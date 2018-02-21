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Московский листок

Россия сравнялась с Папуа-Новой Гвинеей и Гондурасом в рейтинге восприятия коррупции

Опубликовано 21.02.2018 в разделе комментариев 1

Россия сравнялась с Папуа-Новой Гвинеей и Гондурасом в рейтинге восприятия коррупции

По итогам 2017 года Россия оказалась на 135-м месте из 180 в рейтинге восприятия коррупции, разделив его с Папуа-Новой Гвинеи, Гондурасом и Лаосом. Об этом говорится в очередном исследовании международной организации Transparency International "Индекс восприятия коррупции". Россия получила 29 баллов, как и в 2016 году, однако за счет увеличения количества стран, принимающих участие в исследовании, опустилась на 4 строчки.

Лидерами рейтинга оказались Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), а также Финляндия, Норвегии и Швейцарии (по 85 баллов). Аутсайдеры индекса - Сомали (9 баллов) и Южный Судан (12 баллов).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!Q----Q-QDAJA TOT BOG!!!& написал 22.02.2018 01:26
"По итогам 2017 года Россия оказалась на 135-м месте из 180 в рейтинге восприятия коррупции, разделив его с Папуа-Новой Гвинеи, Гондурасом и Лаосом. Об этом говорится в очередном исследовании международной организации Transparency International "Индекс восприятия коррупции". "
- Таки смотрите и запоминайте, делайт е выводы - "левый" сайт распространяет явную хню - придуманную антироссийским 3,1416-дорками - то таки да...
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