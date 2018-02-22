Объявлены города, где инвесторы победили горожан

Москва названа наиболее привлекательным с точки зрения инвесторов городом Восточной Европы и шестым по привлекательности городом в Европе в целом. Первое место заняла Лондон. При составлении рейтинга компания Financial Times FDi Intelligence (входит в Financial Times Group) оценивала города с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года.

Список «городов будущего» всей Европы не первый год возглавляет Лондон. Также в пятерку вошли Дублин, Париж, Амстердам и Мюнхен. В топ-5 самых инвестиционно привлекательных городов Восточной Европы, помимо Москвы, включены Варшава, Бухарест, Прага и Братислава.

- Конечно, наверно, Собянину радость, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Признали. Но ведь инвестиционная привлекательность - это совсем не значит хорошо для жителей. Вот Москва, с каждым годом все хуже и хуже для жизни, а инвестиционная привлекательность растет. Если вообще выжить из города этих москвичей, так может будет вообще рай для инвесторов. Или вот Лондон - откровенно дерьмовый город, а инвесторам нравится, всё можно, резвись - не хочу. Братислава за последние лет десять превратилась в полную помойку, а для инвесторов хорошо. Бухарест - самая нищая столица Европы, а вот есть, кому это и нужно. Так что думаю, надо бы поискать для жизни самый неподходящий город для инвесторов...