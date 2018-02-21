В ЧВК Вагнера насчитали 3,6 тысячи наемников

Частная военная компания Вагнера насчитывает свыше 3,6 тыс. человек, а их содержание обходится в 7 млрд рублей в год, сообщает Republic со ссылкой на список бойцов одного из подразделений.

По данным издания, впервые российские наемники появились в Сирии в 2013 году. Тогда группа бойцов, набранных компанией «Славянский корпус», должна была охранять нефтепровод и склад на востоке Сирии, в Дейр-эз-Зоре, но вместо этого им приказали поддержать повстанцев в провинции Хомс, где контрактники в результате попали в засаду боевиков запрещенного в РФ ИГ. Не имея необходимой техники и современного вооружения, наемники потерпели поражение и в октябре покинули Ближний Восток. Руководители «Славянского корпуса» Евгений Сидоров и Вадим Гусев были осуждены по статье «наемничество» (предусматривает до 15 лет лишения свободы) и получили по три года колонии.

Весной 2014 года бойцы "ЧВК Вагнера" были замечены в Крыму, затем – в Донбассе. Дислоцируются они якобы на хуторе Молькино Краснодарского края, где также дислоцирована 10-я отдельная бригада спецназа Главного управления Генштаба Минобороны.

По данным издания, на февраль 2018 года в ЧВК Вагнера числилось 3602 человек, из них около тысячи постоянно находятся в Краснодарском крае. При этом недостатка в сотрудниках в "ЧВК Вагнера" не испытывают: туда "стремятся бывшие военные и ветераны внутренних войск, которые в мирной жизни не смогли найти работу или устроились лишь охранниками".

Издание отмечает, что за два с половиной года содержание «ЧВК Вагнера» обошлось в сумму от 16,1 млрд рублей до 17,4 млрд рублей. Основная часть этих денег ушла на зарплаты наемников. В Сирии их средняя зарплата составляет 240 тысяч рублей в месяц, на базе — около 80 тысяч рублей. В расходы компании входят компенсации родственникам погибших, питание и снаряжение для бойцов.

Источники издания рассказали, что ЧВК Вагнера получает деньги от "частных инвесторов". Однако их имена они не раскрыли. С компанией, в частности, связывают бизнесмена из ближайшего окружения Владимира Путина - Евгения Пригожина. Предполагаемый руководитель "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин в ноябре возглавил его компанию ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг".

«ЧВК Вагнера» — частная военная компания, существование которой опровергают на официальном уровне. При этом руководитель ЧВК Дмитрий Уткин в конце 2016 года был замечен на приеме в Кремле. Его присутствие там подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что Уткин был представлен на мероприятии от Новгородской области.