, сколько получают семьи погибших военнослужащих российской армии (три миллиона единовременного пособия и два миллиона страховки). За ранения наемникам платят от 500 тысяч до миллиона рублей. Если судить по сообщениям СМИ, то минимальная оценка потерь группировки - 76 убитых и 80 раненых, а максимальная - 263 убитых и 380 раненых. Следовательно, на компенсации пришлось потратить от 420 миллионов до 1,7 миллиарда рублей (https://www.newsru.com/russia/21feb2018/wagner3602.html)
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Словом, Путлер (не дважды судимый уголовник Пригожин, а именно Путлер) неплохо платит наемникам, и все это делается с одной-единственной целью: Путлеру, малограмотному гопнику, хочется быть деятелем планетарного масштаба. Очень Этого хочется... и Крым, и Украина, и Сирия - все это звенья одной цепи.
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/21feb2018/wagner3602.html